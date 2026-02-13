“El punto de partida fueron las palabras”: Rosalía y el fenómeno Lux, el álbum que rompió récords y lidera Billboard

Rosalía alcanza récord histórico con ‘Lux’ al liderar cinco listas de Billboard y superar marcas de reproducción digital

Rosalía irrumpe en el panorama musical con Lux, su álbum conceptual, al establecer récords de reproducciones digitales y liderar simultáneamente cinco listas de Billboard.

Esta producción, que fusiona orquestación sinfónica, electrónica y flamenco, cimenta la proyección internacional de la artista catalana y amplifica su alcance con el inicio de una gira mundial y su participación en la tercera temporada de Euphoria, según informó la revista Vogue.

Un proceso creativo basado en la palabra

La cantante dedicó un año completo a la escritura de las letras antes de abordar la composición musical de Lux. El álbum se articula a partir de relatos inspirados en santas y mujeres místicas, lo que le permite explorar la espiritualidad femenina y la fuerza de la palabra. “La música rige mi vida. Pero en este álbum, el punto de partida fueron las palabras”, afirmó Rosalía en diálogo con Vogue.

Durante ese proceso, profundizó en textos religiosos y eligió como referentes a figuras como Hildegarda de Bingen y Teresa de Ávila, en lugar de recurrir a celebridades contemporáneas. Esta elección imprimió un enfoque singular a cada composición.

Una estructura musical sinfónica y multilingüe

La arquitectura sonora de Lux adopta una forma sinfónica y se organiza en cuatro movimientos, con una estructura más próxima a la ópera que a un álbum tradicional. Rosalía interpreta canciones en catorce idiomas, entre ellos alemán, ucraniano, francés, italiano y caló, en homenaje a las santas que la inspiraron.

La London Symphony Orchestra y la compositora Caroline Shaw colaboraron en los arreglos orquestales, mientras que la Escolanía de Montserrat aporta las voces corales. Esta convergencia de culturas y estilos da lugar a una obra que integra palmas flamencas, melodías clásicas y bases electrónicas.

Colaboraciones destacadas e influencia internacional

El álbum destaca también por la variedad de sus colaboraciones. Artistas como Björk, Yves Tumor, Patti Smith y Yahritza y su Esencia sumaron sus voces a piezas centrales del proyecto. La cantante portuguesa Carminho aportó el tema “Memória”, y Patti Smith interviene en el cierre de “La Yugular” con un fragmento de entrevista.

Caroline Shaw asimiló la experiencia colectiva a la dinámica de un taller renacentista, de acuerdo con lo registrado por Vogue: cada artista incorpora su destreza a una creación común que se aprecia en su totalidad.

Impacto comercial y liderazgo en plataformas

En el plano comercial, Lux consiguió que 12 de sus 15 canciones ingresaran en el Top 50 global de Spotify el día de su lanzamiento y superó 42 millones de reproducciones en 24 horas, estableciendo un récord para una artista femenina de habla hispana.

El álbum desplazó a figuras internacionales como Taylor Swift y encabezó simultáneamente las listas Latin, Latin Pop, Classical, Classical Crossover y World de Billboard. “La Perla”, interpretada junto a Yahritza y su Esencia, se acerca a 150 millones de reproducciones, demostrando la dimensión global de la propuesta y el respaldo masivo del público, según la revista Vogue.

Orígenes, formación y evolución artística

Nacida en Sant Esteve Sesrovires, Cataluña, Rosalía creció en un entorno marcado por la industria y la naturaleza. Desde pequeña mostró inclinación musical, influida por su familia, pero descubrió el flamenco de manera autodidacta al oír a Camarón de la Isla a los 13 años.

Su formación incluye estudios clásicos, canto, guitarra y un temprano aprendizaje del flamenco guiada por El Chiqui de la Línea. Sus discos anteriores, como Los Ángeles y El Mal Querer, exploran raíces tradicionales y fusiones pop, mientras Motomami supuso una innovación con el empleo de loops y géneros urbanos.

Gira mundial y debut actoral

La gira mundial de Lux comenzará el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, con paradas confirmadas en Barcelona, Madrid, París y Río de Janeiro. Rosalía anticipa una nueva concepción escénica: “Definitivamente va a haber experimentación y rigor en la gira”, adelantó.

Además, debutará como actriz en la tercera temporada de Euphoria, cuyo estreno está previsto para abril. Sobre este desafío, remarcó el valor de asumir la visión de otro director y ceder el control creativo, una experiencia que considera revitalizadora para su trayectoria artística.

Vida personal, ética y búsqueda creativa

En el ámbito personal, la cantante defiende el equilibrio entre la vida íntima y la exposición pública, subrayando la influencia de su madre, Pilar, y de su hermana, Pili, quienes colaboran en la gestión y dirección creativa de su equipo.

Rosalía se nutre de experiencias como el Camino de Santiago y del concepto de duende flamenco para enriquecer su universo sonoro. La búsqueda incesante de la “canción perfecta” define su ética artística, reconociendo que nunca se siente completamente satisfecha con un solo álbum.

Al cierre de la entrevista con Vogue, Rosalía reconoció que el proceso creativo le deja siempre nuevas incógnitas, y esa incertidumbre opera como estímulo para seguir explorando y reinventando su música.