Entretenimiento

Juliana Aiden habló sobre la posibilidad de volver a ‘La Ley y el Orden’

La actriz aseguró que no descarta retomar su papel como Kate Silva, aunque actualmente está enfocada en su nuevo personaje

Guardar
Juliana Aidén Martinez no descartó
Juliana Aidén Martinez no descartó la posibilidad de regresar a "La Ley y el Orden". (Captura de video)

Juliana Aidén Martinez se refirió por primera vez a la posibilidad de regresar a La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales tras su salida de la serie y su incorporación al elenco de FBI, el drama policial de CBS ambientado en el mismo universo televisivo creado por el productor Dick Wolf.

En declaraciones exclusivas a Us Weekly, la actriz —que interpretó a la detective junior Kate Silva en la temporada 26 — aseguró que no descarta retomar el personaje en el futuro.

“Fue un gran momento el que pasé con el elenco de Unidad de Víctimas Especiales. Nunca diría nunca. Fue una experiencia realmente maravillosa que pude tener con todos allí”, afirmó.

Juliana Aiden aseguró que ‘La
Juliana Aiden aseguró que ‘La Ley y el Orden’ fue una experiencia maravillosa. (Captura del video)

Aunque dejó abierta la puerta a una eventual reaparición, Martinez aclaró que actualmente está concentrada en su nuevo rol como Eva Ramos en FBI.

“Nunca sería una situación en la que diría que no. Pero también estoy muy feliz aquí contando la historia de Eva Ramos. Estoy abierta a lo que venga, pero también estoy muy contenta donde estoy”, explicó.

Cabe recordar que la actriz se incorporó a la Ley y el Orden en su vigésima sexta temporada. Su salida coincidió con la de Octavio Pisano, quien interpretó al detective Joe Velasco desde la temporada 23.

Tanto Ley y el Orden como FBI forman parte del universo televisivo de Dick Wolf, lo que abre la posibilidad de cruces narrativos entre ambas producciones.

Tras su salida de "La
Tras su salida de "La Ley y el Orden", Juliana Aidén Martinez se integró al elenco de "FBI". (Captura de video)

Consultada sobre un eventual crossover que implicara la convivencia de sus dos personajes, Juliana Aidén Martinez expresó interés, aunque reconoció la complejidad logística y narrativa que implicaría. “Me encantaría. Sería muy, muy interesante”, señaló.

No obstante, añadió que probablemente no sería factible interpretar simultáneamente a Kate y Eva en una misma historia. “Quizás simplemente estaría fuera esa semana”, comentó, sugiriendo que podría ausentarse de una de las series durante un eventual cruce.

Sobre su experiencia en Ley y el Orden, la actriz destacó el peso histórico de la producción, que lleva más de dos décadas al aire. Recordó la sensación de ingresar a un set con una trayectoria consolidada y el impacto que genera trabajar en una serie con 26 años de emisión.

Juliana Aiden Martinez afirmó que
Juliana Aiden Martinez afirmó que estaba nerviosa por entrar a "La ley y el orden". (REUTERS/Eduardo Munoz)

En contraste, describió a FBI, que se estrenó en 2018 y actualmente transita su octava temporada, como una producción con su propia identidad dentro del género procedural.

FBI se centra en el funcionamiento de la división criminal de la oficina del Buró Federal de Investigaciones en Nueva York y sigue el trabajo de sus agentes en la resolución de distintos casos para garantizar la seguridad de la ciudad.

Antes de sumarse al elenco, Juliana Aidén Martinez mantuvo una reunión con el showrunner Mike Weiss para conocer la visión del personaje de Eva Ramos. Según explicó, esa conversación fue determinante para aceptar el papel.

La actriz subrayó que le interesó interpretar a un personaje con un perfil diferente al de Kate Silva. Eva proviene de un entorno vinculado a la fiscalía, lo que, según Martinez, influye en su forma de abordar los casos y relacionarse con sus colegas.

Juliana Aidén Martinez quería interpretar
Juliana Aidén Martinez quería interpretar a un personaje distinto a Kate Silva. (Captura de video)

Destacó que el personaje tiene una personalidad directa y segura, y que se diferencia de su rol anterior tanto en el plano profesional como en el personal.

Juliana Aidén Martinez también señaló que el cambio de serie le permitió explorar nuevas dimensiones del trabajo físico en pantalla.. “Es exigente, pero es algo que me gusta hacer”, indicó.

Temas Relacionados

La Ley y el OrdenJuliana Aidenentretenimiento

Últimas Noticias

Steven Spielberg reflexiona sobre su fascinación por la vida en otros planetas: “No es una posibilidad, sino una garantía”

El director vincula su nuevo trabajo con la curiosidad por el cosmos que desarrolló desde la infancia

Steven Spielberg reflexiona sobre su

Eva Mendes revela quién es el único coprotagonista de Ryan Gosling del que “ha estado celosa”

La actriz compartió en Instagram un comentario sobre la relación en pantalla de su pareja con otras estrellas

Eva Mendes revela quién es

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock

En una entrevista de 2002, el exvocalista de Led Zeppelin cuestionó la perfección técnica de la música contemporánea y destacó la importancia de la honestidad emocional y la espontaneidad

“No hay nada como la

Rosalía revela lo más decepcionante que le ha hecho un hombre

La cantante española relató en un episodio que marcó el final definitivo de una relación pasada

Rosalía revela lo más decepcionante

Boxeo, baile y deportes al aire libre: la fórmula de Rauw Alejandro para disfrutar del escenario y potenciar su energía en cada show

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados de meses de intenso entrenamiento en el ring. Cómo logró llevar su cuerpo a otro nivel

Boxeo, baile y deportes al
DEPORTES
Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

“Cómo me hacen trabajar”: el hilarante ida y vuelta de Franco Colapinto con Alpine antes de los tests de F1

Freno inesperado en el pase de Cetré a Boca: el detalle que tiene la operación en stand by

Cambio de esquema y dos dudas en Boca: el equipo que piensa Úbeda para buscar la recuperación ante Platense

TELESHOW
La contundente respuesta de la

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

Murió la actriz y guionista María José Campoamor, reconocida por su trabajo en Pelito y Chiquititas

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué en los vinilos

¿Por qué en los vinilos cabe un número determinado de canciones?

Al menos nueve muertos y 27 heridos en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol

El Parlamento de Venezuela recibió a familiares de presos políticos en medio de los cuestionamientos a la ley de amnistía