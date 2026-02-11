Juliana Aiden habló sobre la posibilidad de volver a ‘La Ley y el Orden’

Juliana Aidén Martinez no descartó la posibilidad de regresar a "La Ley y el Orden". (Captura de video)

Juliana Aidén Martinez se refirió por primera vez a la posibilidad de regresar a La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales tras su salida de la serie y su incorporación al elenco de FBI, el drama policial de CBS ambientado en el mismo universo televisivo creado por el productor Dick Wolf.

En declaraciones exclusivas a Us Weekly, la actriz —que interpretó a la detective junior Kate Silva en la temporada 26 — aseguró que no descarta retomar el personaje en el futuro.

“Fue un gran momento el que pasé con el elenco de Unidad de Víctimas Especiales. Nunca diría nunca. Fue una experiencia realmente maravillosa que pude tener con todos allí”, afirmó.

Juliana Aiden aseguró que ‘La Ley y el Orden’ fue una experiencia maravillosa. (Captura del video)

Aunque dejó abierta la puerta a una eventual reaparición, Martinez aclaró que actualmente está concentrada en su nuevo rol como Eva Ramos en FBI.

“Nunca sería una situación en la que diría que no. Pero también estoy muy feliz aquí contando la historia de Eva Ramos. Estoy abierta a lo que venga, pero también estoy muy contenta donde estoy”, explicó.

Cabe recordar que la actriz se incorporó a la Ley y el Orden en su vigésima sexta temporada. Su salida coincidió con la de Octavio Pisano, quien interpretó al detective Joe Velasco desde la temporada 23.

Tanto Ley y el Orden como FBI forman parte del universo televisivo de Dick Wolf, lo que abre la posibilidad de cruces narrativos entre ambas producciones.

Tras su salida de "La Ley y el Orden", Juliana Aidén Martinez se integró al elenco de "FBI". (Captura de video)

Consultada sobre un eventual crossover que implicara la convivencia de sus dos personajes, Juliana Aidén Martinez expresó interés, aunque reconoció la complejidad logística y narrativa que implicaría. “Me encantaría. Sería muy, muy interesante”, señaló.

No obstante, añadió que probablemente no sería factible interpretar simultáneamente a Kate y Eva en una misma historia. “Quizás simplemente estaría fuera esa semana”, comentó, sugiriendo que podría ausentarse de una de las series durante un eventual cruce.

Sobre su experiencia en Ley y el Orden, la actriz destacó el peso histórico de la producción, que lleva más de dos décadas al aire. Recordó la sensación de ingresar a un set con una trayectoria consolidada y el impacto que genera trabajar en una serie con 26 años de emisión.

Juliana Aiden Martinez afirmó que estaba nerviosa por entrar a "La ley y el orden". (REUTERS/Eduardo Munoz)

En contraste, describió a FBI, que se estrenó en 2018 y actualmente transita su octava temporada, como una producción con su propia identidad dentro del género procedural.

FBI se centra en el funcionamiento de la división criminal de la oficina del Buró Federal de Investigaciones en Nueva York y sigue el trabajo de sus agentes en la resolución de distintos casos para garantizar la seguridad de la ciudad.

Antes de sumarse al elenco, Juliana Aidén Martinez mantuvo una reunión con el showrunner Mike Weiss para conocer la visión del personaje de Eva Ramos. Según explicó, esa conversación fue determinante para aceptar el papel.

La actriz subrayó que le interesó interpretar a un personaje con un perfil diferente al de Kate Silva. Eva proviene de un entorno vinculado a la fiscalía, lo que, según Martinez, influye en su forma de abordar los casos y relacionarse con sus colegas.

Juliana Aidén Martinez quería interpretar a un personaje distinto a Kate Silva. (Captura de video)

Destacó que el personaje tiene una personalidad directa y segura, y que se diferencia de su rol anterior tanto en el plano profesional como en el personal.

Juliana Aidén Martinez también señaló que el cambio de serie le permitió explorar nuevas dimensiones del trabajo físico en pantalla.. “Es exigente, pero es algo que me gusta hacer”, indicó.