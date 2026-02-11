Entretenimiento

Así se siente el sobrino de Michael Jackson sobre encarnar al cantante: “Nunca soñé con ser actor”

Jaafar Jackson protagoniza la cinta “Michael” que se estrenará el próximo 24 de abril

Jaafar Jackson se ha preparado
Jaafar Jackson se ha preparado intensamente para dar vida a Michael Jackson (Universal Pictures/Captura de video)

Jaafar Jackson ofreció nuevos detalles sobre el proceso mediante el cual se preparó para interpretar a su tío, Michael Jackson, en Michael, la película biográfica que abordará la vida y la trayectoria del cantante.

El testimonio forma parte de un video detrás de escena difundido el martes 10 de febrero, que muestra por primera vez su transformación para la pantalla grande.

En el adelanto, Jaafar, de 29 años, explicó que su llegada al proyecto no fue el resultado de una ambición previa por actuar ni de una búsqueda deliberada del papel.

Nunca soñé con ser actor ni siquiera pensé en interpretarlo. Pero supe que era un llamado”, señaló.

Jaafar Jackson aseguró que su
Jaafar Jackson aseguró que su sueño nunca fue convertirse en actor. (Captura de video)

Según contó, asumió el desafío desde la idea de que debía demostrarle al equipo creativo que estaba preparado para encarnar a Michael Jackson. “Tenía que empezar desde la raíz y encontrar la autenticidad”, afirmó.

Jaafar es uno de los siete hijos de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael, y creció dentro de un entorno familiar estrechamente ligado a la música y al legado del artista.

En el video, el joven relató que durante el rodaje percibió un clima de compromiso compartido por el elenco y el equipo técnico. “Sentí ese amor por Michael todos los días en el set. Todos querían ponerle el corazón y el alma al proyecto”, expresó.

El proceso de selección del protagonista fue uno de los aspectos centrales del desarrollo de la película. El productor Graham King recordó las dificultades iniciales para encontrar al intérprete adecuado.

Graham King quedó sorpendido con
Graham King quedó sorpendido con el trabajo de Jaafar. (Captura de video)

“¿Cómo se empieza a buscar a alguien que pueda hacer de Michael? Y entonces conocí a Jaafar Jackson”, añadió, aludiendo al momento en que el proyecto encontró a su actor principal.

El director Antoine Fuqua también se refirió a sus primeras impresiones. Según contó, el primer día de rodaje estuvo marcado por la incertidumbre. “Todo lo que pensaba era: ‘¿De verdad Jaafar puede lograrlo?’”, recordó.

Esa duda se disipó cuando comenzó la música y el actor ejecutó los primeros movimientos. “Lo hizo de una manera contundente”, dijo, quien destacó la reacción compartida con el productor ante lo que estaban viendo en el set.

Fuqua agregó que Jaafar comparte con Michael Jackson una fuerte motivación por alcanzar la excelencia. “Tiene ese deseo de ser el mejor”, afirmó, subrayando la disciplina y la entrega que observó durante el rodaje.

Antoine Fuqua aseguró que Jaafar
Antoine Fuqua aseguró que Jaafar comparte muchas cualidades con Michael Jackson. (Captura de video)

El reparto de Michael incluye a Nia Long en el papel de Katherine Jackson, madre del cantante; Colman Domingo como Joe Jackson, su padre; Laura Harrier como Suzanne de Passe, figura clave en el desarrollo temprano de la carrera de los Jackson 5.

Asimismo, también participa Juliano Valdi como Michael en su infancia; y Miles Teller como John Branca, abogado y coejecutor del patrimonio del artista.

La película es producida por Lionsgate y cuenta entre sus productores a John Branca y John McClain, quienes también son coejecutores del patrimonio de Michael Jackson.

Desde el estudio describen el film como “una representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”.

La bipic se centrará en
La bipic se centrará en el legado artístico de Michael Jackson. (Captura de video)

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia recorre la vida de Michael Jackson más allá de su música, desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta su evolución como artista con una ambición creativa que lo impulsó a convertirse en una de las mayores figuras del entretenimiento global.

Michael tiene previsto su estreno en cines el próximo 24 de abril, tras varios retrasos en su calendario de lanzamiento.

