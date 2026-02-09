Entretenimiento

El viaje extremo de Will Smith que redefinió su éxito personal: “Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo”

La serie documental de National Geographic muestra cómo el actor confrontó sus miedos y aprendió a valorar las conexiones humanas durante su travesía por el planeta

Guardar
Will Smith recorre los extremos
Will Smith recorre los extremos del planeta en la serie documental Pole to Pole de National Geographic en busca de sentido personal (National Geographic)

Will Smith se ha reinventado. Tras décadas como uno de los rostros más reconocibles de Hollywood y luego del controvertido episodio en los premios Oscar 2022, el actor encontró en la aventura una nueva forma de narrar su historia. Smith recorre los extremos del planeta en la serie documental Pole to Pole de National Geographic, un proyecto que lo llevó desde el Polo Sur hasta el Polo Norte, atravesando paisajes inhóspitos y culturas diversas en busca de respuestas existenciales.

De Hollywood al mundo: el presente de Will Smith

En los últimos años, la carrera de Will Smith ha estado marcada por la reflexión y el cambio. Tras el incidente en los Oscar, Smith se alejó parcialmente del centro de la escena mediática. Sin embargo, no desapareció. Volvió con fuerza en proyectos como Emancipation, película donde encarna a un esclavo que escapa hacia la libertad, y a través de la producción y conducción de documentales que exploran los límites físicos y espirituales del ser humano.

Pole to Pole representa el punto máximo de esta nueva etapa. La serie lo muestra en escenarios extremos, desde las planicies heladas de la Antártida hasta las selvas densas de la Amazonía, invitando al espectador a acompañarlo en una búsqueda de sentido y superación personal.

Will Smith relata cómo superar
Will Smith relata cómo superar el miedo se ha convertido en el principio rector de su vida y carrera tras el incidente en los Oscar 2022 (REUTERS/Brian Snyder)

Aprendizajes desde el borde del mundo

En conversación con National Geographic, Smith revela que el mayor aprendizaje de su aventura está ligado a una enseñanza familiar: “Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo”. Este pensamiento lo acompañó en cada tramo del viaje, convirtiéndose en un principio rector. Smith reconoce que fue el miedo —y no la fama ni el éxito— lo que definió las etapas más importantes de su vida.

El actor destaca la importancia de enfrentar situaciones incómodas y desconocidas. “Hay algo en sentirse cómodo con la incomodidad. Ahí están las grandes lecciones”, explica.

La travesía lo llevó a Bután, país del Himalaya conocido por su peculiar medición de la felicidad nacional. Allí, un monje le ofreció una perspectiva transformadora: “La clave está en mantener siempre presente la impermanencia de la vida. Nadie debe olvidar que va a morir”, relató Smith. Esta visión, lejos de ser fatalista, lo impulsó a valorar el presente con mayor intensidad.

Las lecciones de la travesía
Las lecciones de la travesía de Will Smith incluyen el valor de la impermanencia y la urgencia de vivir el presente con intensidad (Columbia Pictures)

Redefinir el éxito y la felicidad

Smith admite que durante gran parte de su vida profesional persiguió el reconocimiento externo, convencido de que el éxito material equivalía a felicidad. “Me obsesioné tanto con ser el número uno que dejé de ver aspectos valiosos de la vida, como que alguien cerca iba a tener un hijo o acababa de perder a un ser querido”. Ahora, el sentido de triunfo ha cambiado: “Ganar significa que todos crecen, aprenden y se conectan durante el proceso”, según habló en National Geographic.

La serie lo muestra enfrentando pruebas físicas extremas: caminatas sobre el hielo antártico, inmersiones en aguas bajo cero en el Polo Norte y desafíos en la selva amazónica. En una ocasión, una falla en su equipo de buceo pudo haber sido fatal. “Fue un instante intenso”, recuerda. Sin embargo, lo más difícil no fue el peligro, sino aprender a calmar su mente. “Lo físico puedo soportarlo; he entrenado para eso. Pero lo más duro fue relajarme en medio del miedo”.

Encuentros que transforman

Más allá de los retos personales, se cruzó con científicos y habitantes locales que luchan contra adversidades cotidianas. Participó en investigaciones sobre el cambio climático y en expediciones para buscar curas a enfermedades letales. Quedó impactado por la entrega de quienes “se dedican a la evolución de la humanidad”, devolviendo a sus comunidades el conocimiento adquirido en condiciones extremas.

El actor estadounidense redefine el
El actor estadounidense redefine el concepto de éxito y felicidad tras enfrentarse a desafíos físicos y emocionales extremos (Captura de video)

En la Amazonía, Smith participó en rituales indígenas y en la extracción de veneno de una tarántula, experiencia que le dejó una lección inesperada: “Pasar demasiado tiempo en un solo lugar nos atrapa en una especie de prisión psicoemocional sin darnos cuenta.

Cada experiencia nueva rompe esos patrones mentales”, destacó. “Te das cuenta de lo pequeños que son tus problemas frente a la realidad de otras personas. No existe eso de estar atrapado, salvo en tu mente. Cuando tu mente se abre, el mundo se abre. Y cuando eso pasa, el mundo es magnífico”.

Lecciones para la vida cotidiana

El viaje, además de ser físico, fue profundamente introspectivo. Smith reconoce que debió resignificar sus miedos, especialmente el temor al fracaso y al juicio ajeno. “Aprendí a estar conmigo mismo en medio de la tormenta mental, a relajarme cuando la vida se vuelve intensa. Hay que respirar profundo, instalarse en el ojo del huracán y permanecer hasta que pase”.

Relata que, justo antes de una inmersión polar, una tormenta obligó al equipo a apresurarse y su mente lo alertaba con insistencia: “No lo hagas, no lo hagas”. Alcanzar la calma interior fue, para él, el mayor de los logros.

La serie muestra cómo los
La serie muestra cómo los desafíos físicos, como inmersiones polares y caminatas extremas, obligan a Will Smith a calmar su mente para sobrevivir (National Geographic)

La experiencia lo llevó a reflexionar sobre el valor de los vínculos. “Para mí, se trata más de establecer una relación correcta con los demás: cultivar relaciones plenas y eliminar cualquier cosa dentro de mí que no aporte a momentos memorables y alegres”. Smith sostiene que incluso los encuentros fugaces pueden adquirir un significado profundo si se los vive con atención y alegría.

Un mensaje para el público

Tras esta travesía, Will Smith asegura que su mayor transformación no fue física, sino emocional y espiritual. “La única cárcel real es la mental. Cuando tu mente se libera, todo se transforma”, insiste. Comparte estas reflexiones como parte de su compromiso con su audiencia, convencido de que los relatos de aventura pueden inspirar a otros a desafiar sus propios límites.

En esta etapa de su vida, Smith se muestra más abierto y vulnerable, dispuesto a hablar de sus miedos, sus fracasos y sus nuevas prioridades. Su recorrido por los extremos del planeta es, en el fondo, una invitación a mirar la vida desde otra perspectiva: abrazar la incomodidad, aceptar el miedo como motor de cambio y buscar sentido en cada experiencia.

Temas Relacionados

Will SmithButánImpermanenciaGestión emocionalAprendizajeMiedoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Megadeth conquista por primera vez la cima de Billboard 200 con su último álbum antes de despedirse

El grupo liderado por Dave Mustaine culmina su trayectoria con el mejor rendimiento de su historia comercial, logrando cifras récord de ventas y reconocimientos internacionales durante su gira de despedida

Megadeth conquista por primera vez

Cómo un error en un concierto selló la identidad de Black Sabbath

Un incidente en el escenario, una insólita coincidencia y la huella de una película de terror dieron forma a su espíritu innovador

Cómo un error en un

Hailey Bieber demostró su apoyo a Kendall Jenner durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Un gesto, captado durante el espectáculo de medio tiempo, llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes sociales

Hailey Bieber demostró su apoyo

Ben Affleck y Jennifer Aniston protagonizaron el anuncio más nostálgico para el Super Bowl 2026

El comercial integró a destacados actores rejuvenecidos digitalmente y guiños a series y películas emblemáticas

Ben Affleck y Jennifer Aniston

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares

La pareja estaría explorando opciones para crecer como familia mientras el distanciamiento se intensifica y la posibilidad de reconciliación parece cada vez más lejana

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
DEPORTES
Una foto reveló la causa

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea

El secreto de las escuderías de Fórmula 1 detrás de la presentación de los nuevos autos: “Parecen auténticos”

La desopilante respuesta de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo de Vélez ante Boca Juniors y una reflexión sobre Bianchi

El dilema de Julián Álvarez: de los 100 días sin convertir a su relación con Simeone y por qué será clave en las elecciones del Barcelona

TELESHOW
Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

La contundente decisión de Homero Pettinato: “Yo elijo no exponer mi parte sentimental”

El rodaje en la costa, los gritos de auxilio y la cadena humana: así fue el rescate de los Weinbaum en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

“El hombre en busca de

“El hombre en busca de sentido”: cómo la experiencia del nazismo forjó un best seller atemporal

La represión en Irán se intensifica con encarcelamientos y sentencias a activistas

Panamá desplegará más de 30 mil agentes para blindar los Carnavales 2026

El derrumbe de un edificio en Líbano dejó al menos 14 muertos

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que no dimitirá en medio de la crisis que sacude su gobierno