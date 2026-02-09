El viaje extremo de Will Smith que redefinió su éxito personal: “Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo”

Will Smith recorre los extremos del planeta en la serie documental Pole to Pole de National Geographic en busca de sentido personal (National Geographic)

Will Smith se ha reinventado. Tras décadas como uno de los rostros más reconocibles de Hollywood y luego del controvertido episodio en los premios Oscar 2022, el actor encontró en la aventura una nueva forma de narrar su historia. Smith recorre los extremos del planeta en la serie documental Pole to Pole de National Geographic, un proyecto que lo llevó desde el Polo Sur hasta el Polo Norte, atravesando paisajes inhóspitos y culturas diversas en busca de respuestas existenciales.

De Hollywood al mundo: el presente de Will Smith

En los últimos años, la carrera de Will Smith ha estado marcada por la reflexión y el cambio. Tras el incidente en los Oscar, Smith se alejó parcialmente del centro de la escena mediática. Sin embargo, no desapareció. Volvió con fuerza en proyectos como Emancipation, película donde encarna a un esclavo que escapa hacia la libertad, y a través de la producción y conducción de documentales que exploran los límites físicos y espirituales del ser humano.

Pole to Pole representa el punto máximo de esta nueva etapa. La serie lo muestra en escenarios extremos, desde las planicies heladas de la Antártida hasta las selvas densas de la Amazonía, invitando al espectador a acompañarlo en una búsqueda de sentido y superación personal.

Will Smith relata cómo superar el miedo se ha convertido en el principio rector de su vida y carrera tras el incidente en los Oscar 2022 (REUTERS/Brian Snyder)

Aprendizajes desde el borde del mundo

En conversación con National Geographic, Smith revela que el mayor aprendizaje de su aventura está ligado a una enseñanza familiar: “Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo”. Este pensamiento lo acompañó en cada tramo del viaje, convirtiéndose en un principio rector. Smith reconoce que fue el miedo —y no la fama ni el éxito— lo que definió las etapas más importantes de su vida.

El actor destaca la importancia de enfrentar situaciones incómodas y desconocidas. “Hay algo en sentirse cómodo con la incomodidad. Ahí están las grandes lecciones”, explica.

La travesía lo llevó a Bután, país del Himalaya conocido por su peculiar medición de la felicidad nacional. Allí, un monje le ofreció una perspectiva transformadora: “La clave está en mantener siempre presente la impermanencia de la vida. Nadie debe olvidar que va a morir”, relató Smith. Esta visión, lejos de ser fatalista, lo impulsó a valorar el presente con mayor intensidad.

Las lecciones de la travesía de Will Smith incluyen el valor de la impermanencia y la urgencia de vivir el presente con intensidad (Columbia Pictures)

Redefinir el éxito y la felicidad

Smith admite que durante gran parte de su vida profesional persiguió el reconocimiento externo, convencido de que el éxito material equivalía a felicidad. “Me obsesioné tanto con ser el número uno que dejé de ver aspectos valiosos de la vida, como que alguien cerca iba a tener un hijo o acababa de perder a un ser querido”. Ahora, el sentido de triunfo ha cambiado: “Ganar significa que todos crecen, aprenden y se conectan durante el proceso”, según habló en National Geographic.

La serie lo muestra enfrentando pruebas físicas extremas: caminatas sobre el hielo antártico, inmersiones en aguas bajo cero en el Polo Norte y desafíos en la selva amazónica. En una ocasión, una falla en su equipo de buceo pudo haber sido fatal. “Fue un instante intenso”, recuerda. Sin embargo, lo más difícil no fue el peligro, sino aprender a calmar su mente. “Lo físico puedo soportarlo; he entrenado para eso. Pero lo más duro fue relajarme en medio del miedo”.

Encuentros que transforman

Más allá de los retos personales, se cruzó con científicos y habitantes locales que luchan contra adversidades cotidianas. Participó en investigaciones sobre el cambio climático y en expediciones para buscar curas a enfermedades letales. Quedó impactado por la entrega de quienes “se dedican a la evolución de la humanidad”, devolviendo a sus comunidades el conocimiento adquirido en condiciones extremas.

El actor estadounidense redefine el concepto de éxito y felicidad tras enfrentarse a desafíos físicos y emocionales extremos (Captura de video)

En la Amazonía, Smith participó en rituales indígenas y en la extracción de veneno de una tarántula, experiencia que le dejó una lección inesperada: “Pasar demasiado tiempo en un solo lugar nos atrapa en una especie de prisión psicoemocional sin darnos cuenta.

Cada experiencia nueva rompe esos patrones mentales”, destacó. “Te das cuenta de lo pequeños que son tus problemas frente a la realidad de otras personas. No existe eso de estar atrapado, salvo en tu mente. Cuando tu mente se abre, el mundo se abre. Y cuando eso pasa, el mundo es magnífico”.

Lecciones para la vida cotidiana

El viaje, además de ser físico, fue profundamente introspectivo. Smith reconoce que debió resignificar sus miedos, especialmente el temor al fracaso y al juicio ajeno. “Aprendí a estar conmigo mismo en medio de la tormenta mental, a relajarme cuando la vida se vuelve intensa. Hay que respirar profundo, instalarse en el ojo del huracán y permanecer hasta que pase”.

Relata que, justo antes de una inmersión polar, una tormenta obligó al equipo a apresurarse y su mente lo alertaba con insistencia: “No lo hagas, no lo hagas”. Alcanzar la calma interior fue, para él, el mayor de los logros.

La serie muestra cómo los desafíos físicos, como inmersiones polares y caminatas extremas, obligan a Will Smith a calmar su mente para sobrevivir (National Geographic)

La experiencia lo llevó a reflexionar sobre el valor de los vínculos. “Para mí, se trata más de establecer una relación correcta con los demás: cultivar relaciones plenas y eliminar cualquier cosa dentro de mí que no aporte a momentos memorables y alegres”. Smith sostiene que incluso los encuentros fugaces pueden adquirir un significado profundo si se los vive con atención y alegría.

Un mensaje para el público

Tras esta travesía, Will Smith asegura que su mayor transformación no fue física, sino emocional y espiritual. “La única cárcel real es la mental. Cuando tu mente se libera, todo se transforma”, insiste. Comparte estas reflexiones como parte de su compromiso con su audiencia, convencido de que los relatos de aventura pueden inspirar a otros a desafiar sus propios límites.

En esta etapa de su vida, Smith se muestra más abierto y vulnerable, dispuesto a hablar de sus miedos, sus fracasos y sus nuevas prioridades. Su recorrido por los extremos del planeta es, en el fondo, una invitación a mirar la vida desde otra perspectiva: abrazar la incomodidad, aceptar el miedo como motor de cambio y buscar sentido en cada experiencia.