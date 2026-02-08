Caleb McLaughlin apunta a ser el próximo Miles Morales en “Spider-Man”

El actor expresó públicamente su interés en interpretar a Miles Morales para una futura producción de Spider-Man (Sony Pictures/REUTERS)

El cierre de Stranger Things en su quinta temporada dejó atrás la etapa de Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair.

Poco después de despedirse de la serie de Netflix, el actor expresó su entusiasmo por una nueva fase en su carrera y expresó públicamente su mayor aspiración: interpretar a Miles Morales en una futura producción de Spider-Man.

Durante la presentación de la película animada La cabra que cambió el juego: Goat, McLaughlin compartió con el público y los medios su deseo de encarnar al joven héroe. “Me encantaría interpretar a Miles”, dijo, según recogió Variety.

Nacido en el Bronx, el artista de 24 años explicó la importancia que tiene el personaje en su vida. “Creo que Miles representa algo más grande que yo mismo; representa algo más grande que la mayoría de las personas”, reflexionó.

Además, destacó la relación personal que siente por sus raíces neoyorquinas y el universo del Spider-Verse. “Viendo la historia del Spider-Verse, siento que está realmente, realmente conectada y creo que mucha gente entiende lo que eso significa”.

Caleb McLaughlin destacó la importancia personal y cultural que tiene el personaje dentro del "Spider-Verse" (Sony Pictures Animation)

La expectativa creció entre sus seguidores tras ver los videos que Caleb McLaughlin publicó en redes sociales, donde realiza ejercicios de gimnasia.

Muchos interpretaron estos entrenamientos como una posible preparación para asumir el papel de Miles.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de su participación en la franquicia.

En las películas animadas, Shameik Moore ha dado voz a Miles Morales, mientras Hailee Steinfeld interpretó a Gwen Stacy.

El estreno de la última entrega de Spider-Verse está anunciado para junio de 2027.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de la integración de McLaughlin a la franquicia "Spider-Man" de Marvel Studios (REUTERS/Mike Blake)

A propósito de su salida de Stranger Things, McLaughlin contó que siente un profundo agradecimiento por lo vivido.

“Es una bendición. Mirando atrás, estoy realmente agradecido por todo lo que viví, por la gente que conocí y por todos los amigos que tengo. Estoy muy agradecido. Creo que la vida después del show es un nuevo capítulo y estoy feliz de comenzarlo con Goat”, compartió en referencia a su más reciente proyecto.

Cabe destacar que otra de las estrellas de la exitosa serie, Sadie Sink, fue confirmada como parte del elenco del próximo film Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la franquicia de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland y que se lanzará en julio de 2026.

A poco de cumplir los 30 años, Holland retomó su icónico papel del Hombre Araña en una historia que explorará al personaje en una etapa más adulta, tal como se tanteó en el final de Spider-Man: sin camino a casa (2021).

Por el momento, se desconoce cuál es rol de Sink, pero los rumores apuntan a que podría tratarse de una joven Jean Grey o, incluso, Gwen Stacy, uno de los intereses románticos de Peter Parker que hasta ahora no ha aparecido en el UCM.

Sadie Sink forma parte del reparto de la próxima película del Hombre Araña, con Tom Holland de regreso al protagónico después de cinco años (Marvel Studios/REUTERS)

¿Qué opinó Caleb McLaughlin sobre el final de “Stranger Things”?

Caleb McLaughlin visitó The View y abordó uno de los interrogantes más comentados entre quienes siguen la serie: el destino de Eleven, personaje de Millie Bobby Brown en el cierre de Stranger Things.

En la última temporada, Eleven parece sacrificarse para salvar a sus amigos, incluido Lucas Sinclair. Al preguntarle sobre su opinión, afirmó: “Creo que ella se fue”.

El público reaccionó rápidamente, y el actor reforzó su punto. “Creo que, descansa en paz, Eleven”, sostuvo.n La conductora Alyssa Farah Griffin le recordó que su colega, Sadie Sink, también piensa que Eleven murió.

“Tu compañera parece pensar que está muerta. ¿Tú qué opinas? No me rompas el corazón”, le dijo.

El desenlace de "Stranger Things" dejó abierta la interpretación sobre sus personajes (Netflix)

McLaughlin explicó que, aunque en su opinión como actor la historia de Eleven terminó, su personaje Lucas Sinclair mantiene la esperanza de que siga viva. “Creo que Lucas piensa que ella está viva”, expresó.

A pesar de la atmósfera esperanzadora en los momentos finales, sostuvo que para él la despedida de Eleven es definitiva.

“Lo sentí así. Pero como actor, para mí, no, ella se fue. No regresaré. La quinta temporada fue todo”, aseguró.