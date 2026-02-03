Todo sobre “Stranger Things: Relatos del 85″: tráiler, fecha de estreno y más

Parece que algo del Otro Lado logró sobrevivir. En abril se estrena un nuevo spin-off animado de "Stranger Things". (Créditos: Netflix)

Netflix vuelve a abrir las puertas de Hawkins. A poco tiempo del final definitivo de Stranger Things, la plataforma prepara el lanzamiento de Stranger Things: Relatos del 85 (Tales From ’85), la primera serie derivada oficial del fenómeno creado por los hermanos Duffer.

Se trata de una producción animada que recupera a los personajes más queridos de la historia original, y además propone una nueva aventura con monstruos inéditos y un misterio paranormal. El tono de esta ficción combina la nostalgia de los dibujos animados de los años 80 con riesgos reales para sus protagonistas.

La serie fue desarrollada por Eric Robles como showrunner y cuenta con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, junto a Upside Down Pictures, Flying Bark Productions, 21 Laps (de Shawn Levy) y Dan Cohen.

Sinopsis de “Relatos del 85”

La historia se sitúa en un punto muy específico del universo Stranger Things: el invierno de 1985, entre los acontecimientos de la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Eleven y el resto del grupo regresan en versión animada para enfrentar un nuevo misterio paranormal en Hawkins (Netflix)

Según el resumen oficial difundido por Netflix, “nuestros héroes Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a una vida normal de partidas de Calabozos & Dragones, guerras de bolas de nieve y días tranquilos”. Sin embargo, esa aparente calma no dura demasiado.

“Pero bajo el hielo, algo aterrador ha despertado. ¿Podría venir del Upside Down? ¿De las profundidades del laboratorio Hawkins? ¿O de algún otro lugar completamente distinto?”, adelanta la sinopsis oficial. A partir de ese punto, los chicos deberán resolver un nuevo misterio sobrenatural que amenaza con poner en peligro a todo el pueblo.

Robles, el showrunner, definió a la serie como una combinación interesante de aventura juvenil con una sensación de peligro genuino para los personajes. “Hay mucho en juego para los chicos. No es Scooby-Doo. No es como ‘bueno, todo va a estar bien’. No sabemos si va a estar bien”, explicó a Entertainment Weekly.

El tráiler muestra a una amenaza que emerge bajo el hielo y pone en alerta a todo el pueblo de Hawkins (Netflix)

¿Por qué se pensó en un spin-off animado?

Según los creadores, la idea surgió cuando comenzaron a pensar qué otras historias podían contarse dentro de este universo. La clave está en el formato animado. “La idea era evocar la sensación de un dibujo animado ochentoso. Con la animación, realmente no hay límites. Eric y su equipo pueden volverse locos… y lo han hecho”, apuntó Ross Duffer.

Otro factor de interés es la oportunidad de profundizar en dinámicas no tan exploradas en la ficicón original. Por ejemplo, Robles reveló que Dustin tendrá un rol central y que su necesidad de acción tras el aparente silencio del Upside Down lo lleva a crear el Hawkins Investigators Club. Según explicó a Entertainment Weekly, para el personaje existe la sensación de que “¿qué más hay ahí afuera?”, y que esa inquietud se convierte en el motor de la nueva aventura.

El spin-off fue concebido para evocar la sensación de los cartoons clásicos de la década del 80.(Créditos: Netflix)

Así es el primer tráiler de “Tales from ‘85”

Todo comienza con una tormenta de nieve azotando Hawkins y con algo —o alguien— moviéndose bajo el hielo. La criatura que emerge tiene rasgos que recuerdan al Demogorgon, pero rápidamente se transforma en algo distinto y aún más amenazante.

El tráiler muestra también la intervención de figuras con trajes de bioseguridad, presumiblemente vinculadas al laboratorio Hawkins, y el regreso de personajes adultos como Jim Hopper y Steve Harrington.

En voz en off, Dustin comenta: “Algo del Upside Down debe haber sobrevivido al año pasado”.

Steve Harrington y Jim Hopper también forman parte de la historia y aparecen en el primer adelanto oficial (Netflix)

El reparto de voces

Aunque los personajes son los mismos, Relatos del 85 cuenta con un reparto de voces completamente nuevo. Brooklyn Davey Norstedt interpreta a Eleven; Luca Diaz da voz a Mike; Benjamin Plessala a Will; Braxton Quinney a Dustin; Elisha “EJ” Williams a Lucas; y Jolie Hoang-Rappaport a Max.

Entre los adultos, Brett Gipson interpreta a Hopper y Jeremy Jordan —conocido por Supergirl y Hazbin Hotel— presta su voz a Steve Harrington. El elenco se completa con Janeane Garofalo, Lou Diamond Phillips y Odessa A’zion, cuyos personajes aún no fueron revelados.

Fecha de estreno

Netflix confirmó oficialmente que Stranger Things: Relatos del 85 se estrenará el 23 de abril de 2026. Actualmente, las cinco temporadas de la serie principal están disponibles para streaming en la plataforma.