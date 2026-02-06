Por qué Draco Malfoy se convirtió en un símbolo de suerte en China

La imagen de Draco Malfoy ha sido relacionada con el año del caballo en China. (@Kalisosweet/ Douyin)

Un personaje poco habitual ha comenzado a aparecer en decoraciones del Año Nuevo Lunar en China este año: Draco Malfoy, el antagonista adolescente de la saga Harry Potter.

A pocas semanas del inicio del Año del Caballo, imágenes del personaje interpretado por el actor británico Tom Felton se han multiplicado en hogares, centros comerciales y plataformas de comercio electrónico del país.

La tendencia tiene su origen en la transliteración china del apellido Malfoy, que se traduce fonéticamente como Ma Er Fu.

En mandarín, Ma significa “caballo” (马) y Fu hace referencia a la “buena fortuna” (福), dos conceptos asociados con prosperidad y auspicio, especialmente relevantes en el contexto del nuevo año lunar.

La fonética del apellido Malfoy concideo con el significado del año del caballo. (@Yingtaoxiaoniuzi/Xiaohongshu)

La coincidencia lingüística ha llevado a que el personaje sea adoptado de forma irónica y simbólica como portador de buena suerte.

Durante el Año Nuevo Lunar, las familias chinas suelen decorar sus hogares con chunlian o fai chun, pareados escritos en rojo que expresan deseos de salud, riqueza y prosperidad.

También es común colocar fuzi, cuadrados rojos con el carácter fu (fortuna), que se cuelgan boca abajo para simbolizar que la buena suerte “ha llegado”, ya que la palabra “invertido” comparte pronunciación con “llegar” en chino.

Este año, junto a las tradicionales frases de buenos deseos, han comenzado a aparecer imágenes del característico gesto de Draco Malfoy, impresas en carteles, adhesivos y papeles decorativos.

Las tiendas chinas comenzaron a vender los artículos con la cara de Tom Felton. (Captura)

En redes sociales chinas como Weibo, Xiaohongshu y Douyin, usuarios han compartido fotografías y videos de estas decoraciones, acompañadas de mensajes como “comparte esta imagen para atraer buena fortuna” o comentarios que mezclan el ritual festivo con referencias al universo mágico de Harry Potter.

La tendencia también ha sido aprovechada por comerciantes en plataformas de comercio electrónico como Taobao y Pinduoduo, donde se venden imanes, pósters y pegatinas con la imagen del personaje adaptada al estilo del Año Nuevo Lunar.

Algunos productos incorporan frases tradicionales de prosperidad, mientras otros se limitan a mostrar el rostro del personaje en fondos rojos. Varias publicaciones han acumulado miles de interacciones y comentarios de compradores que aluden a la llegada de la fortuna.

El fenómeno no se limita a espacios privados. En la provincia de Henan, un centro comercial exhibió un banner electrónico con un pareado festivo protagonizado por Draco Malfoy, integrándolo visualmente a la estética del Festival de Primavera.

Los banners de Draco Malfoy se han hecho populares. (@Kalisosweet/ Douyin)

En otro caso, una usuaria compartió imágenes de papeles decorativos con el personaje que entregó a sus compañeros de trabajo como gesto de buenos deseos para el nuevo año.

La popularidad de Harry Potter en China ofrece un contexto clave para entender la difusión de la tendencia.

La saga literaria cuenta con cientos de millones de ejemplares vendidos en el país, y antes de la publicación del último libro en 2007 ya se habían comercializado cerca de 10 millones de copias traducidas, según datos citados por medios estatales.

En el ámbito cinematográfico, el reestreno remasterizado de la primera película en 2020 recaudó más de 90 millones de yuanes en tres días en la taquilla china.

El propio Tom Felton reaccionó al fenómeno al compartir en su cuenta de Instagram una imagen de una decoración festiva protagonizada por su personaje en un centro comercial chino.

Tom Felton compartió en sus historias de Instagram un promocional. (Instagram)

Su publicación generó una nueva ola de comentarios en redes sociales chinas, donde usuarios destacaron el carácter inesperado y humorístico del cruce cultural.

La franquicia continúa ampliando su presencia en el país. Warner Bros. Discovery anunció recientemente planes para abrir en Shanghai en 2027 el mayor estudio Making Of Harry Potter del mundo, lo que refuerza el vínculo entre la saga y el público chino.