Kate Nash, cantante del éxito “Foundations”, forzada a vender contenido para adultos para seguir en la música: “Muchos artistas estamos hartos”

De ser una de las artistas más populares en Reino Unido a tener que subir contenido a OnlyFans para generar ingresos. Kate Nash revela el lado oscuro de la industria musical.

El álbum debut de Kate Nash, lanzado en 2007, llegó al primer puesto en las listas internacionales y consolidó su nombre en la escena musical.

A pesar de ese éxito temprano, la artista británica describió ante una comisión parlamentaria del Reino Unido una situación radicalmente diferente: solo pudo costear sus giras más recientes recurriendo a la venta de contenido en plataformas para adultos.

Nash explicó que los ingresos que obtuvo al publicar imágenes íntimas en OnlyFans resultaron cruciales para cubrir los déficits económicos de sus presentaciones, en especial después de su más reciente recorrido por Europa.

Aquella gira finalizó con una pérdida de 26 mil libras (alrededor de 30 mil euros), una suma considerable que, según relató Nash ante los legisladores, únicamente pudo compensar gracias a la actividad en dicha plataforma.

Durante su intervención, Nash compartió: “El único motivo por el que puedo salir de gira es porque vendo fotos de mi trasero en internet”.

La cantante señaló que el aumento de los gastos, junto con las restricciones y trámites derivados del Brexit, dificultaron enormemente la organización de conciertos en vivo para los músicos británicos.

Nash afirmó que la compensación por streaming resulta insuficiente y poco ética, lo que afecta gravemente los ingresos de los músicos en la era digital (Instagram/@katenash)

De acuerdo con su testimonio, la rentabilidad de la música en la era digital ya no depende de la venta de discos ni de las giras, ya que la compensación por streaming resulta “demasiado baja y poco ética”.

La artista también recordó que, años atrás, los conciertos y las giras servían para equilibrar los ingresos y permitir una carrera estable.

Sin embargo, ese modelo dejó de ser sostenible.

Nash lamentó que, incluso con una base de seguidores amplia y millones de reproducciones en línea, mantener la actividad profesional requiera buscar alternativas poco convencionales.

La situación se agravó hasta el punto de que Nash tuvo que despedir a un miembro de su equipo poco antes de Navidad para reducir gastos.

Narró la preocupación constante ante la imposibilidad de pagar facturas tras cada gira.

Según Nash, el actual modelo de negocios en la industria musical exige a los artistas asumir riesgos financieros mientras las grandes empresas obtienen la mayor parte de los beneficios (Instagram/@katenash)

“Muchos artistas estamos hartos de gritar al vacío lo difícil que es”, expresó Nash.

Relató que conoce a colegas que se vieron forzados a vender instrumentos, muebles e incluso sus viviendas para poder continuar en la industria musical.

Las reglas más estrictas impuestas tras el Brexit, como las limitaciones de cabotaje y la obligatoriedad de visados para recorrer Europa, complicaron aún más la situación de los músicos británicos.

Nash advirtió que, si la situación no cambia, solo quienes cuentan con recursos propios podrán organizar giras, lo que restringirá la diversidad y la proyección internacional de la cultura británica.

Según sus palabras, “el más afectado termina siendo el futuro de la música en el Reino Unido”.

La artista también criticó el papel de las grandes empresas del sector musical.

Afirmó que “Spotify, Live Nation y los sellos principales han sido destructivos para los artistas y sus vidas, y para el potencial de los jóvenes que sueñan con trabajar en la música”.

Kate Nash advirtió que la falta de ingresos fuerza a músicos a vender instrumentos, muebles o viviendas para continuar en la industria musical del Reino Unido (Instagram/@katenash)

Nash opinó que el modelo de negocios vigente no permite sostener una carrera, ya que “nos piden asumir todo el riesgo y ellos se quedan con la mayor parte de los beneficios de formas bastante extremas”.

Para Kate Nash, la industria de la música funciona prácticamente sin regulación y la situación actual es “desesperada”.

Por ese motivo, reclamó la adopción de soluciones urgentes que faciliten a los músicos la posibilidad de actuar en vivo sin depender de recursos externos o de actividades ajenas a la música.

Además, Nash aseguró que conoce casos de músicos que, ante la falta de ingresos, se han visto obligados a rechazar oportunidades laborales o a desprenderse de sus pertenencias más valiosas.

“A veces me ofrecen un concierto en Europa y no puedo aceptarlo porque perdería dinero”, comentó.

La artista sostuvo que el acceso a la música en vivo podría quedar reservado solo para quienes pueden financiarlo por otros medios, lo que, en su opinión, limitaría el alcance, la variedad y la igualdad de oportunidades en el sector.