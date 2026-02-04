Channing Tatum fue operado tras sufrir una lesión en el hombro: “Otro desafío”

“Este va a ser duro”, escribió Channing Tatum al anunciar su operación a través de Instagram. (Instagram: Channing Tatum //Reuters)

Channing Tatum se recupera tras haber sufrido una grave lesión. Este miércoles 4 de febrero, el actor estadounidense compartió la noticia con sus seguidores en Instagram con una fotografía que lo retrataba recostado en la cama de un hospital.

Según contó la estrella de 45 años, los médicos tuvieron que operarle pues el hombro que se le había “separado”. "Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo”, expresó el protagonista de Magic Mike en sus redes sociales.

Horas después, Tatum dio más detalles sobre su estado de salud a través de Instagram Stories, donde publicó imágenes de radiografías de su hombro. En ellas hizo notar la lesión y, luego, la ubicación de un tornillo o clavo para el tratamiento correspondiente.

Tras la publicación, numerosas figuras del espectáculo reaccionaron con mensajes de apoyo. Entre ellos, el actor LaKeith Stanfield dejó un emoji de corazón rojo en la publicación. Su actual pareja, la modelo australiana Inka Williams (26), también le envió ánimo en medio del percance. “Lobo grande y malo. Estamos contigo”, escribió.

El protagonista de Magic Mike mostró radiografías de su hombro y confirmó que la lesión fue reparada quirúrgicamente. (Instagram: Channing Tatum)

Tatum y Williams hicieron pública su relación meses después de la separación del actor con Zoë Kravitz, ocurrida en octubre de 2024. En marzo de 2025, una fuente citada por Us Weekly aseguró que ambos estaban “divirtiéndose” juntos.

“Channing está muy interesado en Inka, pero está tratando de tomárselo con calma. No quiere una relación seria en este momento. A Channing le gusta su personalidad divertida y enérgica”, indicó entonces el informante.

Desde entonces, la relación avanzó y la pareja comenzó a mostrarse públicamente. En el Festival de Cine de Londres, en octubre de 2025, fueron vistos besándose sin temor a ser fotografiados.

El actor estadounidense ya tenía un historial de lesiones en 2025. Según le contó en septiembre pasado a Variety, salió lastimado durante una sesión de rodaje para Avengers: Doomsday, la esperada producción de Marvel en la que interpreta a Remy LeBeau, también conocido como Gambito.

El actor compartió una imagen desde la cama del hospital luego de someterse a una cirugía de hombro. (Instagram: Channing Tatum)

El perfil publicado por la revista señalaba que el actor tenía “una pierna maltrecha” y que incluso se presentó a la entrevista cojeando. “Probablemente estaríamos jugando bolos o algo así si yo no estuviera así”, bromeó Tatum en ese momento. Dicha lesión fue lo suficientemente seria como para dejarlo momentáneamente fuera del set y obligarlo a recurrir a analgésicos fuertes.

“Todavía teníamos muchísimo por filmar”, explicó el actor. Según relató, dejó de tomar los calmantes antes de la entrevista para evitar quedarse dormido: “Mi cuerpo no se lleva bien con la codeína, y los analgésicos que me dieron los médicos del Reino Unido eran fuertes”.

En esa conversación, Tatum también lamentó ver que la edad está afectando su condición física. “No se trata del dolor que siento en el momento. Es saber que no puedo revertir esto. Y ahora sé cómo van a ser los próximos seis meses de mi vida”, confesó. Y añadió con honestidad: “En mi mente, literalmente sigo teniendo 30 años —26, si soy sincero”.

El actor reflexionó sobre el paso del tiempo y las secuelas físicas de las escenas de acción (REUTERS/Etienne Laurent)

Por otro lado, la cirugía en el hombro sacudió una semana exitosa para Channing Tatum. Apenas días antes, su película Josephine se consagró como una de las grandes ganadoras del Festival de Sundance 2026. El drama familiar dirigido por Beth de Araújo obtuvo tanto el Gran Premio del Jurado como el Premio del Público en la competencia de drama estadounidense, según informó Associated Press el 30 de enero.

El filme, protagonizado por Tatum y Gemma Chan, gira en torno a una niña de ocho años que es testigo de una agresión sexual, un hecho traumático que impacta profundamente en su familia. La historia está inspirada en una experiencia personal vivida por la propia directora a esa edad, y aborda el tema desde la perspectiva íntima del núcleo familiar, con especial foco en las consecuencias emocionales del silencio. El jurado destacó la película por su “profundidad y matices narrativos” y por su “ejecución delicada y elegante de un tema desafiante”.