Entretenimiento

Channing Tatum fue operado tras sufrir una lesión en el hombro: “Otro desafío”

El protagonista de Magic Mike compartió imágenes desde el hospital y reconoció que enfrenta una recuperación “dura”

Guardar
“Este va a ser duro”,
“Este va a ser duro”, escribió Channing Tatum al anunciar su operación a través de Instagram. (Instagram: Channing Tatum //Reuters)

Channing Tatum se recupera tras haber sufrido una grave lesión. Este miércoles 4 de febrero, el actor estadounidense compartió la noticia con sus seguidores en Instagram con una fotografía que lo retrataba recostado en la cama de un hospital.

Según contó la estrella de 45 años, los médicos tuvieron que operarle pues el hombro que se le había “separado”. "Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo”, expresó el protagonista de Magic Mike en sus redes sociales.

Horas después, Tatum dio más detalles sobre su estado de salud a través de Instagram Stories, donde publicó imágenes de radiografías de su hombro. En ellas hizo notar la lesión y, luego, la ubicación de un tornillo o clavo para el tratamiento correspondiente.

Tras la publicación, numerosas figuras del espectáculo reaccionaron con mensajes de apoyo. Entre ellos, el actor LaKeith Stanfield dejó un emoji de corazón rojo en la publicación. Su actual pareja, la modelo australiana Inka Williams (26), también le envió ánimo en medio del percance. “Lobo grande y malo. Estamos contigo”, escribió.

El protagonista de Magic Mike
El protagonista de Magic Mike mostró radiografías de su hombro y confirmó que la lesión fue reparada quirúrgicamente. (Instagram: Channing Tatum)

Tatum y Williams hicieron pública su relación meses después de la separación del actor con Zoë Kravitz, ocurrida en octubre de 2024. En marzo de 2025, una fuente citada por Us Weekly aseguró que ambos estaban “divirtiéndose” juntos.

“Channing está muy interesado en Inka, pero está tratando de tomárselo con calma. No quiere una relación seria en este momento. A Channing le gusta su personalidad divertida y enérgica”, indicó entonces el informante.

Desde entonces, la relación avanzó y la pareja comenzó a mostrarse públicamente. En el Festival de Cine de Londres, en octubre de 2025, fueron vistos besándose sin temor a ser fotografiados.

El actor estadounidense ya tenía un historial de lesiones en 2025. Según le contó en septiembre pasado a Variety, salió lastimado durante una sesión de rodaje para Avengers: Doomsday, la esperada producción de Marvel en la que interpreta a Remy LeBeau, también conocido como Gambito.

El actor compartió una imagen
El actor compartió una imagen desde la cama del hospital luego de someterse a una cirugía de hombro. (Instagram: Channing Tatum)

El perfil publicado por la revista señalaba que el actor tenía “una pierna maltrecha” y que incluso se presentó a la entrevista cojeando. “Probablemente estaríamos jugando bolos o algo así si yo no estuviera así”, bromeó Tatum en ese momento. Dicha lesión fue lo suficientemente seria como para dejarlo momentáneamente fuera del set y obligarlo a recurrir a analgésicos fuertes.

Todavía teníamos muchísimo por filmar”, explicó el actor. Según relató, dejó de tomar los calmantes antes de la entrevista para evitar quedarse dormido: “Mi cuerpo no se lleva bien con la codeína, y los analgésicos que me dieron los médicos del Reino Unido eran fuertes”.

En esa conversación, Tatum también lamentó ver que la edad está afectando su condición física. “No se trata del dolor que siento en el momento. Es saber que no puedo revertir esto. Y ahora sé cómo van a ser los próximos seis meses de mi vida”, confesó. Y añadió con honestidad: “En mi mente, literalmente sigo teniendo 30 años —26, si soy sincero”.

El actor reflexionó sobre el
El actor reflexionó sobre el paso del tiempo y las secuelas físicas de las escenas de acción (REUTERS/Etienne Laurent)

Por otro lado, la cirugía en el hombro sacudió una semana exitosa para Channing Tatum. Apenas días antes, su película Josephine se consagró como una de las grandes ganadoras del Festival de Sundance 2026. El drama familiar dirigido por Beth de Araújo obtuvo tanto el Gran Premio del Jurado como el Premio del Público en la competencia de drama estadounidense, según informó Associated Press el 30 de enero.

El filme, protagonizado por Tatum y Gemma Chan, gira en torno a una niña de ocho años que es testigo de una agresión sexual, un hecho traumático que impacta profundamente en su familia. La historia está inspirada en una experiencia personal vivida por la propia directora a esa edad, y aborda el tema desde la perspectiva íntima del núcleo familiar, con especial foco en las consecuencias emocionales del silencio. El jurado destacó la película por su “profundidad y matices narrativos” y por su “ejecución delicada y elegante de un tema desafiante”.

Temas Relacionados

Channing TatumAvengers DoomsdayActores de HollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Timothy Busfield fue reemplazado en la “Ley y orden: UVE” tras acusaciones de abuso sexual

La producción eligió a David Zayas, conocido por “Dexter”, para encarnar un personaje clave en uno de los episodios más polémicos de la temporada

Timothy Busfield fue reemplazado en

Chris Hemsworth reveló cómo el Alzheimer de su padre cambió su visión de la vida: “No estará aquí por siempre”

El protagonista de “Thor” replanteó sus prioridades y comenzó a valorar mucho más el tiempo en familia

Chris Hemsworth reveló cómo el

Madonna desató furor en redes con un video bailando en lencería

La reina del pop sorprende a sus seguidores con un video muy íntimo al ritmo de "Thief of Hearts"

Madonna desató furor en redes

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro: así luce el español en la nueva serie basada en ‘El cabo del miedo’

El actor español dará vida al ya icónico psicópata Max Cady en esta nueva adaptación a cargo de Apple en la que también participan Amy Adams y Patrick Wilson

Javier Bardem toma el relevo

Primer vistazo a ‘Margo tiene problemas de dinero’, la nueva serie del creador de ‘Big Little Lies’ con Nicole Kidman y Elle Fanning

La serie cuenta la historia de una joven que va a ser madre e intenta salir adelante con pocos recursos y unos caóticos padres

Primer vistazo a ‘Margo tiene
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

Con entrenamientos intensos, Argentina se prepara para la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

TELESHOW
El rotundo cambio de look

El rotundo cambio de look de María Becerra con un guiño para los comienzos de su carrera

Coco Carreño se separó de su novio después de 9 años de relación: “Todavía nos queremos”

La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

INFOBAE AMÉRICA

Putin y Xi Jinping hablaron

Putin y Xi Jinping hablaron sobre el futuro de Cuba y Venezuela durante una videoconferencia

La Fiscalía militar pidió la expulsión de Jair Bolsonaro del Ejército de Brasil tras su condena

El ex príncipe Andrés abandonó su residencia de Windsor, pero continúa en el ojo del huracán Epstein

En medio de las negociaciones de Abu Dhabi, un ataque ruso con municiones de racimo mató a siete personas en Ucrania

El Salvador cerró 2025 con más de 8,000 nuevas empresas y más de 13,000 solicitudes de marca