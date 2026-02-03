Murió Chuck Negron, el líder y vocalista de Three Dog Night

A los 83 años, Chuck Negron, voz principal y cofundador de Three Dog Night, murió en su casa de Studio City, California, acompañado por su familia tras una larga lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y fallos cardíacos.
Su vida estuvo definida por el éxito musical, las dificultades personales y una recuperación que lo convirtió en referente.
Nacido el 8 de junio de 1942 en Manhattan e hijo de una artista puertorriqueña, Negron creció en el Bronx, compaginando el baloncesto con el canto en grupos de doo-wop.
Más adelante, accedió a la Universidad Allan Hancock y la Universidad Estatal de California gracias al deporte, lo que lo llevó a establecerse en Los Ángeles y a conocer de cerca la industria musical.
En 1967, Negron formó Three Dog Night junto a Danny Hutton y Cory Wells.
El grupo apostó por la fusión de R&B, rock y doo-wop, así como por la interpretación de canciones escritas por otros compositores.
Entre 1969 y 1975, la banda consiguió 21 éxitos consecutivos en el Top 40 de Billboard y vendió 60 millones de discos.
Algunos de sus temas más populares incluyen “Joy to the World”, “One (Is the Loneliest Number)”, “Easy to Be Hard” y “The Show Must Go On”.
Según reportó la revista Rolling Stone, Three Dog Night fue clave para que autores como Harry Nilsson, Laura Nyro, Randy Newman y Paul Williams alcanzaran altas posiciones en las listas estadounidenses.
La agrupación llegó a superar en recaudación a artistas como Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival y los Rolling Stones.
Sin embargo, las dificultades internas se hicieron evidentes rápidamente. La adicción de Chuck Negron a la heroína provocó la separación del grupo y la pérdida de su fortuna.
Durante ese periodo, el cantante vivió en Skid Row, en Los Ángeles, y atravesó 37 tratamientos de rehabilitación durante 13 años.
Tras múltiples recaídas, en 1991 logró mantenerse sobrio y volvió a los escenarios.
Entre 1995 y 2017, Negron publicó siete álbumes como solista y dedicó parte de su tiempo a apoyar a personas en situaciones de consumo problemático.
En 1999 lanzó su autobiografía, Three Dog Nightmare, donde relató los desafíos personales y profesionales a lo largo de su carrera.
El entorno familiar fue un pilar importante para Negron. Su esposa Ami Albea Negron, sus hijos, nietos, hermanos y varias exparejas estuvieron presentes en diferentes momentos.
El último año, Negron se reunió con Danny Hutton después de décadas de distanciamiento e intercambiaron disculpas, cerrando una etapa de desencuentros.
La historia de Chuck Negron está atravesada por su búsqueda constante de un propósito.
Desde sus inicios como deportista y cantante en el Bronx hasta su llegada a la costa oeste, supo adaptarse a los cambios y abrirse camino.
“He aprendido que para mí, intentar hacer 50 discos número uno o vender 90 millones más no me aporta nada. Sé lo que me ayuda: trabajar, ser músico, ganarme la vida, cuidar de mi familia y tener mis prioridades en orden”, expresó en declaraciones realizadas en los últimos años a la prensa especializada de Estados Unidos.
También reflexionó sobre la importancia de aceptar las propias virtudes y defectos: “Debes encontrar paz interior, aceptar tus dones y tus fallos… y aprender a abrazar tu vida”.
La influencia de Three Dog Night se extendió gracias a su habilidad para identificar y potenciar canciones de otros autores. Además, Negron aportó una voz única y una presencia en el escenario que lo distinguieron.
A pesar de los periodos difíciles, recuperó la cercanía de su familia y el aprecio de quienes lo escuchaban. El deceso de Chuck Negron deja un espacio en el mundo musical y un ejemplo de recuperación personal.