Murió Chuck Negron, el líder y vocalista de Three Dog Night

A los 83 años, Chuck Negron, voz principal y cofundador de Three Dog Night, murió en su casa de Studio City, California, acompañado por su familia tras una larga lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y fallos cardíacos.

Su vida estuvo definida por el éxito musical, las dificultades personales y una recuperación que lo convirtió en referente.

Nacido el 8 de junio de 1942 en Manhattan e hijo de una artista puertorriqueña, Negron creció en el Bronx, compaginando el baloncesto con el canto en grupos de doo-wop.

Más adelante, accedió a la Universidad Allan Hancock y la Universidad Estatal de California gracias al deporte, lo que lo llevó a establecerse en Los Ángeles y a conocer de cerca la industria musical.

Su pasión por el canto y el baloncesto lo impulsaron desde sus inicios en Nueva York hasta Los Ángeles (Instagram)

En 1967, Negron formó Three Dog Night junto a Danny Hutton y Cory Wells.

El grupo apostó por la fusión de R&B, rock y doo-wop, así como por la interpretación de canciones escritas por otros compositores.

Entre 1969 y 1975, la banda consiguió 21 éxitos consecutivos en el Top 40 de Billboard y vendió 60 millones de discos.

Algunos de sus temas más populares incluyen “Joy to the World”, “One (Is the Loneliest Number)”, “Easy to Be Hard” y “The Show Must Go On”.

La carrera musical de Chuck Negron destacó por su éxito en Three Dog Night y su contribución a la música rock y R&B entre 1969 y 1975 (YouTube)

Según reportó la revista Rolling Stone, Three Dog Night fue clave para que autores como Harry Nilsson, Laura Nyro, Randy Newman y Paul Williams alcanzaran altas posiciones en las listas estadounidenses.

La agrupación llegó a superar en recaudación a artistas como Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival y los Rolling Stones.

Sin embargo, las dificultades internas se hicieron evidentes rápidamente. La adicción de Chuck Negron a la heroína provocó la separación del grupo y la pérdida de su fortuna.

Durante ese periodo, el cantante vivió en Skid Row, en Los Ángeles, y atravesó 37 tratamientos de rehabilitación durante 13 años.

El artista canta en vivo rodeado de sus compañeros de banda en una vibrante actuación de los años 70 (YouTube)

Tras múltiples recaídas, en 1991 logró mantenerse sobrio y volvió a los escenarios.

Entre 1995 y 2017, Negron publicó siete álbumes como solista y dedicó parte de su tiempo a apoyar a personas en situaciones de consumo problemático.

En 1999 lanzó su autobiografía, Three Dog Nightmare, donde relató los desafíos personales y profesionales a lo largo de su carrera.

El entorno familiar fue un pilar importante para Negron. Su esposa Ami Albea Negron, sus hijos, nietos, hermanos y varias exparejas estuvieron presentes en diferentes momentos.

Three Dog Night, liderado por Negron, logró 21 éxitos consecutivos en el Top 40 de Billboard y vendió 60 millones de discos a nivel internacional (Instagram)

El último año, Negron se reunió con Danny Hutton después de décadas de distanciamiento e intercambiaron disculpas, cerrando una etapa de desencuentros.

La historia de Chuck Negron está atravesada por su búsqueda constante de un propósito.

Desde sus inicios como deportista y cantante en el Bronx hasta su llegada a la costa oeste, supo adaptarse a los cambios y abrirse camino.

“He aprendido que para mí, intentar hacer 50 discos número uno o vender 90 millones más no me aporta nada. Sé lo que me ayuda: trabajar, ser músico, ganarme la vida, cuidar de mi familia y tener mis prioridades en orden”, expresó en declaraciones realizadas en los últimos años a la prensa especializada de Estados Unidos.

Chuck Negron se mantuvo sobrio desde 1991, publicó siete álbumes como solista y fue referente en la recuperación de adicciones (Instagram)

También reflexionó sobre la importancia de aceptar las propias virtudes y defectos: “Debes encontrar paz interior, aceptar tus dones y tus fallos… y aprender a abrazar tu vida”.

La influencia de Three Dog Night se extendió gracias a su habilidad para identificar y potenciar canciones de otros autores. Además, Negron aportó una voz única y una presencia en el escenario que lo distinguieron.

A pesar de los periodos difíciles, recuperó la cercanía de su familia y el aprecio de quienes lo escuchaban. El deceso de Chuck Negron deja un espacio en el mundo musical y un ejemplo de recuperación personal.