La trasnformación física de Jonah Hill tras tres años de ausencia en Hollywood

Jonah Hill sorprende con su nuevo físico en una alfombra roja. (Grosby)

Jonah Hill asistió esta semana al press day de Apple TV+ en Santa Mónica, California, en el marco de la promoción de Outcome, la nueva película que marca su regreso al cine como protagonista.

Vestido con jeans holgados y un suéter oscuro, el actor y director de 42 años optó por un estilo más relajado que el de algunos de sus compañeros de elenco, aunque igualmente cuidado para la ocasión.

Su presencia no pasó desapercibida, pues el famoso lució una figura notablemente más delgada.

Jonah Hill lució más delgado durante un evento. (Grosby)

Outcome, que se estrenará en Apple TV+ el próximo 10 de abril, es una comedia negra de alto perfil que cuenta con un elenco destacado encabezado por Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomer.

Hill no solo actúa y dirige el proyecto, sino que también coescribió el guion y participa como productor, consolidando su rol creativo integral detrás y delante de cámara.

La trama gira en torno a Reef, un actor de Hollywood interpretado por Reeves, cuya carrera se ve amenazada tras la aparición de un misterioso video que podría “cancelarlo” públicamente.

Jonah Hill interpreta al abogado del personaje principal, en una historia que aborda temas como la redención, la imagen pública y el impacto de los escándalos mediáticos en la industria del entretenimiento.

Jonah Hill regresa al cine con una cinta protagonizada junto a Keanu Reeves y Cameron Diaz. (REUTERS/Daniel Cole)

El regreso de Hill a un evento promocional resulta significativo, especialmente considerando su relación ambivalente con la exposición pública.

A lo largo de su carrera, el actor —conocido por sus papeles en Superbad, 21 Jump Street, Moneyball y The Wolf of Wall Street— ha hablado abiertamente sobre sus problemas de imagen corporal, una lucha que se remonta a su adolescencia.

Según declaraciones pasadas, Jonah Hill llegó a pesar alrededor de 127 kilos en el momento más alto de su peso. Desde que inició un proceso de cambio físico en 2011, su apariencia ha fluctuado con el paso de los años.

En 2018, el actor escribió un texto para su revista Inner Child en el que relató haber sido etiquetado durante gran parte de su juventud como “grosero” y “poco atractivo”, experiencias que, según explicó, dejaron una huella profunda en su autoestima.

Jonah Hill aseguró que pasó su adolescencia sintiéndose mal por su peso. (Captura de video)

“Todos tienen una instantánea de sí mismos de una época en la que eran jóvenes de la que se avergüenzan. Para mí, es ese chico de 14 años con sobrepeso y poco atractivo que se sentía feo ante el mundo, que escuchaba hip-hop y que quería desesperadamente ser aceptado por esta comunidad de patinadores”, dijo.

En una entrevista con Vulture en 2011, tras perder cerca de 18 kilos, el famoso reflexionó sobre cómo su peso estaba ligado a su identidad como actor cómico.

Allí sostuvo que el proceso de volverse más saludable fue también una señal de madurez personal, y expresó su deseo de cambiar la forma en que se trataba a sí mismo, tanto física como emocionalmente.

Jonah Hill aseveró que bajar de peso fue una desicion que llegó desde la madurez. (Grosby)

“Me encanta hacer películas divertidas, pero quiero madurar, literalmente, en cómo me trato a mí mismo. No vivo en una fraternidad con una pipa pegada a la mesa. Solo quiero ser un buen hombre y enorgullecer a mi familia. Y, ¿sabes?, quiero vivir muchos años”, dijo.

Estas reflexiones reaparecieron con fuerza en Stutz, el documental que Hill dirigió para Netflix en 2022 junto a su terapeuta, Phil Stutz. En esa producción, el actor abordó sin filtros el impacto que tuvo crecer con sobrepeso, la presión mediática y cómo la fama intensificó sus inseguridades.

Jonah Hill reconoció que, pese al éxito profesional, continuó sintiéndose como “un adolescente no deseado”, una percepción que, según dijo, aún intenta trabajar.

Jonah Hill afirmó que el éxito no mitigó la sensación de sentirse repudiado por su peso (Grosby Group)

Tras el estreno de Stutz, Hill emitió un comunicado en el que anunció que no promovería activamente esa película ni futuros proyectos, debido a los ataques de ansiedad que le provocan las apariciones públicas.

En ese mensaje explicó que priorizaría su bienestar mental, incluso si eso implicaba alejarse de la promoción tradicional de sus trabajos.