Harry Styles habló sobre su posible vuelta al universo Marvel: “Hay planes para algunos y hay oportunidades para todos”

La aparición de Harry Styles como Eros/Starfox en 'Eternals' provocó gran expectativa sobre su futuro en el universo Marvel (Foto AP/Jae C. Hong)

El universo cinematográfico de Marvel ha dejado a muchos fanáticos en vilo desde la inesperada aparición de Harry Styles como Eros/Starfox en la película Eternals. La llegada del cantante británico al MCU generó un gran revuelo, sumando una figura de la música pop a la extensa galería de personajes del estudio. Sin embargo, el futuro de este rol parece estar envuelto en dudas. Desde que Styles debutó en la franquicia, la expectativa creció sobre cómo continuaría su historia y qué peso tendría en el desarrollo de nuevas tramas. A pesar del entusiasmo inicial, la realidad es que la continuidad de su personaje sigue sin confirmarse y la posibilidad de verlo de nuevo en pantalla permanece incierta.

Las declaraciones de Kevin Feige y el destino de los personajes de “Eternals”

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó que existen planes para algunos personajes de 'Eternals', aunque sin garantías para todos

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha sido la voz encargada de abordar las preguntas sobre la continuidad de los personajes de Eternals. En una mesa redonda recogida por GamesRadar+, Feige compartió su visión sobre el porvenir de estos héroes en la franquicia. De acuerdo con sus palabras, “hay planes para algunos y hay oportunidades para todos. Se trata de encontrar el momento adecuado. A algunos quizá no los volvamos a ver nunca más. A otros quizá los veamos pronto… ¿Quién sabe?”.

Feige recalcó que, aunque existen posibilidades abiertas para distintos personajes, el estudio no tiene la intención de forzar su regreso solo por complacer nostalgias o expectativas de quienes disfrutaron sus intervenciones. Para Marvel, la clave está en que los personajes encajen de manera orgánica en las historias futuras y no en incluirlos por obligación debido a su popularidad pasada. Esta postura, aunque transparente, ha dejado a la audiencia dividida entre la esperanza y el escepticismo, especialmente tras casi cinco años sin avances concretos respecto a una continuación.

Expectativas y decepción entre los seguidores de “Eternals”

La falta de noticias concretas sobre proyectos relacionados con los 'Eternals' alimenta la frustración entre seguidores y reduce su confianza en el MCU

La aparición de Harry Styles como Eros/Starfox fue uno de los giros más celebrados por los seguidores en el estreno de Eternals. Su aparición breve pero significativa alimentó la ilusión de ver al artista en un papel más relevante dentro del MCU. El público esperaba que su personaje fuera explorado en profundidad, ya fuera en una secuela directa o en nuevas entregas donde Eros pudiera interactuar con otros superhéroes reconocidos de Marvel.

No obstante, con el paso del tiempo y la ausencia de noticias sobre proyectos vinculados a los Eternals, la frustración y el desencanto han ido creciendo. Para una parte considerable del fandom, el silencio prolongado por parte de Marvel Studios se ha interpretado como un síntoma de desinterés o incluso de abandono de la trama iniciada en la película. A esto se suma la percepción de que el estudio ha centrado sus esfuerzos en otras líneas argumentales, relegando a los personajes de Eternals a un segundo plano a pesar del potencial que muchos analistas y fanáticos les adjudicaban.

La decepción se intensifica al recordar que el anuncio de la participación de Styles generó una enorme cobertura mediática y una ola de entusiasmo en redes sociales. Sin embargo, la falta de confirmaciones sobre futuros proyectos ha minado la confianza incluso de los seguidores más entusiastas, quienes ven cómo se diluye la posibilidad de que Eros/Starfox tenga el desarrollo que anticipaban tras su sorpresiva introducción.

La postura de Harry Styles sobre su carrera actoral tras Marvel

Harry Styles expresó que no planea regresar pronto a la actuación, manteniendo en pausa su continuidad como Eros/Starfox en el universo Marvel (REUTERS/David Swanson)

La incertidumbre no solo reside en los planes de Marvel Studios. Harry Styles ha mostrado cautela respecto a su futuro como actor, especialmente después de su experiencia en el MCU y la fría recepción crítica de Eternals. En una entrevista concedida a Rolling Stone en 2022, Styles dejó claro que, a pesar de haber firmado un contrato para varias películas, no contempla regresar a la actuación en el corto plazo. “No creo que vaya a hacer ninguna película en un tiempo”, afirmó el artista.

Su declaración refuerza la sensación de pausa indefinida en torno a su personaje, ya que ni las vías oficiales ni el propio Styles manifiestan un interés inmediato en retomar el papel. El cantante, que ha continuado consolidando su carrera musical con nuevos lanzamientos, parece inclinarse por priorizar sus proyectos discográficos y dejar en suspenso su faceta actoral. Este enfoque coincide con la ausencia de noticias concretas sobre producciones futuras de Eternals o cualquier otra cinta en la que Styles pudiera participar como Eros.