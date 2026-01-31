Susan Lucci sorprende al sumarse al elenco de “Outcome” gracias a la admiración de Jonah Hill

Susan Lucci es elegida por Jonah Hill para un papel en la película ‘Outcome’ gracias a su trabajo en All My Children

En el competitivo mundo de Hollywood, las conexiones inesperadas a menudo dan pie a colaboraciones sorprendentes. Así lo demuestra la historia detrás de la próxima película Outcome, en la que la legendaria actriz de telenovelas Susan Lucci fue elegida directamente por Jonah Hill, reconocido actor, guionista y director, gracias a una admiración de larga data por su trayectoria en All My Children.

El vínculo entre ambos se remonta a la adolescencia de Hill, quien fue un ferviente seguidor del emblemático culebrón estadounidense. Lucci, quien personificó a Erica Kane durante décadas, se convirtió en un ícono televisivo y, sin saberlo, marcó a varias generaciones de espectadores, entre ellos el propio Hill.

Esta admiración trascendió la pantalla chica y se materializó cuando Hill, ya consagrado en la industria, decidió escribir y dirigir Outcome, visualizando a Lucci para un papel específico desde el inicio del proyecto.

El entusiasmo de Hill quedó patente en el proceso de selección. Cuando el guion estuvo listo, la producción hizo llegar una copia personalizada a Lucci, con su nombre impreso como marca de agua en cada página. El mensaje era claro: el personaje estaba escrito pensando en ella y la oferta era directa, sin audiciones ni intermediarios.

Para Lucci, acostumbrada a la dinámica tradicional de las telenovelas y los castings, el gesto resultó tan halagador como inusual.

Jonah Hill confiesa su admiración de años por Susan Lucci y escribe un personaje específico para ella en ‘Outcome’

La actriz compartió en el podcast Soapy cómo recibió la propuesta: “Me dijeron que Jonah Hill me lo había enviado para su película, y es para Apple Plus. Mi nombre estaba marcado con una marca de agua, ‘Susan Lucci’. Era una oferta. Leí el guion y el papel, aunque no es un papel importante, es bastante importante, la escena es muy impactante”.

La contundencia de la propuesta no pasó desapercibida para Lucci, quien reconoció sentirse conmovida por el nivel de detalle y la consideración de Hill, un admirador genuino de su trabajo en All My Children.

Sin embargo, la decisión de aceptar el papel no fue sencilla. Lucci, con una carrera consolidada y una sensibilidad particular tras años de interpretar personajes complejos, experimentó dudas internas. Al leer el guion, reconoció que la escena propuesta exigía una entrega emocional significativa y la llevaría a explorar territorios personales que aún sentía delicados.

“Recuerdo que pensé: ‘Esto es realmente especial, y es un reto’. Pero iba a requerir que fuera a un lugar donde creía que aún estaba demasiado sensible. No es que fuera la misma sensibilidad ni el mismo lugar que la causó, pero simplemente estaba saliendo de allí con esa sensibilidad”, explicó durante la entrevista.

La reflexión personal llevó a Lucci a considerar rechazar la oferta, priorizando su bienestar sobre una posible oportunidad profesional. Comunicó su decisión a su publicista y asumió que el asunto concluiría en ese punto. Sin embargo, la curiosidad y el compromiso con su oficio la impulsaron a volver sobre el guion, reflexionando acerca de lo que significaría ver a otra actriz asumir ese reto: “Quizás debería volver a leerlo a la luz del día. Quizás debería intentarlo de nuevo porque, Dios mío, odiaría ver esto y ver a otra actriz aceptar el reto, y yo no lo acepté”.

Susan Lucci detalla que el papel ofrecido en Outcome, aunque breve, posee gran impacto emocional y relevancia para la trama

La situación dio un giro definitivo cuando Hill, consciente de las dudas de Lucci, decidió contactarla directamente. La llamada resultó crucial para la decisión final. “Jonah Hill me llamó. Realmente me tenía en mente para este papel... Y fue muy amable y maravilloso hablar con él, y pude ver que estaba realmente interesado en esto”, relató la actriz.

La conversación con Hill resultó transformadora para Lucci. Al cierre de la charla, experimentó una sensación de catarsis y gratitud, reconociendo la oportunidad única que se le presentaba tanto en el plano personal como profesional. “Me encanta esa sensación, así que la acepté y me emocioné muchísimo”, expresó, evidenciando el peso emocional de la decisión y el impacto de sentirse reconocida.

Otro de los grandes alicientes del proyecto Outcome fue la posibilidad de compartir escena con Keanu Reeves. Lucci no escatimó elogios para el actor, describiéndolo como “espectacular” en el trabajo conjunto. La química profesional entre ambos se manifestó en las múltiples pruebas que realizaron antes del rodaje formal.

Reeves, reconocido por su entrega y disciplina, llegó a comentar durante los ensayos: “Dios mío, ojalá estuviéramos haciendo esto en Broadway”. La frase resonó en Lucci, quien reconoció la satisfacción de explorar y redescubrir matices en cada interacción actoral.

Trabajar con un equipo liderado por Jonah Hill y acompañado por un colega de la talla de Keanu Reeves ha supuesto para Susan Lucci no solo un reto profesional, sino también una experiencia transformadora.

El fanatismo inicial de Hill por su desempeño en All My Children se convirtió en motor de una colaboración que promete dejar huella en la pantalla y en la memoria de los involucrados.