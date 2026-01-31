“Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, asegura Teyana Taylor sobre Beyoncé

Teyana Taylor y Beyonce

La cantante estadounidense Teyana Taylor ha resaltado cómo el consejo de Beyoncé moldeó su visión profesional y personal desde sus inicios en la industria musical.

La artista, conocida por su versatilidad creativa, atribuye a su mentora el aprendizaje fundamental de separar las emociones de las decisiones laborales.

Un encuentro decisivo en los inicios de su carrera

Taylor recordó en entrevista con PEOPLE su primer contacto con Beyoncé, cuando apenas tenía quince años y soñaba con abrirse paso en el competitivo mundo de la música. Ese encuentro no solo representó una oportunidad profesional, sino que también marcó el inicio de una relación que, dos décadas después, continúa guiando su trayectoria.

La cantante Teyana Taylor relata el valor de separar las emociones de las decisiones profesionales en la industria musical (REUTERS/Steve Marcus)

“Poder hablar con Bey ha significado mucho para mí”, relató Taylor, destacando el impacto emocional de recibir orientación directa de una figura de talla mundial.

La artista narró que fue contratada en 2006 para trabajar en la coreografía del videoclip “Ring the Alarm”. Taylor rememoró la emoción de recibir la llamada y la entrada al set de grabación, donde, según relató, la propia Beyoncé la describió como una estrella desde el primer momento. Ese reconocimiento temprano fortaleció la confianza de Taylor para avanzar con determinación en un entorno exigente.

El consejo que marcó el rumbo

Durante la entrevista, Taylor enfatizó la importancia de un mensaje que ha resonado a lo largo de su carrera: “No lo tomes personal. Esto es un negocio”.

El encuentro de Teyana Taylor con Beyoncé a los quince años marcó el inicio de una mentoría fundamental para su desarrollo artístico (Facebook)

Según explicó, cada vez que enfrentaba desafíos o incomprensiones en su camino artístico, recurría a esas palabras para mantener la perspectiva.

“Entré en el negocio con el corazón, y a veces no comprendía ciertas cosas. Iba a ella y me decía exactamente eso: ‘No lo tomes personal’. Mi madre también me decía lo mismo”, señaló Taylor, subrayando cómo la sabiduría compartida por su mentora y su familia se convirtió en una brújula constante.

El consejo de Beyoncé adquirió mayor relevancia a medida que Taylor afrontaba la soledad y la exigencia de liderar sus proyectos. En sus propias palabras, hubo momentos en los que entendió que el éxito requería trabajar con esfuerzo y determinación, incluso si eso implicaba asumir la mayor parte de la carga en solitario.

Invertir en uno mismo: una lección de autonomía

El consejo 'No lo tomes personal, esto es un negocio' de Beyoncé guió a Teyana Taylor frente a desafíos en su trayectoria musical (REUTERS/Jeenah Moon)

Taylor explicó cómo la realidad financiera del ámbito artístico puede resultar desafiante para quienes buscan materializar ideas propias. Comentó que una parte significativa de la remuneración se destina a cubrir los honorarios de los equipos creativos y colaboradores.

“La mayor parte del dinero termina en manos de todos los que deben recibir sus honorarios para hacer realidad tu visión”, afirmó Taylor en PEOPLE. Esta vivencia consolidó en ella la idea de que invertir en uno mismo es esencial para sostener una carrera auténtica y satisfactoria.

La cantante aclaró que, si bien el éxito puede parecer un logro individual, responde a la confianza depositada en la propia capacidad y al compromiso con la visión artística. “No todos los pagos llegan a tu bolsillo, y eso pasa solo si realmente crees en ti. Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, puntualizó.

Humildad y generosidad como modelo profesional

La humildad y generosidad de Beyoncé sirvieron de modelo profesional y personal para Teyana Taylor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de los aprendizajes técnicos y estratégicos, Taylor destacó la influencia del carácter de Beyoncé en su formación. Señaló que la humildad y cercanía de su mentora, a pesar de su éxito global, se convirtieron en un modelo a seguir.

“Si Beyoncé es tan humilde y cercana, ese es el modelo que debo seguir”, afirmó la cantante. Esta actitud, observada en la superestrella, sirvió como ejemplo no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal.

La admiración de Taylor por la generosidad y sencillez de Beyoncé se ha mantenido constante, consolidando una relación basada en el respeto y el aprendizaje mutuo. “Admiré mucho cuán generosa y humilde es”, agregó Taylor.

Un legado que trasciende la música

La influencia de Beyoncé en la carrera de Teyana Taylor representa un legado de perseverancia, autonomía e integridad en la música (AP/Susan Walsh)

La influencia de Beyoncé sobre Teyana Taylor trasciende el ámbito artístico y se proyecta como un legado de valores aplicables a cualquier disciplina.

El ejemplo de la superestrella, centrado en la perseverancia, la autonomía y la integridad, ha dejado una huella imborrable en la carrera de Taylor, motivándola a continuar creciendo con autenticidad y convicción.

La relación entre ambas artistas demuestra el poder de la mentoría y la importancia de los referentes positivos en el desarrollo profesional y humano.