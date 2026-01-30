De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

¿Qué pasa cuando no sabes la canción de tu supuesto equipo favorito? Scottie lo descubre de la peor manera al ser confrontado por Vinnie Jones y la hinchada del Manchester United. Su terrible pero creativa interpretación se convierte en un momento icónico del cine.

Vinnie Jones es un nombre que evoca imágenes de fuerza bruta y personalidad arrolladora en el fútbol inglés. A lo largo de su carrera, se ganó la reputación de ser uno de los jugadores más agresivos y conflictivos de la Premier League. Su estilo intimidatorio, a menudo catalogado como violento, lo convirtió en una figura icónica del fútbol británico. Era conocido por su capacidad para imponer respeto en la cancha, pero también por acciones que traspasaban los límites del juego limpio.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió cuando lesionó gravemente a Gary Stevens, obligándolo a retirarse a los 30 años. Su carácter y presencia física le aseguraron un lugar como uno de los futbolistas más temidos de Inglaterra, una imagen que, lejos de perjudicarlo, se convertiría en el sello de su futuro en el mundo del entretenimiento.

“A Jones siempre se lo recordará como un tipo muy duro, considerado como uno de los futbolistas más agresivos de la historia del fútbol inglés, llegando, por ejemplo, a lesionar a un jugador, Gary Stevens, hasta tal punto de que se vio obligado a retirarse a los 30 años”, señaló el informe de SensaCine.

Jones pasó de ser un futbolista agresivo de la Premier League a convertirse en un icónico actor de acción en Hollywood (Composición fotográfica)

La transición de deportista a actor

Vinnie Jones supo capitalizar su imagen de dureza y su magnetismo en pantalla. Su debut en el cine llegó en 1998, cuando aún se encontraba en el ocaso de su carrera como futbolista. Guy Ritchie lo eligió para su película Lock & Stock, y el resultado fue tan satisfactorio que repitieron colaboración en 2000 con Snatch. Cerdos y diamantes, cinta por la que Jones recibió el Premio Empire al mejor actor británico.

A partir de ese momento, su ambición lo llevó directamente a Hollywood. En el año 2000 participó en 60 segundos y, poco después, en Operación Swordfish, ampliando su presencia tanto en el cine como en la televisión a ambos lados del Atlántico. Entre sus papeles más destacados figura el de Juggernaut en X-Men: The Last Stand, a un violento y apasionado hooligan del Manchester United en Eurotrip y su participación en Kill the Irishman en 2010, trabajo que compaginó con su aparición en el reality Gran Hermano de las Islas Británicas, donde finalizó en tercer lugar.

No obstante, Jones nunca se desligó del fútbol. Actualmente, ejerce como comentarista de partidos de la Premier League en FOX Sports, manteniendo así su vínculo con el deporte que lo vio nacer. Su físico de rasgos marcados y su fama de tipo duro lo han convertido en un actor recurrente para papeles de acción y personajes con una fuerte presencia escénica, participando en películas como Warfare, Night Has Fallen y Amenaza en el aire.

En Eurotrip (2004) Jones interpretó uno de sus más recordados papeles al hacer de un hooligan fanático del Manchester United (IMDb)

Otros futbolistas con carrera en el cine

El caso de Vinnie Jones no es único, pero sí excepcional por la longevidad y constancia de su trayectoria actoral. Un ejemplo similar lo representa Éric Cantona, otro exfutbolista famoso por su carácter imprevisible y su tendencia a la controversia dentro y fuera de la cancha. Cantona, tras su retiro del fútbol, se integró de lleno al cine, acumulando más de 40 títulos en su filmografía, según destaca SensaCine. Ambos comparten esa capacidad de proyectar una personalidad fuerte en cada proyecto, ya sea deportivo o artístico.

El paso de los futbolistas al cine suele estar marcado por la curiosidad y la oportunidad, pero pocos consiguen transformar esa experiencia en una carrera consolidada. Cantona y Jones son excepciones en una lista donde la mayoría apenas cruza el umbral del celuloide.

“No es raro que un futbolista haga sus pinitos en el mundo de la actuación. Desde Pelé hasta Diego Armando Maradona, pasando por David Beckham o Alfredo Di Stéfano, muchos deportistas se han visto deslumbrados por el celuloide y han accedido a participar en alguna que otra película. Eso sí, que su carrera se prolongara en el tiempo, eso es más complicado“, explicó SensaCine.

Éric Cantona es otro caso de futbolistas que mantuvieron trayectorias actorales prolongadas (IMDb)

Ocurre con Éric Cantona, que tiene en su haber más de 40 títulos; y también con el protagonista de este reportaje, que tiene bastante en común con Cantona, sobre todo por esa tendencia a jugar de manera imprevisible, violenta y agresiva”, resaltaron.

Actualmente, Vinnie Jones sigue activo en la industria cinematográfica. Su trabajo más reciente lo reúne de nuevo con Guy Ritchie, esta vez en la adaptación televisiva de The Gentlemen, disponible en Netflix y compuesta por ocho episodios.