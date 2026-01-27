Entretenimiento

Paris Hilton se sinceró sobre cómo es vivir con un trastorno mental: “Es como terner un demonio en tu mente”

La socialité revela su experiencia con la Disforia Sensible al Rechazo y cómo aprendió a transformar los desafíos en oportunidades

Paris Hilton habló sobre su
Paris Hilton habló sobre su proceso para mejorar su salud mental. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Paris Hilton se ha abierto sobre su diagnóstico de Disforia Sensible al Rechazo (DSR), un trastorno que describe como “un demonio en la mente”. La socialité y empresaria, de 44 años, compartió su experiencia durante una entrevista en The Him & Her Show.

La famosa explicó que inicialmente fue diagnosticada con TDAH a finales de sus veinte años, antes de descubrir que también padecía DSR.

“Es básicamente cualquier pensamiento sobre una percepción negativa. Si crees que alguien está siendo grosero o sientes algo, lo sentirás como dolor físico, y ni siquiera es real. Es casi como tener un demonio en la mente que te habla con comentarios negativos constantemente”, dijo.

Paris Hilton aseuró que tener
Paris Hilton aseuró que tener Disforia Sensible al Rechazo es como vivivr con un demonio en la cabeza. (REUTERS/Kylie Cooper)

El trastorno, según la Clínica Cleveland, se caracteriza por “experimentar dolor emocional severo debido a un fracaso o sensación de rechazo” y está vinculado con el TDAH. Los expertos señalan que se sospecha que ocurre por diferencias en la estructura cerebral.

Paris Hilton, quien tiene dos hijos pequeños con su esposo Carter Reum, comentó que las personas con DSR sienten las emociones negativas “a un nivel muy profundo” y deben aprender a reconocer cuándo los síntomas se manifiestan.

Asimismo, la empresaria añadió que se ha obsesionado con aprender sobre el trastorno y quiere difundir el mensaje de que no tiene por qué ser un obstáculo

“He pasado por muchas cosas en mi vida, especialmente en los 2000, con todo lo que vivía con los medios. Puede ser algo que se convierta en un superpoder para realmente perseguir tus sueños en la vida”, afirmó.

Paris Hilton afirmó que este
Paris Hilton afirmó que este trastorno la impulsó a cumplir sus sueños. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La estrella de The Simple Life señaló que no fue diagnosticada con TDAH durante su infancia porque la sociedad y la comunidad médica no prestaban atención al trastorno, especialmente en mujeres.

“No se hablaba de esto cuando era adolescente. Siempre decían que era algo que solo tenían los niños pequeños y solo se mencionaban las partes negativas. Siempre estaba confundida”, relató.

Y añadió: “En la escuela era muy difícil para mí. Por más que estudiara, nunca podía recordar nada. Siempre estaba fallando los exámenes, en detención, metida en problemas. Era muy difícil”.

Paris Hilton admitió que su
Paris Hilton admitió que su mal diagnóstico complico su desempeño en la escuela. (REUTERS/Aude Guerrucci)

A pesar de los desafíos, Paris Hilton afirma que ha aprendido a enfocar su mente para adaptarse y prosperar. “Veo esto como mi superpoder, y no sería la emprendedora que soy hoy sin él”, señaló.

La empresaria agregó que este enfoque ha sido clave para manejar la presión de los medios y continuar construyendo su carrera.

Recientemente, Hilton participó en Washington, D.C., para apoyar la DEFIANCE Act, un proyecto de ley bipartidista que permitiría a las víctimas de deepfakes demandar a quienes produzcan y compartan contenido no consensuado.

Durante la conferencia, la celebridad habló de su experiencia con el abuso sexual en línea, recordando la filtración de su sex tape en 2004, cuando tenía 19 años.

Paris Hilton recordó cuando fue
Paris Hilton recordó cuando fue señalada por la filtración de un video íntimo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“A esto se le llamó escándalo, pero no lo era. Era abuso. Me llamaron por nombres repugnantes, se rieron y me convirtieron en un chiste. Vendieron mi dolor por clics y me dijeron que me callara, que siguiera adelante, incluso que agradeciera la atención”, dijo.

La socialité concluyó señalando que el problema de los deepfakes y la explotación de imágenes no se trata solo de tecnología, sino de poder: “Se trata de alguien usando la imagen de otra persona para humillarla, silenciarla y despojarla de su dignidad”.

