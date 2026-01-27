Jason Biggs revela la enseñanza más inesperada de Eugene Levy en el set de “American Pie” y su impacto actual

Jason Biggs reconoce que las enseñanzas de Eugene Levy durante el rodaje de American Pie siguen guiando su crecimiento profesional y personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jason Biggs reconoció recientemente que las enseñanzas de Eugene Levy durante el rodaje de American Pie continúan guiando su crecimiento profesional y personal.

Según el actor, la influencia de Levy fue determinante para su evolución dentro y fuera del set, y su consejo más valioso aún resuena en cada nuevo desafío que enfrenta.

Un aprendizaje que trasciende la pantalla

Durante los años de filmación de la exitosa franquicia, Biggs vio en Levy mucho más que a un colega: lo considera su mentor y una figura paternal decisiva en su carrera. “Una lección que he tomado de las películas de American Pie y, sobre todo, de mi brillante compañero y segundo padre, Eugene Levy, es que hay que hacer todo lo posible por mantener los pies en la tierra”, relató a People.

La relación entre ambos actores se consolidó a través de la confianza y el respeto mutuo, permitiendo que Biggs absorbiera cada consejo y lo aplicara tanto en su vida profesional como personal.

La relación de mentoría entre Eugene Levy y Jason Biggs en American Pie consolidó la autenticidad como valor principal en la carrera del actor (YouTube: Neal Brennan)

La influencia de Levy no se limitó a los aspectos técnicos de la actuación, sino que se extendió a la manera en que Biggs aborda la comedia. El intérprete explicó que, incluso cuando el guion proponía situaciones extremas o fuera de lo común, el verdadero reto radicaba en mantener la naturalidad y la contención.

“No importa cuán intensas sean las circunstancias —en American Pie hicimos cosas realmente locas y todo el planteamiento es exagerado, con momentos sorprendentes—, pero el objetivo siempre era tratar de mantenerlo lo más contenido posible, lo más cercano a la realidad donde se pudiera”, afirmó.

La autenticidad como brújula profesional

La clave para que la comedia funcione, según la visión compartida por Biggs y Levy, es preservar la autenticidad incluso en medio del absurdo. Esta filosofía permitió que los personajes y las situaciones de American Pie resultaran creíbles y cercanos al público, a pesar del tono irreverente de la saga.

Más de dos décadas después, el actor sostiene que esta regla fundamental continúa orientando su trabajo, especialmente cuando se enfrenta a nuevos proyectos que exigen equilibrar lo cómico con la empatía y la verdad emocional.

Biggs destaca que la clave del éxito en la comedia, aprendida de Levy, radica en preservar la autenticidad incluso en contextos absurdos (Universal Pictures)

Biggs reveló a People que este principio le ayuda a crear personajes complejos, capaces de conectar con los espectadores a través de sus emociones más genuinas. La transmisión de esta enseñanza es, para él, una muestra del legado de Levy como maestro dentro y fuera del set.

Un nuevo desafío: “Untitled Home Invasion Romance”

Actualmente, Biggs se prepara para el estreno de su próximo proyecto, Untitled Home Invasion Romance, una comedia de tintes oscuros cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de enero de 2026.

En esta película, una pareja en crisis durante sus vacaciones se enfrenta a una situación insólita cuando él organiza un falso allanamiento de morada con la esperanza de salvar la relación. Aunque la premisa resulta llamativa, Biggs subraya que el verdadero núcleo de la historia radica en la fuerza del amor y la capacidad de las parejas para superar adversidades. “La lección aquí es que las parejas pueden superar cualquier obstáculo”, sostuvo en declaraciones recogidas por People.

'Untitled Home Invasion Romance', el nuevo proyecto de Jason Biggs, propone una comedia oscura centrada en superar crisis de pareja con autenticidad (AFP)

El actor destaca que, al igual que en American Pie, la autenticidad en la interpretación es esencial para que el público empatice con los personajes, incluso en contextos inusuales o extremos. Este enfoque, aprendido de Levy, le permite dotar de profundidad emocional a sus papeles y mantener la credibilidad narrativa.

El legado de American Pie y la posibilidad de una secuela

El vínculo de Biggs con American Pie permanece vigente y no descarta la posibilidad de regresar a la franquicia. “Siempre he dicho que, sin duda, estaría dispuesto a volver a trabajar con esa gente y a interpretar de nuevo ese personaje. Es una de las mejores experiencias de mi vida. Me siento muy orgulloso de ello”, declaró a People.

Biggs no descarta regresar a la saga American Pie y celebra el impacto duradero de su personaje y los lazos creados en la franquicia

Para Biggs, el paso del tiempo ha confirmado que la autenticidad en el humor es la clave para conectar con el público y garantizar la vigencia de una obra. El poder de la comedia, sumado a la capacidad de los personajes para afrontar cualquier desafío, constituye el motor principal de su carrera.

La vigencia de las enseñanzas de Levy, la fuerza de los vínculos construidos en el set y la convicción de que el público valora la autenticidad, marcan el presente y el futuro de Jason Biggs, quien continúa apostando por proyectos que desafían los límites de la comedia y exploran la profundidad del alma humana.