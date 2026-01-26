Un millón de dólares que se convirtió en leyenda: la historia detrás del supuesto rechazo de ZZ Top a afeitarse

Billy Gibbons reveló que Gillette ofreció un millón de dólares a cada miembro de ZZ Top para que se afeitaran las barbas en una campaña publicitaria (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

Billy Gibbons, vocalista y guitarrista de ZZ Top, reveló en el pódcast Mohr Stories que una reconocida marca les ofreció un millón de dólares a cada uno de los miembros del grupo si se afeitaban sus barbas icónicas para un anuncio publicitario.

Esta confesión, recogida por PEOPLE, generó un gran revuelo entre los seguidores de la banda, quienes consideran que la imagen del grupo tiene un valor simbólico irremplazable.

Reacción de la banda y sus seguidores

La negativa de ZZ Top a aceptar la propuesta fortaleció la lealtad y la conexión con sus seguidores más fieles (Grosby)

Durante la entrevista, Gibbons explicó que, aunque Gillette negó haber hecho semejante propuesta, este hecho sería real: “Es verdad. Fue un millón de dólares por hombre”, afirmó, según recoge PEOPLE.

La noticia provocó sorpresa y debate entre los fans, quienes vieron en esa negativa una reafirmación de la identidad de la banda. El músico consultó con el ejecutivo musical Bob Merlis, quien les sugirió pensar no solo en los beneficios económicos, sino también en el impacto de perder una parte clave de su identidad artística.

Merlis planteó una pregunta que se volvió central en la decisión: “¿Saben qué hay debajo de esas barbas?”. Para ZZ Top, la respuesta fue inmediata y contundente: no aceptarían la oferta. Según relató Gibbons, la reacción de los fanáticos no tardó en llegar y celebraron la lealtad de los músicos a su estilo.

Fidelidad al estilo y legado de ZZ Top

La negativa a modificar su imagen fue interpretada como una muestra de fidelidad al estilo que ha distinguido a ZZ Top desde sus inicios. Las barbas se han convertido en un rasgo inseparable del grupo, un símbolo que los acompaña tanto en sus discos como en los escenarios. Incluso tras el fallecimiento de Dusty Hill en 2021, ese legado sigue vivo en cada una de sus presentaciones.

Según los artistas, este rechazo reforzó la conexión emocional entre la banda y su público, consolidando la idea de que el grupo prioriza su autenticidad por encima de los intereses comerciales. Los fans entendieron este gesto como una defensa de su historia y su identidad, elementos que han hecho a ZZ Top una de las bandas más reconocibles del rock.

Nueva etapa tras la muerte de Dusty Hill

Actualmente, la banda se prepara para una gira por Norteamérica que comenzará el 21 de marzo y finalizará el 23 de mayo.

Tras la muerte de Dusty Hill en 2021, ZZ Top continúa manteniendo su esencia musical con Elwood Francis como nuevo bajista y gira por Norteamérica (EFE/WALTER BIERI/Archivo)

Con Elwood Francis como nuevo bajista, ZZ Top continúa promoviendo su último álbum, “RAW”, publicado en 2022 y grabado antes de la muerte de Hill. Este trabajo discográfico, inspirado en su documental de Netflix, mantiene la esencia musical que caracteriza al grupo.

En cada recital, el recuerdo de Dusty Hill permanece presente. Sus compañeros destacan que su espíritu sigue siendo una parte fundamental de la historia de la banda, y aseguran que el público percibe esa continuidad.

La figura de Hill, junto con la imagen inalterable de las barbas, refuerza el compromiso de ZZ Top con su legado.

La vigencia de ZZ Top y el valor de la autenticidad

Las barbas de ZZ Top se mantienen como un símbolo irremplazable de identidad y autenticidad dentro del mundo del rock (Grosby)

A lo largo de los años, ZZ Top ha sabido conservar los elementos que lo hicieron único. La decisión de rechazar esta oferta no solo evitó la pérdida de un rasgo estético, según ellos mismos afirman, sino que se transformó en un mensaje de coherencia y respeto hacia sus seguidores.

Este episodio demostró que, para la banda, la autenticidad es un valor irrenunciable y constituye la base de su permanencia en la escena musical.

El vínculo entre ZZ Top y sus fans se fortaleció aún más tras este episodio, y la banda afronta su nueva etapa sin renunciar a su identidad. La gira por Norteamérica será una oportunidad para celebrar la trayectoria del grupo y rendir homenaje a la figura de Dusty Hill, reafirmando que la historia y el estilo de ZZ Top continúan vivos sobre el escenario.