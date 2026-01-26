De dragones a superhéroes: Así se reinventaron los actores de Game of Thrones en producciones icónicas

Game of Thrones combina fantasía épica, drama, acción e intriga política, y sigue las luchas de poder entre casas nobles en Poniente y Essos, mientras amenazas sobrenaturales y conflictos dinásticos moldean el destino de los personajes (HBO)

Cuando Game of Thrones finalizó en 2019, dejó una marca profunda en la historia de la televisión. La adaptación de la obra de George R. R. Martin no solo consolidó a HBO como potencia creativa, sino que transformó la fantasía en un género central del prime time internacional.

Durante ocho temporadas, la serie desplegó intrigas políticas, violencia extrema y personajes complejos, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo.

El desenlace no logró satisfacer a toda la audiencia, aunque el peso cultural de la producción resultó innegable. Al mismo tiempo, la serie fue plataforma de impulso y consolidación para gran parte de su elenco. Según un repaso realizado por The Times, las trayectorias de sus principales figuras muestran cómo evolucionaron profesionalmente tras abandonar Poniente.

Emilia Clarke

Emilia Clarke superó una ruptura de aneurisma cerebral mientras rodaba Game of Thrones y después construyó una exitosa carrera en cine, teatro y televisión (HBO/REUTERS)

Emilia Clarke se convirtió en un ícono internacional por su interpretación de Daenerys Targaryen, líder estratégica y carismática de Poniente. Su desempeño la catapultó a la fama global, aunque coincidió con una etapa difícil en su vida: sufrió una ruptura de aneurisma cerebral al inicio del rodaje. Pese a este desafío, afianzó su carrera y amplió sus horizontes en cine, televisión y teatro.

Tras la serie, participó en producciones como Solo: A Star Wars Story y la comedia navideña Last Christmas. En televisión, formó parte de la serie de Marvel Secret Invasion, mientras que en teatro brilló en la producción de Jamie Lloyd de La gaviota de Chéjov. Pronto protagonizará el thriller de espionaje Ponies junto a Haley Lu Richardson.

Kit Harington

Kit Harington ganó fama global como Jon Snow y, tras la serie, afrontó retos personales y continuó actuando en títulos como Eternals e Industry (HBO/REUTERS)

Kit Harington alcanzó notoriedad mundial como Jon Snow, el espadachín honorable en un mundo de intrigas y traiciones. El personaje lo convirtió en figura central de la serie y le permitió forjar lazos profesionales y personales, incluido su vínculo sentimental con Rose Leslie, quien interpretaba a Ygritte. Ambos se casaron en 2018 bajo intensa atención mediática.

Tras el final de la serie en 2019, atravesó una etapa personal compleja, ingresó a un centro de rehabilitación y en 2024 reveló el diagnóstico de TDAH. Su primer papel relevante tras la serie fue en la serie de Marvel Eternals, donde interpretó al Caballero Negro.

Actualmente integra el elenco de Industry, la serie dramática de la BBC, en la que da vida al director ejecutivo Henry Muck, perfilando su transición a roles adultos y complejos en la televisión contemporánea.

Peter Dinklage

Peter Dinklage, reconocido mundialmente por interpretar a Tyrion Lannister, siguió cosechando éxitos con roles destacados en cine, teatro y adaptaciones musicales tras la serie (HBO/REUTERS)

Peter Dinklage obtuvo reconocimiento masivo como Tyrion Lannister, el astuto y carismático estratega de Game of Thrones. Nacido con acondroplasia, enfrentó años de dificultades para conseguir papeles significativos, llegando a trabajar como procesador de datos. Su primer papel destacado llegó a los 34 años con The Station Agent y a los 42 alcanzó éxito global con Game of Thrones.

Después de la serie, continuó en teatro y cine, con participaciones en el musical Cyrano y en la precuela de Los Juegos del Hambre. Además, aportó su voz al Dr. Dillamond en la adaptación cinematográfica de Wicked.

Lena Headey

Lena Headey, icónica como Cersei Lannister, fortaleció su perfil creativo al fundar su productora y debutar como directora con el thriller Violet (HBO/YouTube)

Lena Headey se consolidó como Cersei Lannister, la principal antagonista de Game of Thrones, un personaje estratégico y complejo que la ubicó entre las figuras más reconocidas de la serie.

Antes, Headey ya tenía trayectoria en la televisión británica con participaciones en Soldier Soldier, Band of Gold y Kavanagh QC, además de protagonizar Terminator: The Sarah Connor Chronicles en 2009. También forjó una carrera cinematográfica en títulos como Los hermanos Grimm y 300.

Luego de finalizar su participación Game of Thrones, en 2020 fundó su propia productora, ampliando su rol creativo en la industria. En 2022 se anunció que debutaría como directora con el thriller Violet, basado en la novela de S. J. I. Holliday. Actualmente se encuentra trabajando en The Abandons, una serie estadounidense de género western dramático.

Richard Madden

Richard Madden, afianzado como Robb Stark, diversificó su carrera con La Cenicienta, El guardaespaldas y la serie de acción y espionaje Citadel (HBO/REUTERS)

Richard Madden se dio a conocer internacionalmente como Robb Stark, el hijo mayor de Ned Stark (Sean Bean), personaje que representa la nobleza y valentía en la serie. Este papel lo consolidó como uno de los actores británicos jóvenes más prometedores y atrajo la atención de la industria audiovisual.

Al finalizar la serie, protagonizó La Cenicienta, dirigida por Kenneth Branagh, fortaleciendo su perfil en el cine comercial. Posteriormente destacó en la serie El guardaespaldas, thriller político que lo proyectó como rostro familiar para el público internacional y generó especulaciones sobre la posibilidad de interpretar a James Bond.

Sin embargo, optó por otros caminos y actualmente forma parte de Citadel, la serie de Prime Video, consolidando su presencia en la televisión de acción y espionaje.

Sophie Turner

Sophie Turner, quien debutó como Sansa Stark a los 13 años, evolucionó hacia papeles protagónicos en cine y televisión y será Lara Croft en la próxima serie

Sophie Turner tenía 13 años cuando comenzó a interpretar a Sansa Stark, la joven heredera de Winterfell. Nacida en Chesterton, la actriz debió adaptarse rápidamente a la fama, especialmente durante su relación con el cantante estadounidense Joe Jonas. Su papel en la historia de fantasía épica fue el punto de partida de una carrera sostenida en cine y televisión.

Tras finalizar la serie, afianzó su trayectoria con papeles en X-Men y en series como The Staircase. También protagonizó Joan, encarnando a la ladrona de joyas Joan Harrington, y actualmente lidera la serie Steal en Prime Video. Pronto asumirá el papel de Lara Croft en una nueva serie desarrollada por Phoebe Waller-Bridge.

Maisie Williams

Maisie Williams, destacada como Arya Stark, combinó proyectos audiovisuales con el emprendimiento Daisie y prepara su regreso con la secuela Practical Magic 2 (HBO/REUTERS)

Maisie Williams sobresalió desde los 12 años al interpretar a Arya Stark, una de las protagonistas más emblemáticas de la serie, seleccionada entre más de 300 aspirantes británicas. Su personaje, que evoluciona de una niña audaz a una asesina hábil, consolidó la reputación de Williams como actriz joven de gran talento y presencia.

Después de la serie, diversificó su perfil profesional al crear Daisie, una plataforma de redes sociales para artistas y creadores. Participó en Los Nuevos Mutantes y en la serie Pistol, dirigida por Danny Boyle.

Pronto protagonizará Practical Magic 2, secuela de la película de 1998. Su trayectoria evidencia un equilibrio entre proyectos cinematográficos, televisivos y emprendimientos creativos, consolidando su liderazgo en producciones juveniles y de género fantástico.

Nikolaj Coster-Waldau

Nikolaj Coster-Waldau se destacó como Jaime Lannister en Game of Thrones y, tras la serie, continuó en cine danés, fundó la productora Ill Kippers y asumió labores humanitarias (HBO/REUTERS)

Nikolaj Coster-Waldau desarrolló su carrera como actor de reparto en Europa y Estados Unidos antes de interpretar a Jaime Lannister, el villano complejo de Game of Thrones conocido por su relación con Cersei y su evolución moral.

Sobre su personaje declaró en distintas ooportunidades que “¿qué más se puede pedir de Jaime? Como actor, no podría pedir un papel mejor”. Tras la serie, continuó trabajando en cine danés, fundó la productora Ill Kippers y asumió labores humanitarias como embajador de buena voluntad de la ONU.

En 2025 interpretó a Guillermo el Conquistador en el drama histórico de la BBC King & Conqueror, consolidando su perfil como actor capaz de liderar proyectos de gran escala en cine y televisión.