El peligroso reto de Alex Honnold fue pospuesto: escalará el rascacielos Taipei 101 sin cuerdas y será transmitido en vivo por Netflix

El evento, que contará con panelistas y una audiencia exclusiva, promete emociones fuertes y un debate encendido sobre los límites del espectáculo y la seguridad en tiempo real

Alex Honnold intentará llegar a la cima de uno de los rascacielos más altos del mundo Crédito: Netflix

La expectativa en Taipei se ha incrementado ante la inminente transmisión mundial de un desafío singular: Alex Honnold se prepara para ascender sin cuerdas ni arnés los 508 metros de Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado Skyscraper Live, será emitido por Netflix en vivo, con una estrategia que combina espectáculo y riesgo real.

El ascenso, que estaba programado para las 9:00 de la mañana del día sábado, hora local en la capital taiwanesa, finalmente fue pospuesto. Por cuestiones climáticas, el evento se realizará el domingo a la misma hora (el sábado en Argentina -22.00-, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica -20.00-, México -19.00-).

La escalada no solo moviliza a la comunidad de la escalada, sino que también ha polarizado opiniones. Mientras miles de personas apuestan a través de Polymarket sobre si Honnold logrará completar la hazaña —las probabilidades actuales indican que podría tomarle alrededor de 75 minutos—, una parte del público expresa reservas éticas sobre la difusión en directo de un acto tan peligroso.

Las críticas desde el entorno de la escalada no se han hecho esperar. Un columnista del Wall Street Journal calificó el evento como “voyeurista, macabro e irresponsable”, recordando el alto número de muertes en la modalidad free solo y el reciente fallecimiento de un influencer durante una escalada transmitida por TikTok. Incluso Saturday Night Live ironizó sobre los dilemas morales de mostrar estas proezas en tiempo real.

A unas horas de subir
A unas horas de subir uno de los edificios más altos del mundo, Alex Honnold genera controversia en la industria del deporte y el entretenimiento Netflix

En los gimnasios de escalada de Taipéi, las posturas son diversas. Chien Ai, un escalador aficionado, prefiere no ver la transmisión en directo: “No quiero presenciar algo que no debería”, confesó a The Guardian. Por su parte, Yang Tse-hsiao, instructor con seis años de experiencia, lamenta que el espectáculo priorice sobre la seguridad: “Si cae, el precio es enorme”, expresó, subrayando que el interés comercial parece prevalecer sobre otros valores.

No todos comparten la preocupación. Chou Yen-shin, veterano de 24 años en la escalada, sostiene que Honnold jamás asumiría riesgos innecesarios y ve en el desafío una oportunidad para que Taiwán gane notoriedad internacional. Según él, pocas personas pueden enfrentar semejante prueba mental: “Quien ha escalado tanto tiempo tiene la mente en calma. Será un hito”, afirmó.

El propio Honnold minimiza las diferencias entre esta ascensión y las que ha realizado en roca. En su pódcast Climbing Gold, relató: “Te acercas a la base, saltas al edificio, subes hasta la cima. Sin cuerdas. Sin equipo. Sin margen de error”. Para el deportista, la arquitectura del rascacielos —con balcones cada ocho pisos y segmentos apilados estilo “caja de bambú”— proporciona puntos de descanso regulares, similares a los de una escalada por etapas.

Alex Honnold asegura que esta
Alex Honnold asegura que esta escalada no se diferencía de otras anteriores (Instagram @alexhonnold)

La transmisión contará con un panel de expertos: escaladores de élite, una exconductora de ESPN, un campeón de lucha libre y un ingeniero de la NASA convertido en youtuber, quienes contextualizarán el intento. Además, habrá una pequeña audiencia presencial y la seguridad del evento incluirá una transmisión con 10 segundos de retardo para cortar la emisión ante cualquier incidente, según informaron los productores a The Guardian.

El francés Alain Robert, conocido como “Spiderman” y único escalador que ha superado este edificio —en 2004 y con cuerda superior—, respalda la preparación de Honnold: “Ya ha definido sus límites. No existe ni una en cien millones de posibilidades de que esta sea su última escalada”, declaró a The Guardian. Para él, enfrentarse a la muerte es inherente a la vida.

Alain Robert, el famoso "Spider-Man
Alain Robert, el famoso "Spider-Man francés", escaló este edificio con equipo profesional. Ahora, apoya la proeza de Alex y asegura que el escalador está preparado REUTERS/Gonzalo Fuentes

La psicóloga deportiva Jamie Shapiro, entrevistada por The Guardian, subrayó la importancia de la preparación mental en estos casos: “No se pueden prever todos los retos, pero sí confiar en el entrenamiento y la competencia. Honnold tiene la experiencia suficiente para mantenerse sereno si surge lo inesperado”.

A pesar de la controversia, la expectación es máxima. El desafío de Alex Honnold trasciende lo deportivo y reaviva el debate sobre los límites del espectáculo en la era del streaming global.

Cuándo y a qué hora ver la escalada de Alex Honnold en Netflix

Como se mencionó anteriormente, Honnold escalará el Taipei 101 a las 9:00 am de Taiwan el domingo 25 de enero, por lo que la transmisión para España comenzará a las 2:00 am, mientras que en Latinoamérica dará inicio desde el sábado 24 de enero en los siguientes horarios:

  • México (CDMX): 24 de enero, 7:00 p.m.
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 24 de enero, 7:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 24 de enero, 8:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 24 de enero, 9:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 24 de enero, 10:00 p.m.

