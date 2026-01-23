Entretenimiento

Quién es Alex Honnold, el “mejor escalador del mundo” que busca conquistar la cima del Taipei 101

No solo escala paredes imposibles, sino que también impulsa proyectos de energía solar, conduce pódcast y equilibra sus retos con el cariño a su familia, mostrando una vida tan diversa como inspiradora

Guardar
La transmisión será a nivel mundial. (Netflix

El escalador estadounidense Alex Honnold se prepara para un desafío urbano sin precedentes: la escalada libre del rascacielos Taipei 101, en Taiwán, prevista para el 24 de enero de 2026 y transmitida en directo por Netflix bajo el título “Skyscraper Live”. La hazaña, que implica ascender los 508 metros y 101 pisos del edificio sin cuerdas ni protección, ha generado expectación y debate en la comunidad internacional, según reportó AP News.

Honnold, nacido en 1985 en Sacramento, California, comenzó a escalar a los cinco años en un gimnasio local, alentado por sus padres y motivado por su curiosidad. Durante su adolescencia, la escalada se convirtió en su principal pasión. Abandonó brevemente la universidad para dedicarse de lleno a explorar distintas paredes rocosas de Estados Unidos, viviendo en una camioneta mientras recorría los principales parques nacionales y zonas de escalada.

Reconocido mundialmente por sus ascensos en escalada libre, Honnold se ha especializado en rutas de gran dificultad y exposición. El documental Free Solo, ganador del Oscar y producido por National Geographic, lo catapultó a la fama al documentar su ascenso a la ruta “Freerider” en El Capitán, dentro del Parque Nacional de Yosemite.

Alex Honnold alcanzó la fama
Alex Honnold alcanzó la fama mundial después de protagonizar el documental ganador del Oscar "Free Solo", donde se le ve escalar una de las estructuras rocosas más altas de Yosemite (National Geographic/Jimmy Chin)

“Me emocioné mucho con la idea, pero miraba lo alto que es El Capitán y pensaba: ‘Oh... ni pensarlo’. Realmente comencé a planear la escalada hace aproximadamente un año y medio”, relató el propio Honnold en declaraciones recogidas por Men’s Journal.

Tras completar la escalada, resumió: “Honestamente, creo que este es el momento en que me he sentido más satisfecho. Fue exactamente lo que esperaba. Me sentí muy bien. Salió prácticamente perfecto”.

Entre sus otras escaladas más destacadas figuran la ascensión en escalada libre de la cara noroeste de la Half Dome (Yosemite), realizada en 2008 en unas horas y sin ningún tipo de protección, y la travesía del Fitz Roy en la Patagonia junto a Tommy Caldwell, completada en 2014 en una de las jornadas más exigentes de su carrera. También sobresale su récord en la travesía de la triple corona de Yosemite (Montañas Watkins, El Capitán y Half Dome), completada en menos de 24 horas.

Recientemente, Alex Honnold escaló el
Recientemente, Alex Honnold escaló el acantilado Ingmikortilaq de Groenlandia, el cual alcanza más de 1100 metros de altura (photo credit: National Geographic/Pablo Durana)

Más recientemente, Alex y la escaladora británica Hazel Findlay realizaron la primera escalada conocida del Ingmikortilaq (término groenlandés que se traduce como “el separado”), uno de los monolitos naturales más altos de la Tierra. El acantilado, compuesto de granito y gneis de tres millones de años, se eleva 1143 metros desde una remota península que se proyecta en un fiordo en la costa oriental de Groenlandia.

Ahora, el reto en Taipei 101 representa una nueva dimensión en la carrera de Honnold. El propio escalador explicó a AP News: “Cuando buscas objetivos de escalada, buscas cosas que sean singulares. Algo como El Capitán, donde es mucho más grande y más impresionante que todo lo que lo rodea”.

Paralelamente, sobre el desafío específico que implica este rascacielos, Honnold consideró: “No creo que sea tan extremo. Veremos. Creo que es el punto perfecto donde es lo suficientemente difícil para ser atractivo para mí y, obviamente, una escalada interesante”. En diálogo con The Washington Post, remarcó lo inusual de la oportunidad: “Es realmente difícil obtener permiso para escalar un edificio y, dado que tengo permiso, tengo que aprovecharlo y escalar el edificio”. Honnold también expresó su deseo de transmitir su entusiasmo: “Mi esperanza es que las personas que lo vean al menos vean la alegría en ello. Como cuando eres niño y miras alrededor y piensas: ‘Sería increíble escalar hasta allí’”.

Esta es la primera vez
Esta es la primera vez que Alex Honnold se enfrenta a la estructura de un rascacielos Netflix

El evento se realizará en directo y ha atraído tanto a fanáticos de la escalada como a un público más amplio, atento a los riesgos y la magnitud de la hazaña.

Además de su faceta deportiva, Honnold ha impulsado proyectos de divulgación y sostenibilidad. Conduce el pódcast “Planet Visionaries”, dedicado al trabajo de científicos y activistas en el ámbito ambiental, y será el anfitrión de la serie “Get a Little Out There With Alex Honnold”, en colaboración con Travel Nevada y Outside. En 2012 fundó la Honnold Foundation, organización sin fines de lucro que ha financiado alrededor de 120 proyectos de energía solar en comunidades vulnerables y planea otorgar 3 millones de dólares en subvenciones este año, según precisó AP News.

Más allá de su pasión
Más allá de su pasión por las alturas, Alex Honnold dirige varios proyectos de sostenibilidad (Huberman Lab)

En el plano personal, Alex Honnold está casado con Sanni McCandless y es padre de dos niñas, June y Alice Summer, nacida en febrero de 2024. A sus 40 años, equilibra su vida familiar con los retos profesionales y su activismo ambiental, según detalló Wikipedia.

La figura de Alex Honnold ocupa un lugar destacado en la historia contemporánea de la escalada libre. Su perfil combina el rigor atlético, la exposición mediática y el compromiso con la sostenibilidad, convirtiéndolo en un referente tanto en el deporte como en iniciativas de impacto social.

Temas Relacionados

Alex HonnoldEscalada libreTaipei 101NetflixHonnold FoundationSacramentoYosemiteDeporteSostenibilidadSanni McCandlessEntretenimientoQuien es Alex Honnold

Últimas Noticias

KPop Demon Hunters hizo historia con dos nominaciones a los Oscar y llevó la música surcoreana al cine global

La cinta animada dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, distribuida por Netflix, sorprendió al meterse en las principales categorías de los premios y abrió un nuevo capítulo para el k-pop en Hollywood

KPop Demon Hunters hizo historia

Netflix transmitirá en vivo la escalada al rascacielos Taipei 101: fecha, horario y cómo verla

El escalador Alex Honnold protagonizará un nuevo desafío extremo al ascender en vivo uno de los rascacielos más altos del mundo. Horarios para cada país y cómo seguir la transmisión

Netflix transmitirá en vivo la

Will Smith contó el peligroso momento que vivió bajo el hielo del Polo Norte para su nueva serie documental

El actor atravesó un episodio crítico durante una inmersión, tras perder la máscara y depender únicamente de una cuerda de seguridad para regresar a la superficie, revelando así las condiciones complejas del rodaje

Will Smith contó el peligroso

El peligroso reto de Alex Honnold: escalará el rascacielos Taipei 101 sin cuerdas y será transmitido para todo el mundo por Netflix en vivo

El evento, que contará con panelistas y una audiencia exclusiva, promete emociones fuertes y un debate encendido sobre los límites del espectáculo y la seguridad en tiempo real

El peligroso reto de Alex

Liza Minnelli regresó a la música con una canción creada por inteligencia artificial y encendió la nostalgia pop

El desembarco de plataformas tecnológicas revolucionarias introduce retos inéditos y nuevas oportunidades para creadores y la industria tradicional

Liza Minnelli regresó a la
DEPORTES
El divertido intercambio entre Ruggeri

El divertido intercambio entre Ruggeri y Morena Beltrán sobre la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel: “¡Vamos, se nos casó!”

La nueva Ferrari fue empujada a boxes tras su primera vuelta y el video desató una polémica que el equipo debió aclarar

Detuvieron a dos tenistas sudamericanos en Brasil por realizar gestos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí

Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

TELESHOW
Facundo Arana y María Susini:

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

El recuerdo de Eduardo de la Puente en un nuevo aniversario de la Rock & Pop: “Era una hermosa cueva”

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

Maxi López reveló la advertencia que le hizo Wanda Nara antes de su escandalosa publicación contra la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Exlegislador Romeo Auerbach apela resolución

Exlegislador Romeo Auerbach apela resolución que otorga protección a la diputada Marcela Villatoro

Tras meses detenido en Venezuela, liberan al marino panameño Javier Olmedo Núñez

Premios Oscar: películas con enfoques audaces dominan la lista de nominaciones

¿Cuál es la relación entre dormir bien y perder grasa corporal?

La cárcel más violenta de Ecuador bajo escrutinio: se instala mesa de emergencia tras denuncias de casi 1.000 muertes