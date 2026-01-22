Entretenimiento

“Amos del Universo” reveló su primer tráiler oficial con Nicholas Galitzine como He-Man

La película, basada en la famosa franquicia, apela a la nostalgia de los años 80 con una visión contemporánea

La película, dirigida por Travis Knight, marca la primera adaptación en imagen real de la saga inspirada en la serie animada y los juguetes de los años 80 Crédito: Sony Pictures

El primer teaser tráiler de Amos del Universo apareció y despertó el entusiasmo de varias generaciones.

El avance, difundido por Amazon MGM, mostró a Nicholas Galitzine en la piel de He-Man, levantando la Espada del Poder, listo para enfrentar a Skeletor y proteger el planeta Eternia.

La producción dirigida por Travis Knight trasladó por primera vez a imagen real la historia inspirada en la legendaria serie animada y la popular línea de juguetes de los años 80.

El estreno mundial está fijado para el 5 de junio y la película reúne a un reparto de figuras reconocidas: Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes interpretando a Teela y Idris Elba como Duncan.

A este elenco se suman Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin como la Hechicera, James Purefoy y Charlotte Riley en los papeles reales de Eternia, así como una lista adicional de integrantes en roles secundarios.

El primer adelanto de "Amos del Universo" revela a Nicholas Galitzine como He-Man en una épica batalla por Eternia (Sony Pictures)

El adelanto oficial presentó una versión inesperada de Adam Glenn —la identidad secreta de He-Man— atrapado en una rutina monótona de oficina.

Los primeros segundos muestran a Adam en un cubículo, con guiños a la cultura pop actual y una placa en el escritorio que juega con los pronombres “He/Him”, en referencia tanto al personaje como a las discusiones actuales sobre identidad.

Todo cambia abruptamente cuando Adam recupera la Espada del Poder y se dispone a regresar a Eternia, donde lo espera una batalla decisiva contra las fuerzas de Skeletor.

La creación de esta película navegó durante años entre distintos estudios, guionistas y directores.

Finalmente, Amazon MGM asumió el proyecto en 2023 y el rodaje comenzó en Londres a inicios de 2025, tras la confirmación de Knight como director y Chris Butler como el guionista central.

El guion recupera la mitología original de Amos del Universo y adapta la historia para una nueva generación, combinando aventura, nostalgia y efectos digitales innovadores (Sony Pictures)

El equipo de producción incluye a Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Films y Escape Artists, compañías que impulsaron la idea durante más de una década hasta concretarla.

Entre las imágenes más comentadas del adelanto apareció Battle Cat, el tigre verde y fiel compañero de He-Man, que regresa con su imponente armadura.

El avance mostró también los enfrentamientos con Skeletor, especialmente una secuencia final donde ambos personajes se enfrentan en una escena marcada por el uso de efectos digitales.

Algunos seguidores se preguntaron por el predominio de la animación digital en ciertas partes, mientras que otros celebran la escala de la producción.

El elenco incluye a Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes como Teela e Idris Elba como Duncan, bajo la dirección de Travis Knight (Sony Pictures)

A nivel de historia, Amos del Universo retoma el relato clásico de aventuras de ciencia ficción, donde el joven Príncipe Adam descubre su verdadero destino y asume la responsabilidad de defender su mundo.

El guion, en el que participaron varios escritores, recupera elementos de la mitología original y los adapta a una audiencia contemporánea, con la inclusión de personajes como Teela, Man-At-Arms y la Hechicera, que colaboran en la resistencia contra Skeletor y sus aliados.

La llegada de esta adaptación coincide con un renovado interés en franquicias nacidas en los años 80, y la apuesta de Amazon MGM es combinar nostalgia con una perspectiva actual, tanto en la estética como en la representación de los personajes.

El tráiler también incluye guiños a los seguidores de la saga, como la presencia de Cringer (Battle Cat) y detalles visuales inspirados en la serie original.

Amazon MGM presenta la versión live-action de "Amos del universo" con estreno mundial el 5 de junio (Sony Pictures)

¿Quién es Nicholas Galitzine?

Nicholas Galitzine es un actor británico que, con 29 años, construyó una carrera diversa en cine y televisión: interpretó desde príncipes encantadores en romances hasta personajes queer.

Nacido en el oeste de Londres, Galitzine no contemplaba la actuación como opción profesional hasta que una audición casual, motivada por sus amigos y un interés romántico, le permitió conseguir un agente.

Su familia, ajena al mundo artístico, reaccionó con sorpresa cuando decidió rechazar la universidad para dedicarse a la interpretación.

Recordando su adolescencia, el artista mencionó lo rebelde que fue y cómo esas experiencias influyeron en su carácter actual.

Nicholas Galitzine, el actor británico detrás de He-Man, saltó a la fama por sus papeles diversos en Netflix y su capacidad para romper estereotipos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sus primeros pasos estuvieron marcados por trabajos ocasionales y pequeños papeles en cine europeo.

El verdadero salto llegó con su participación en la serie de Netflix Chambers junto a Uma Thurman y, más adelante, con el largometraje Corazones malheridos.

En este filme, Galitzine encarnó a un marine estadounidense que se casa por conveniencia, lo que lo acercó al público norteamericano y lo llevó rápidamente a los primeros puestos de popularidad en Netflix.

Poco después, sumó otro éxito con Rojo, blanco y sangre azul, donde interpretó a un príncipe británico que inicia una relación sentimental con el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Además, consolidó su carrera con películas como Bottoms y La idea de ti.

"La idea de ti" es una de las películas más exitosas del artista de 29 años (Prime Video)

Fuera de la pantalla, Nicholas Galitzine desarrolló un vínculo con la música, participando en bandas sonoras de sus proyectos y compartiendo versiones acústicas de canciones en sus redes sociales.

Emma Stone logra un récord

Jennifer Garner se sinceró sobre

Cómo se eligen los nominados

Pingüinos, kayak y mucho frío:

La película que nadie vivo
Un futbolista de Almagro busca

La reacción de Dolores Fonzi

La Doctrina Donroe

