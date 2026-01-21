Gwyneth Paltrow reveló cómo vivió la partida de sus hijos del hogar: “Fue como un divorcio”

Gwyneth Paltrow expuso que el síndrome del nido vacío la llevó a enfrentar una profunda pérdida de identidad tras la partida de sus hijos (REUTERS/Caroline Brehman)

Gwyneth Paltrow expuso el profundo impacto emocional que vivió tras la partida de sus hijos, Apple y Moses, de la vivienda familiar en Los Ángeles. Según declaraciones recogidas por Vanity Fair a partir del pódcast Talk Easy with Sam Fragoso, la actriz definió este episodio como una pérdida de identidad comparable a un divorcio.

“Que mis hijos se fueran de casa fue como un divorcio, sentí que ya no sabía quién era ni qué quería hacer”, afirmó Paltrow, de 53 años y madre de dos jóvenes adultos fruto de su matrimonio con el cantante Chris Martin.

La artista describió que atravesó un “momento de ajuste de cuentas” y que lo afrontó durante una etapa marcada por un vacío emocional intenso. Asoció esa sensación de pérdida a una distancia geográfica: “Me divorcié de mi hogar, me divorcié de Los Ángeles”, manifestó durante la conversación, según detalló Vanity Fair.

La actriz de Los Ángeles comparó la marcha de Apple y Moses con un divorcio emocional y una etapa de ajuste personal, según Vanity Fair

Consideró que la salida de sus hijos representó un “paréntesis de conciencia” que la llevó a cuestionar aspectos esenciales de su vida.

Rutinas y redefinición de la identidad

Al reflexionar sobre la maternidad y el llamado “síndrome del nido vacío”, Paltrow reconoció haber construido su rutina diaria en torno a Apple y Moses.

“Es como si lo orientaras todo en torno a tus hijos. Todo gira en torno a sus necesidades emocionales, sus entrenamientos de fútbol, su cena, cada detalle de su rutina diaria. Es un proceso intenso e interminable”, explicó en el pódcast, según el medio. Con la marcha de sus hijos, sintió la necesidad de crear una nueva organización vital.

Gwyneth Paltrow reconoció inseguridades y sentimientos de vacío, que coincidieron con el regreso a la actuación en ‘Marty Supreme’ junto a Timothée Chalamet (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ese cambio repentino generó inseguridades y la percepción de haber perdido el rumbo. “En cierto modo, me entró el pánico. Sentía que ya no sabía dónde quería vivir, quién era, qué quería hacer”, reconoció la actriz.

Este conflicto de identidad coincidió con el final de un largo periodo alejada de la interpretación y la llevó a retomar su faceta artística en Marty Supreme, compartiendo escena con Timothée Chalamet, según recogió Vanity Fair.

El proceso de adaptación, según relató la actriz, no fue inmediato. Los recuerdos compartidos con sus hijos en el hogar familiar se convirtieron en detonantes de nostalgia y reflexión. Paltrow describió cómo, ante la ausencia de rutinas infantiles y la casa más silenciosa, debió buscar nuevos objetivos y encontrar sentido en actividades personales y profesionales.

El proceso de adaptación incluyó el desarrollo de nuevos hábitos, fortalecimiento de vínculos de amistad y exploración de intereses olvidados

La actriz confesó que dedicó tiempo al autocuidado, volvió a practicar antiguos pasatiempos y fortaleció la comunicación con amigos cercanos, lo que contribuyó a reconstruir su día a día. Además, mencionó que explorar intereses olvidados le permitió enriquecer su perspectiva sobre la vida y valorar aún más los vínculos afectivos fuera del ámbito familiar.

Nueva etapa familiar y búsqueda de sentido

La dinámica familiar de Paltrow se transformó en los últimos años. Tras su divorcio de Chris Martin en 2015 —anunciado un año antes—, la intérprete se casó en 2018 con Brad Falchuk, guionista y productor, quien también tiene dos hijos de una relación anterior.

En esta nueva etapa, con los hijos adultos y fuera del hogar, la vida cotidiana de Paltrow requiere una estructura distinta. La actriz observa cómo su identidad de madre deja paso a una fase en la que resulta necesario replantear prioridades y redefinir vínculos personales, situación que ella misma compartió y fue recogida por Vanity Fair.

La ausencia de sus hijos en el hogar motivó a Gwyneth Paltrow a buscar nuevos propósitos y actividades que revitalizaran su vida personal (Créditos: Instagram/@gwynethpaltrow)

Con la salida de sus hijos, Paltrow se vio obligada a imaginar una manera diferente de organizar su día y reconsiderar el lugar que ocupa tanto en su familia como en su vida profesional, enfrentando un proceso de cambio y búsqueda de sentido.

La experiencia, según relató, le permitió descubrir aspectos desconocidos de sí misma y fortalecer su independencia emocional, lo que enriqueció su vida en esta etapa de madurez.