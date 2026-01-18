Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

Peter Claffey asume el reto de interpretar a Ser Duncan en 'A Knight of the Seven Kingdoms', el primer spin-off de Game of Thrones centrado en personajes fuera de la realeza (HBO Max)

Peter Claffey afronta el mayor reto de su carrera con A Knight of the Seven Kingdoms, la primera serie derivada de Game of Thrones centrada en personajes ajenos a la realeza.

El actor irlandés de 29 años relató el impacto de liderar una producción de gran escala y el respeto que siente por las expectativas de los seguidores.

“Fui un gran seguidor de la serie original, así que entiendo la devoción del público”, reconoció Claffey. El intérprete explicó que uno de sus principales deseos al sumarse a la nueva producción de HBO era lograr que la serie resultara bien recibida tanto por los lectores de las novelas como por los televidentes.

El actor irlandés relata la presión de liderar una producción de HBO muy esperada por los seguidores de Game of Thrones y los lectores de las novelas de George R. R. Martin (REUTERS/Nadja Wohlleben)

La serie, cuyo estreno está previsto para este domingo 18 de enero a las 22:00 (hora del este de Estados Unidos) en HBO, marca un hito en el recorrido profesional del actor.

Claffey señaló que nunca antes había enfrentado un desafío de tal magnitud y subrayó la dificultad de interpretar a un personaje tan querido por los lectores de las obras de George R. R. Martin.

El entorno de audiciones fue especialmente competitivo; el actor confesó que “todos querían ese personaje” y que enfocó todos sus esfuerzos en conseguir el papel de Ser Duncan el Alto.

La construcción de Ser Duncan: un caballero fuera de la nobleza

Ser Duncan el Alto representa una excepción dentro del universo de Game of Thrones, al encarnar a un hombre común sin aspiraciones aristocráticas. “Es solo un tipo normal, no aspira a sentarse en el trono de hierro”, explicó.

El objetivo principal del personaje es convertirse en un caballero respetable y, en ocasiones, simplemente encontrar un lugar donde dormir. Esta perspectiva alejada de la lucha por el poder propone una aproximación distinta a Westeros, focalizada en la humanidad y los pequeños gestos de honor.

En la serie, Ser Duncan el Alto representa un caballero ajeno a las intrigas aristocráticas, explorando la humanidad y el honor en Westeros Créditos: Max (captura del teaser oficial)

El viaje de Duncan y su escudero Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell, se desarrolla cerca de un siglo antes de los eventos relatados en la saga principal. En este período, Westeros se muestra como un territorio dominado por intrigas y desafíos, donde mantener un “código moral” resulta especialmente difícil.

Claffey subrayó la presencia constante de ambición y traición en el entorno, lo que obliga a su personaje a replantearse los principios que heredó.

Herencia, lealtad y los dilemas del honor

El relato se inicia con la muerte de Ser Arlan, mentor de Duncan. El legado de este personaje, según explicó Claffey, imprime una huella profunda en el protagonista, quien procura seguir el ejemplo y las enseñanzas sobre cómo actuar con honor.

Sin embargo, el camino del caballero se complica por obstáculos y decepciones morales surgidas en sus vínculos con otros personajes y con Westeros mismo. El actor remarcó que la vida de Duncan está marcada por la tensión entre las promesas de la caballería y la dureza del mundo real.

La historia se ambienta un siglo antes de Game of Thrones y muestra el viaje de Duncan y su escudero Egg en una Westeros marcada por la ambición y la traición (Captura de video)

La dimensión humana de Ser Duncan adquiere especial relevancia. Claffey resaltó la calidez y habilidad de su personaje para tratar con animales, una cualidad vital en la serie. Al principio, Duncan admira a los demás caballeros, pero la experiencia pronto lo enfrenta a la duda de si los ideales transmitidos por su mentor aún pueden sostenerse en un entorno hostil.

Redefinir la caballería en un mundo hostil

A medida que avanza la travesía, el contraste entre la nobleza idealizada y la crudeza de quienes ostentan el poder pone en cuestión los principios heredados. Las constantes decepciones y dilemas éticos obligan a Duncan a redefinir el significado de la caballería y su propio lugar en el reino. El actor destacó que el personaje debe adaptarse y encontrar nuevas maneras de ser íntegro en medio de la adversidad.

Peter Claffey se consolida como una figura clave al ofrecer una visión renovada sobre los valores humanos y morales en el universo de Game of Thrones Créditos: Max (captura del teaser oficial)

A Knight of the Seven Kingdoms invita a la audiencia a examinar si la integridad y la esperanza aún tienen cabida en un mundo marcado por la corrupción y la traición. La historia, anclada en figuras alejadas de la realeza, propone una mirada renovada sobre los valores y los desafíos de la condición humana en Westeros, ofreciendo una exploración que va más allá del poder y la sangre.

La humanidad, la duda moral y la búsqueda de un propósito auténtico atraviesan la narrativa, consolidando a Ser Duncan como un nuevo referente para la saga y a Peter Claffey como una figura clave en el universo de Game of Thrones.