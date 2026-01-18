Entretenimiento

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

La actriz británica se entregó al reto físico de la nueva serie entre pesas y acrobacias

Sophie Turner revela que el riguroso entrenamiento para la serie "Tomb Raider" la llevó a descubrir una condición crónica de espalda (Prime Video)

El intenso entrenamiento físico al que se sometió Sophie Turner para interpretar a Lara Croft en la próxima serie Tomb Raider le permitió descubrir una condición crónica de salud que desconocía.

Para dar vida a la famosa arqueóloga, la actriz de 29 años adoptó una rutina de ocho horas diarias de ejercicio, cinco días a la semana, desde febrero del año pasado.

En una entrevista concedida a The Julia Cunningham Show, relató que “llevamos haciendo ocho horas al día, cinco días a la semana desde febrero del año pasado, así que ha sido mucho”.

Este riguroso programa de entrenamiento expuso un malestar físico que hasta ese momento no había identificado.

“Me enteré que tengo un problema de espalda perpetuo”, compartió Turner, y detalló que las molestias se volvieron evidentes a medida que avanzaba la preparación para el papel.

La actriz se sometió a ocho horas diarias de ejercicio físico, cinco días a la semana, para interpretar a Lara Croft (Instagram/@sophiet)

Lejos de frustrarse, Sophie Turner encontró en el proceso una oportunidad para conocer su cuerpo en profundidad.

Reconoció que nunca antes había participado en un régimen de ejercicio tan estricto y que el desafío físico de Lara Croft representaba su primer acercamiento real al acondicionamiento atlético.

“También me di cuenta de que es mucho más fácil desarrollar músculo si nunca has hecho ejercicio en tu vida, cosa que nunca había hecho. Me ha llevado meses y meses y meses ponerme en buena forma”, comentó.

La actriz destacó la constancia requerida, ya que los resultados no fueron inmediatos y el progreso se hizo esperar.

Aunque muchas personas asocian a Turner con escenas de acción por su trabajo en Game of Thrones, ella aclaró que su experiencia previa era diferente.

"Tomb Raider" representa el primer gran reto físico de Turner en su carrera actoral, incluso tras haber participado en "Game of Thrones" (HBO)

Recordó que “yo era la que recibía las palizas, no la que las daba” y valoró especialmente “aprender a lanzar un golpe y no solo recibirlo”.

La preparación para Tomb Raider supuso un cambio importante en su rutina y en la forma de abordar los retos físicos.

La serie, dirigida creativamente por Phoebe Waller-Bridge, propone una nueva visión de Lara Croft, personaje central en los videojuegos desde su debut en 1996.

A lo largo de los años, la arqueóloga se enfrentó a enemigos humanos y criaturas extraordinarias.

Para Turner, dar vida a una figura tan reconocida implica una responsabilidad especial.

Aseguró que “son zapatos enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina Jolie y Alicia Vikander con sus interpretaciones tan poderosas, pero con Phoebe al mando, nosotras (y Lara) estamos en manos muy seguras”.

Sophie Turner reconoció que "son zapatos enormes que llenar" tras aceptar el papel (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Primer vistazo a Sophie Turner como Lara Croft

Hace unos días, Prime Video difundió la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft para la serie Tomb Raider.

En la fotografía, la actriz aparece con el atuendo clásico del personaje: shorts, camiseta sin mangas, mochila de cuero, gafas rojas y una pistola en el muslo.

Esta imagen evoca el diseño original de Lara Croft en los videojuegos de los años 90.

El proyecto fue aprobado en mayo de 2024 y cuenta con un equipo liderado por Phoebe Waller-Bridge como guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge, bajo la dirección de Jonathan van Tulleken.

La producción está a cargo de Story Kitchen, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios, con la colaboración de Legendary Television.

Desde su debut en 1996, Lara Croft es considerada un ícono cultural e influyente protagonista en la historia de los videojuegos (REUTERS/Crystal Dynamics)

El reparto reúne a figuras reconocidas. Sigourney Weaver interpretará a Evelyn Wallis, una mujer enigmática interesada en las habilidades de Lara.

Jason Isaacs dará vida a Atlas DeMornay, el tío de la protagonista, mientras que Celia Imrie será Francine, la jefa del Museo Británico.

El elenco también incluye a Martin Bobb-Semple como Zip, aliado tecnológico de Lara; Bill Paterson como Winston, el mayordomo de la familia Croft; Jack Bannon como Gerry, el piloto personal de la protagonista; y John Heffernan como David, un funcionario gubernamental involucrado en las misiones de la arqueóloga.

Otros personajes como Thomas Warner (interpretado por Paterson Joseph), Georgia (a cargo de Juliette Motamed), Sasha (interpretada por Sasha Luss) y Lukas (interpretado por August Wittgenstein) aportan nuevas relaciones y desafíos para la protagonista.

La nueva serie forma parte de una estrategia para ampliar la franquicia, que en los próximos años tendrá dos nuevos títulos: Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst, previstos para 2026 y 2027.

