Amanda Seyfried salvó a un miembro del equipo de ‘Dear John’ de beber la orina de Channing Tatum

La actriz compartió anécdotas sobre las bromas que marcaron la filmación del drama romántico de 2010

Amanda Seyfried recordó la vez que Channing Tatum le orinó la pierna en medio de una grabación.

Channing Tatum y Amanda Seyfried compartieron una dinámica particular durante el rodaje de Dear John (2010), marcada por bromas constantes entre ambos actores.

Así lo recordó recientemente la actriz en una entrevista con Deadline, donde ofreció detalles sobre el ambiente en el set y la relación profesional que mantuvieron mientras filmaban el drama romántico basado en la novela homónima de Nicholas Sparks.

Según explicó la artista, ella y el actor desarrollaron una especie de “guerra de bromas” a lo largo de toda la producción. “Él y yo nos hicimos bromas durante toda la película de una manera muy divertida”, señaló.

En ese contexto, describió a su coprotagonista como alguien con un fuerte sentido del humor y afirmó que ambos pasaron un buen tiempo trabajando juntos, a pesar del tono serio de la historia que estaban contando.

Amanda Seyfried aseguró que ella y Channing Tatum se hacían bromas pesadas durante el rodaje de 'Querido John'.

De hecho, Amanda Seyfried recordó una anécdota específica ocurrida durante una escena filmada en la playa, que se destacó por lo inusual de la situación, ya que en medio del rodaje, Channing Tatum orinó sobre su pierna sin que ella se diera cuenta de inmediato.

Me orinó en la pierna una vez, sin que yo lo supiera”, contó. La actriz explicó que al principio no comprendió lo que estaba ocurriendo, hasta que notó que Tatum estaba demasiado cerca de ella. “Después entendí por qué estaba parado tan cerca”, añadió.

El episodio no terminó allí. Seyfried relató que había un vaso de café cerca del lugar y que una pequeña cantidad del líquido terminó dentro del recipiente. Tras el incidente, Tatum se alejó rápidamente mientras ella reaccionaba a la situación.

“Había una taza de café muy cerca, y un poco cayó en ella, y él salió corriendo mientras yo gritaba. Una de las maquilladoras lo recogió y estaba a punto de beberlo, y la salvé“, recordó.

Amanda Seyfried impidió que una maquilladora bebiera el café con orina de Channing Tatum.

Dear John se estrenó en 2010 y está basada en la novela de Nicholas Sparks publicada en 2006. La película narra la historia de John Tyree, un joven soldado interpretado por Tatum, que se enamora de Savannah Curtis, una estudiante universitaria interpretada por Seyfried, durante una licencia militar.

La relación entre ambos personajes se desarrolla a través de encuentros intermitentes y una extensa correspondencia, marcada por las separaciones que impone la carrera militar de John.

La buena relación entre los actores no fue un hecho aislado de ese rodaje. En entrevistas posteriores, Seyfried volvió a referirse a Tatum en términos positivos desde el punto de vista profesional.

En una nota concedida a E! News en junio de 2015, la actriz lo describió como su “coprotagonista favorito hasta ese momento”, destacando la afinidad que tenían en el set.

Amanda Seyfried afirmó que Channing Tatum era su coprotagonista favorito.

En esa oportunidad, Amanda Seyfried explicó que ambos compartían una forma similar de comportarse durante el trabajo. “Channing y yo tenemos una conducta muy parecida en el set”, afirmó.

Según detalló, ninguno de los dos solía tomarse las situaciones con excesiva solemnidad, incluso cuando el proyecto en cuestión abordaba temas emocionalmente intensos.

