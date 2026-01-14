Entretenimiento

¿Rihanna piensa tener un cuarto bebé? Un comentario en redes genera especulación

Junto a su pareja A$AP Rocky, la cantante insiste en criar a sus niños con libertad y mente abierta, estableciendo límites para proteger su privacidad

Rihanna aviva rumores sobre un
Rihanna aviva rumores sobre un cuarto hijo al comentar en redes sociales sus planes para ampliar la familia (REUTERS/Eduardo Munoz)

El entorno familiar de Rihanna podría incorporar un nuevo integrante próximamente.

La artista, reconocida mundialmente tanto por su música como por su faceta empresarial, avivó rumores sobre la posibilidad de tener cuatro hijos tras un comentario espontáneo en la publicación de una influencer en Instagram.

Allí, la cantante reflexionó sobre los planes para 2026, entre “ponerse sexy” o volver a ser madre.

Su respuesta fue inmediata: “¡Espera! ¿Entonces no estoy loca? ¡Apuesto a que no!“, escribió, sugiriendo que la idea de agrandar su familia no solo estaba presente, sino que la entusiasmaba.

La vida personal de la estrella de Barbados fue objeto de atención desde que, junto a A$AP Rocky, decidió formar una familia.

La cantante y empresaria de
La cantante y empresaria de Barbados comparte la crianza de sus hijos con A$AP Rocky desde el inicio de su relación en 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pareja, que inició su relación en 2020, mostró apertura respecto a sus expectativas sobre la crianza, aunque resguardó los detalles íntimos de su vínculo.

Recientemente, declaraciones alimentaron especulaciones sobre un posible matrimonio.

En una entrevista publicada por The Perfect Magazine en octubre de 2025, A$AP Rocky se refirió a sí mismo como “esposo amoroso”.

Posteriormente, consultado por Elle, evitó confirmar o desmentir el estado civil con la cantante.

El crecimiento de la familia resultó acelerado. Su primer hijo, RZA Athelston Mayers, nació en mayo de 2022, pocos meses después de anunciar el embarazo durante una caminata en Nueva York.

El nacimiento de Rocki Irish
El nacimiento de Rocki Irish Mayers en septiembre de 2025 cumplió el anhelo de Rihanna de tener una hija mujer (Instagram/Rihanna)

El nombre de RZA rindió homenaje al líder del grupo Wu-Tang Clan, reflejando el respeto de ambos padres por la cultura musical que los influyó.

Desde su nacimiento, RZA acompañó a sus padres en portadas de revistas internacionales, como la edición británica de Vogue, donde posó junto a Rihanna y A$AP Rocky.

En esas imágenes familiares, la cantante subrayó la importancia de compartir la crianza y la toma de decisiones, describiendo su relación como “mejores amigos con un bebé”.

En agosto de 2023, la familia creció con la llegada de Riot, el segundo hijo de la pareja.

El anuncio del embarazo fue uno de los momentos más comentados del Super Bowl de ese año, cuando Rihanna sorprendió al público mostrando su barriga durante el espectáculo de medio tiempo.

Riot, el segundo hijo, se
Riot, el segundo hijo, se presentó al mundo durante el Super Bowl 2023 y mantiene la tradición familiar de nombres con la letra R (Foto AP/Matt Slocum)

Tras el nacimiento de Riot, allegados informaron a People que la cantante sentía que su familia estaba “completa”, cumpliendo así su deseo de tener varios hijos.

Riot se sumó a la tradición de nombres que comienzan con “R”, como su hermano y su padre, cuyo nombre real es Rakim Mayers.

El tercer capítulo familiar llegó con el nacimiento de Rocki Irish Mayers en septiembre de 2025.

La pequeña fue recibida con entusiasmo, especialmente por su madre, que, según fuentes consultadas por People, soñó durante mucho tiempo con tener una hija.

“Estaba lista para una energía más femenina en casa”, señalaron, destacando la ilusión de Rihanna por experimentar nuevas etapas de maternidad, desde la elección de ropa hasta los peinados.

La pareja controla cuidadosamente la
La pareja controla cuidadosamente la exposición pública de sus hijos, buscando un equilibrio entre la fama y una infancia normal (EUROPA PRESS)

La artista expresó su interés en transmitir a sus hijos el valor de las raíces y la historia.

En diálogo con Vogue China, resaltó la importancia de las trenzas como símbolo de protección y memoria ancestral: “Esto nos hace recordar de dónde venimos. Es nuestra historia perdida. Quiero que mis hijos lleven trenzas porque está en nuestra sangre”.

La convivencia entre los tres hermanos se caracterizó por la cercanía de sus edades.

RZA, el mayor, asumió un papel central, incluso en sesiones fotográficas familiares, mientras Riot y Rocki exploraron el mundo a través del juego y el vínculo diario.

A$AP Rocky relató a Billboard en agosto de 2024 que ambos niños son aficionados a los dibujos animados, especialmente a Cocomelon.

Rihanna prioriza transmitir a sus
Rihanna prioriza transmitir a sus hijos el valor de sus raíces y cultura, defendiendo el uso de trenzas por su significado ancestral (Splash News/The Grosby Group)

Rocky bromeó sobre el desafío de escuchar la misma música infantil repetidamente, comentando con humor el agotamiento que experimentan los padres ante el entusiasmo constante de los pequeños.

La exposición pública de los hijos resultó selectiva y controlada.

Aunque compartieron imágenes y momentos familiares, Rihanna y A$AP Rocky establecieron límites claros respecto a la intimidad, procurando que sus hijos disfrutaran de una infancia lo más normal posible dentro de su entorno excepcional.

La pareja expresó su deseo de criar niños de mente abierta y alejados de prejuicios, a pesar de la notoriedad de sus padres.

Sobre el futuro, la posibilidad de un cuarto hijo genera expectativas entre seguidores y la prensa.

La artista rechaza los modelos
La artista rechaza los modelos tradicionales y afirma su derecho a maternar y vivir su relación bajo sus propias reglas y tiempos (Backgrid/The Grosby Group)

La propia Rihanna afirmó a Vogue que no se sintió condicionada por los modelos tradicionales de maternidad y matrimonio.

“Siempre pensé que sería primero el matrimonio y luego el bebé, pero ¿quién dice que tiene que ser así?”, reflexionó en 2022.

La cantante reafirmó su determinación de ejercer la maternidad según sus propias reglas y tiempos.

