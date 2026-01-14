Entretenimiento

Julio Iglesias es señalado de abuso sexual por parte de dos exempleadas

El cantante enfrenta una demanda por los delitos de abuso sexual y trata de personas

Dos mujeres denunciaron Julio Iglesias
Dos mujeres denunciaron Julio Iglesias por hechos que habrían ocurrido mientras trabajaron para él. (Europa Press)

La Fiscalía española confirmó este martes 13 de enero que investiga denuncias por presunto abuso sexual presentadas contra el cantante Julio Iglesias por parte de dos exempleadas.

Las acusaciones fueron registradas el pasado 5 de enero ante la Audiencia Nacional, el máximo tribunal penal del país para determinados delitos de especial gravedad, según informaron fuentes oficiales.

El mismo día en que se presentó la denuncia, dos medios de comunicación en español —el sitio informativo elDiario.es y la cadena Univision Noticias— publicaron una investigación conjunta de tres años que recoge acusaciones más amplias de presunto acoso y agresión sexual contra el artista.

Julio Iglesias fue denunciado
Julio Iglesias fue denunciado por presunto acoso y agresión sexual. (Europa Press)

Hasta el momento, ni el músico ni su entorno han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Russell L. King, abogado de Julio Iglesias según figura en el sitio web oficial del artista, no ha hecho alguna declaración al respecto.

Según un comunicado difundido este martes 13 de enero por la organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, las dos mujeres denunciantes —identificadas bajo los seudónimos Laura y Rebeca para proteger su identidad— acusan a Iglesias de delitos de agresión sexual y de trata de personas.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en residencias del cantante ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el respaldo de Women’s Link Worldwide, sostiene que el famoso habría incurrido en “un delito de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre”, así como en “delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, como el acoso sexual”.

Julio Iglesias también habría incurrido
Julio Iglesias también habría incurrido en trata de personas. (Europa Press)

De acuerdo con el comunicado, las denunciantes describen un entorno laboral marcado por el control, la intimidación y la vulnerabilidad extrema.

“Mi objetivo es asegurarme de que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por su parte. Quiero enviar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y supervivientes, no culpables”, señaló Laura en el comunicado.

Por su parte, Rebeca afirmó que decidió denunciar para “obtener justicia” y para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “Que entienda que no puede hacer lo que quiera sin enfrentar consecuencias”, agregó.

Las demandantes pidieron que Julio
Las demandantes pidieron que Julio Iglesias sea condenado. (Instagram/Julio Iglesias)

Desde las organizaciones de derechos humanos que acompañan la denuncia, el caso fue enmarcado dentro de problemáticas estructurales más amplias.

Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, afirmó que los hechos denunciados deben analizarse en el contexto de “dinámicas de violencia sexual, racismo y desigualdad”, que afectan especialmente a mujeres racializadas en situaciones de dependencia laboral.

En una línea similar, Ana Rebollar, subdirectora de Amnistía Internacional España, advirtió que la violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras domésticas constituye “una grave violación de derechos humanos” y que la falta de protección estatal coloca a estas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.

Julio Igleisas habría vulnerado los
Julio Igleisas habría vulnerado los derechos humanos de sus exempleadas. EUROPA Press

Cabe destacar que el cantante de 82 años es una de las figuras más emblemáticas de la música popular en español. Con una carrera que abarca más de seis décadas, ha vendido cientos de millones de discos en todo el mundo y es considerado uno de los artistas latinos más exitosos de la historia.

Entre sus canciones más conocidas se encuentra “To All the Girls I’ve Loved Before”, grabada junto a Willie Nelson en 1984, que se convirtió en un éxito en Estados Unidos. Además, es padre del cantante Enrique Iglesias y una figura profundamente arraigada en la cultura popular española.

