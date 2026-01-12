Las especulaciones sobre ruptura entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner resurgen tras episodio incómodo en los Globos de Oro

Timothée Chalamet y Kylie Jenner protagonizan un momento incómodo en la ceremonia de los Globos de Oro, según experta en lectura labial Daily Mail (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un episodio fuera de cámaras llamó la atención durante la reciente ceremonia de los Globos de Oro.

En pleno bullicio de Hollywood, un video registró un intercambio incómodo entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner al tomar asiento en la gala, según explicó la experta en lectura labial Nicola Hickling a Daily Mail.

El diálogo, descifrado por Hickling, mostró una interacción marcada por la incomodidad. Mientras ambos se sumaban a la mesa con otras celebridades, Chalamet le dijo a Jenner: “Debes odiarme”.

Ella, con una sonrisa forzada, respondió: “Sí”. El actor insistió: “¿Estabas preocupada?”, y Jenner replicó: “Fue un sí rotundo”. Según la especialista, la empresaria añadió después: “Aquí no. Eres molesto”.

Durante la alfombra roja, muchos notaron la ausencia de Jenner junto al actor. Ella optó por mostrar su vestido dorado en redes sociales en lugar de posar en el evento, mientras Chalamet llegó solo al Beverly Hilton de Los Ángeles.

El distanciamiento se hizo evidente al llegar por separado a la gala y evitar posar juntos en la alfombra roja (REUTERS/Daniel Cole)

El ambiente resultó muy diferente al de los Critics Choice Awards una semana antes.

Allí, Chalamet expresó ante el público: “Gracias a mi pareja desde hace tres años. Gracias por tu apoyo, te quiero. No podría hacer esto sin ti”. En esa ocasión, la reacción de Jenner fue emotiva, casi hasta las lágrimas.

En los Globos de Oro, en cambio, la declaración del actor fue mucho más breve: “A mis padres y a mi pareja, los quiero. Muchas gracias”. Esta escena acentuó la percepción de distancia entre la pareja, algo que varios asistentes ya comentaban tras verlos llegar por separado.

La relación entre Chalamet y Jenner ha sido objeto de especulación desde el inicio.

En 2023, ambos aparecieron juntos por primera vez durante la Paris Fashion Week. Desde entonces, compartieron gestos afectuosos en público, como besos en conciertos de Beyoncé y apariciones en premieres, incluso con prendas a juego. Las diferencias, sin embargo, no han pasado desapercibidas.

Fuentes citadas por Daily Mail indican que diferencias sobre matrimonio y paternidad han afectado la relación entre Chalamet y Jenner (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fuentes consultadas por Daily Mail señalaron que posturas opuestas respecto al matrimonio y la paternidad habrían provocado distanciamiento.

En octubre pasado, trascendió que Chalamet, enfocado en su carrera, consideró terminar la relación por no querer ser padre en el corto plazo. Una fuente cercana afirmó: “él está a punto de dejarlo porque su carrera está en auge y lo último que quiere ahora es ser padre”.

Tras rumores de separación en noviembre y una aparente reconciliación en diciembre, un allegado describió la relación como una montaña rusa: “Se enfrían y se calientan”, dijo al medio británico.

En el plano profesional, la presencia de Chalamet en la noche de los Globos de Oro no solo estuvo marcada por su vida personal, sino también por un nuevo logro en su carrera.

El actor fue reconocido por su papel protagónico en la película Marty Supreme. Al recibir el galardón, dedicó sus palabras más efusivas al director Josh Safdie: “Gracias por este papel. Gracias por confiar en mí. Gracias por tu visión y tu mundo”, expresó durante la ceremonia.

Timothée Chalamet fue galardonado antes como Mejor Actor en los Critics Choice Awards por su papel protagónico en "Marty Supreme" (REUTERS/Mario Anzuoni)

El crecimiento profesional de Timothée Chalamet ha sido constante en los últimos años.

En 2025, protagonizó Marty Supreme bajo la dirección de Josh Safdie, interpretando a un joven neoyorquino de los años 50 que aspira a convertirse en campeón de tenis de mesa. Este papel le valió el reconocimiento de la crítica y el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards, además de una nominación al Globo de Oro.

La agenda de Chalamet continúa cargada de proyectos de alto perfil.

En 2026, volverá a encarnar a Paul Atreides en la tercera entrega de la saga Dune, dirigida por Denis Villeneuve. El actor asumirá una versión más madura y afectada por el liderazgo y la guerra, mostrando un cambio físico y emocional en su personaje.

Además, Chalamet ha firmado un acuerdo con Warner Bros. para desarrollar futuras producciones, tanto como actor como productor, lo que anticipa una colaboración extendida con uno de los estudios más importantes de la industria.

A pesar de la atención mediática, Timothée Chalamet mantiene su vida privada fuera del foco y evita hablar de su relación con Kylie Jenner (Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

La pareja suma ya tres apariciones en los Globos de Oro, aunque la privacidad continúa siendo una constante.

En diciembre de 2025, Chalamet reafirmó su reserva en una entrevista con Vogue: “No tengo nada que decir”, afirmó sobre su vida sentimental.