Matt Prokop, actor de “High School Musical 3”, fue detenido por cargos de pornografía infantil

Matt Prokop, exestrella de Disney, fue arrestado en Texas bajo cargos de posesión de pornografía infantil (Disney)

Las autoridades de Texas detuvieron a Matt Prokop, conocido por su papel en High School Musical 3, el 24 de diciembre de 2025 y lo mantienen bajo custodia en la cárcel delCondado de Victoria por cargos de posesión de pornografía infantil.

La acusación principal contra Prokop corresponde a un delito de segundo grado por posesión de pornografía infantil.

Las investigaciones oficiales lo vinculan con material ilegal que, de confirmarse en juicio, podría significar una condena considerable.

Además, la ex estrella infantil de Disney enfrenta cuatro cargos menores: violación de una orden de protección, evasión de arresto y dos casos de resistencia a la autoridad, según informaron funcionarios del condado a People.

Por el momento, el proceso penal todavía no tiene fecha de audiencia definida.

El proceso judicial contra el actor, conocido por "High School Musical 3", aún no tiene fecha de audiencia definida (Disney)

Mientras tanto, Page Six afirmó que el actor permanece detenido sin posibilidad de fianza, lo que refuerza la gravedad de los delitos que se le imputan.

El contexto de este caso amplifica su impacto mediático, ya que Matt Prokop formó parte del universo Disney y participó en proyectos dirigidos a un público infantil y juvenil.

Su rostro se hizo conocido en High School Musical 3 como Jimmie Zara, el entusiasta integrante del equipo de baloncesto.

También trabajó en Hannah Montana junto a Miley Cyrus y en Geek Charming, donde compartió elenco con Sarah Hyland.

Sin embargo, la carrera del artista tuvo un declive mucho antes de este escándalo judicial.

Prokop enfrenta cargos adicionales por violación de orden de protección, evasión de arresto y resistencia a la autoridad (Disney)

En 2014, Hyland, actriz de Modern Family y expareja de Prokop, lo denunció por abusos verbales y físicos ocurridos durante su relación de cinco años.

En documentos judiciales obtenidos por Page Six, ella sostuvo que Matt Prokop “la empujó contra un vehículo y la estranguló durante una discusión”.

Tras la ruptura, el actor supuestamente la amenazó con “matar a su perro y quemar su casa”. Como consecuencia, obtuvo una orden de restricción que prohibía a Prokop acercarse a ella durante tres años.

“No sé si esa parte de cualquier mujer puede sanar del todo. Es algo que deja una cicatriz en el alma”, confesó Hyland a Variety más de una década después de estos hechos.

Sarah Hyland, expareja de Prokop y con quien protagonizó "Geek Charming", lo denunció en 2014 por abuso verbal y físico (Disney)

En 2024, al recibir un reconocimiento por su testimonio en un evento de Variety, la actriz explicó: “Se necesita valor para despertar cada mañana y enfrentar el mundo, sabiendo que la gente puede no tener idea de lo que atraviesas”.

También agradeció públicamente a su compañera Julie Bowen, quien la apoyó en el proceso de separarse de Matt Prokop y le brindó contención en los momentos más difíciles.

A lo largo de su carrera, Matt Prokop participó en varios títulos populares entre los jóvenes, como The Office, Medium, Good Luck Charlie y la película Furry Vengeance.

Su último crédito en la pantalla corresponde a la cinta April Apocalypse en 2013.

En años recientes, el actor había anunciado su compromiso y la apertura de una cuenta en OnlyFans, pero su presencia pública se mantuvo limitada después de las denuncias de abuso.

La policía del condado de Victoria mantiene a Matt Prokop detenido sin derecho a fianza por delitos de alta gravedad penal (Disney)

La exnovia de Matt Prokop denunció abuso

La detención de Matt Prokop provocó la reacción pública de Lucy, su exprometida y presunta víctima de los delitos por los que se le acusa actualmente.

“Después de muchos años de abuso, los efectos son muy reales y siguen afectando mi vida”, declaró la mujer a Page Six.

La joven indicó que está en proceso de recuperación: “Ahora mismo, estoy tomando tiempo para sanar de forma privada, con el apoyo de amigos cercanos y familia”.

Lucy también reconoció que, en su juventud, no entendía la gravedad de la situación. “Tomar este tiempo no resta seriedad ni minimiza el daño de sus acciones”, sostuvo para el mismo medio.