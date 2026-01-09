“Undercover Miss Hong”: fecha de estreno, tráiler y todo sobre el nuevo kdrama de Park Shin-hye

Una tenaz investigadora se infiltra en una empresa de valores para exponer la corrupción, pero su misión se complica cuando llega un nuevo director: su antiguo enamorado (Créditos: Netflix)

Park Shin-hye, una de las figuras más reconocidas de la ola Hallyu a nivel internacional, vuelve a la pantalla como protagonista de un divertido kdrama de estilo retro. Se trata de La infiltrada Srta. Hong (Undercover Miss Hong), serie surcoreana que se estrena este mes en Netflix.

La ficción, ambientada a fines de los años 90, combina comedia de oficina y crítica social con una historia de doble identidad y choques generacionales. Todo se enmarca en una cultura corporativa patriarcal donde las trabajadoras jóvenes eran llamadas simplemente “señorita”, sin interés alguno por su nombre.

La historia sigue a Hong Geum Bo, una supervisora de valores altamente calificada que, tras detectar actividades financieras sospechosas, es enviada a una misión encubierta poco convencional.

Ella tiene 35 años, pero ahora se le encomienda infiltrarse como una empleada novata veinteañera en la firma de valores Hanmin Securities para investigar las irregularidades desde adentro. Así nace su segunda identidad: Hong Jang Mi, conocida dentro de la empresa simplemente como “Srta. Hong”.

El k-drama muestra la doble vida de Hong Geum Bo, conocida en su entorno laboral como la temida “Bruja de Yeouido”.(Créditos: Netflix)

El contraste da paso a situaciones caóticas, tal como se ve en el teaser del k-drama. Como una empleada de bajo perfil, Jang-mi se presenta con un corte bob, uniforme sencillo y está encargada de pequeños recados; pero tiene que aguantar el trato minimizador de la época.

Para Geum Bo no es sencillo suprimir su orgullo y su educación. Fuera de su trabajo como espía, es una profesional temida por su perfeccionismo, atributo que la llevó a ser “la primera supervisora mujer del Bureau de Investigación del Mercado de Capitales.

Otro aspecto que complica su misión es la sorpresiva llegada de Shin Jung Woo (Ko Kyung-pyo), el flamante CEO de la compañía que fue su expareja 15 años atrás.

El reparto de “La infiltrada Srta. Hong”

El regreso de Park Shin-hye a la pantalla chica atrae expectativas altas al proyecto. La actriz, conocida como la “Pequeña Hermana de la Nación” y una de las “Princesas del Hallyu”, asume aquí un papel que le exige interpretar dos identidades opuestas dentro de un mismo personaje.

Park Shin-hye asume un doble desafío actoral al interpretar a una mujer de 35 años que finge ser una joven recién graduada. (Créditos: Netflix)

Para la estrella de The Heirs, el guion le llamó la atención porque se trataba de un drama de época, género que no ha explorado tanto en su filmografía.

“Geum Bo es alguien honesta y tenaz. Es una persona dura y de fuerte voluntad que logró sobrevivir en un entorno ferozmente competitivo. Incluso en una sociedad patriarcal, no pierde su espíritu ni se intimida”, declaró a la prensa coreana sobre su personaje.

Por otro lado, el protagonista masculino es Go Kyung-pyo, quien interpreta a Shin Jung Woo, un consultor de gestión convertido en CEO de Hanmin Securities.

Go Kyung-pyo da vida a Shin Jung Woo, el frío y ambicioso CEO de Hanmin Securities (Créditos: Netflix)

Según Soompi, se trata de un personaje frío y calculador, que “cree que solo los números nunca mienten” y que oculta ambiciones oscuras detrás de su imagen corporativa. El reencuentro con Hong Geum Bo, a quien amó 15 años atrás, altera sus planes.

“Este personaje es bastante diferente de quien soy en la vida real, y por eso pensé mucho en cómo expresarlo”, dijo el actor de Reply 1988.

Otros miembros del reparto son Cho Han-gyul, Choi Ji-soo, Kang Chae-young, Lee Deok-Hwa, Kim Do-hyung. Jang Do-Ha, entre otros. La cantante de k-pop Yuna tendrá una aparición especial como la hermana menor de la protagonista.

La infiltrada Srta. Hong está dirigida por Park Sun-Ho, reconocido por su trabajo en exitosos k-dramas como Business Proposal, Wok of Love y Suspicious Partner, y escrita por Moon Hyun-kyung.

Cho Han-gyul interpreta a Albert Oh, un cinéfilo de espíritu libre y nieto del presidente de Hanmin Securities, quien se interesa en la protagonista (Créditos: Netflix)

Cuándo se estrena el kdrama

La serie debutará oficialmente el sábado 17 de enero de 2026 a las 21:10 (KST) por la emisora tvN en Corea del Sur, con emisión de nuevos episodios todos los sábados y domingos.

Para los espectadores internacionales, La infiltrada Srta. Hong llegará simultáneamente a Netflix, donde se espera que los capítulos se publiquen con subtítulos en múltiples idiomas poco después de su emisión coreana.