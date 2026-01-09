Kendall Jenner rompe el silencio sobre los rumores de “ser lesbiana en secreto”

La modelo también contó que atraviesa una etapa de introspección y de mayor prioridad hacia sí misma. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Kendall Jenner, modelo y figura televisiva, abordó por primera vez uno de los rumores más persistentes que surgieron sobre su vida personal durante años: la teoría de que sería “lesbiana en secreto”.

La conversación con la integrante del clan Kardashian fue parte del podcast In Your Dreams, conducido por Owen Thiele. En el episodio emitido este 9 de enero, Jenner le explicó al anfitrión que existe “todo un lado de internet” convencido de que ella es queer y que estaría ocultándolo deliberadamente.

La modelo precisó que no le incomoda el rumor en sí, sino la intención con la que se difunde.

“¿Quieres saber qué es lo que realmente me molesta? Lo cruel que es la gente al respecto”, afirmó. “No es que lo mencionan con un brazo acogedor, como de ‘oye, si lo fueras, sí, ven y únete’. No es amable. Es muy cruel. Es muy del tipo ‘¿qué c*** estás haciendo?’”

Kendall explicó entonces la verdad sobre su orientación sexual. “A día de hoy, no lo soy”, afirmó, en referencia a no identificarse como lesbiana o queer. No obstante, dejó en claro que, si su realidad fuera otra, no tendría problema en decirlo públicamente.

La integrante del clan Kardashian habló de su vida personal en el podcast In Your Dreams (Créditos: Podcast In Your Dreams)

“Entiendo que salir del clóset no es algo fácil para nadie, si no para la mayoría de las personas”, señaló. “Y no estoy diciendo que sea algo sencillo, pero conociéndome —y puedo hablar por mí—, en este punto de mi vida, sería público si fuera (de la comunidad LGBT+). No tendría ningún problema con serlo”.

Asimsimo, Jenner descartó la teoría de que está obligada ocultar su verdadera identidad para no afectar su carrera, o por intereses comerciales.

“Creo que existe toda esta narrativa de que estoy escondiendo algo… He visto cosas realmente jodidas como ‘es malo para los negocios’, y yo pienso: ‘¿Qué? ¿Cómo?’. No lo entiendo”, expresó.

En el podcast, Jenner volvió a mencionar que no es gay. “No creo que lo sea, pero tampoco estoy cerrando puertas a experiencias en la vida”, concluyó.

Jenner desmintió que estuviera ocultando algo y rechazó las teorías que vinculaban su vida personal con intereses comerciales (REUTERS/Mario Anzuoni)

El pasado y presente amoroso de Kendall Jenner

A lo largo de los años, Kendall Jenner ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras conocidas. Entre ellas se encuentran Harry Styles, Ben Simmons, A$AP Rocky y, especialmente, el jugador de la NBA Devin Booker, con quien mantuvo su relación más estable entre 2020 y 2022. Ambos tuvieron una breve reconciliación en 2025, que no prosperó.

“Siempre se reduce a que ambos están ocupados, lidiando con sus agendas y no están en la misma sintonía”, aseguró una fuente a Us Weekly sobre ese fugaz amorío.

Asimismo, entre 2023 y 2024, Jenner también tuvo una relación con el cantante Bad Bunny.

Kendall Jenner mantuvo un romance intermitente con Bad Bunny, antes de separarse definitivamente (Backgrid/The Grosby Group)

Durante In Your Dreams, la estrella de reality reflexionó sobre el momento personal que atraviesa actualmente a sus 30 años. Tras una larga etapa de romances consecutivos en sus veintes, aseguró que ha decidido priorizar el autoconocimeinto.

“Estoy en una especie de ‘me era’ ahora mismo”, dijo. “Nunca tuve realmente mis veintes para mí”.

Según explicó, al acercarse a los 30 hizo un compromiso consigo misma para no sentir que necesitaba buscar “obligatoriamiente” un vínculo.

“No voy a rechazar nada y voy a mantenerme flexible a lo que sienta que me puede servir, pero realmente quería tener un ‘año para mí’, un año en el que me eligiera a mí misma”.