“Solo Leveling: Ragnarok” entra en pausa mientras su artista cumple servicio militar obligatorio

Solo Leveling cambiará de artista tras el final de la temporada 2 (Crunchyroll)

La popular serie Solo Leveling continúa demostrando su relevancia en múltiples formatos, desde la novela original y el manhwa hasta su adaptación animada y los diversos spin-offs.

Sin embargo, la continuidad de sus producciones depende de sus principales creadores, quienes ocasionalmente deben ausentarse por motivos personales.

Este es el caso de Jin, el artista a cargo de Solo Leveling: Ragnarok, quien confirmó que se tomará un receso para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La noticia se dio a conocer al final del capítulo 68 de Solo Leveling: Ragnarok, disponible en KakaoPage, que marca el cierre de la segunda temporada.

El artista encargado de "Solo Leveling" deberá abandonar el proyecto tras el final de la temporada 2. (Crunchyroll)

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres y suele tener una duración de entre 18 y 21 meses, dependiendo de la rama y las circunstancias del recluta.

Jin confirmó que otro artista, también discípulo del fallecido Jang Sung-rak (conocido como Dubu), tomará su lugar durante su ausencia.

Esta pausa llega tras apenas 22 capítulos desde el regreso de Ragnarok luego de la primera temporada, en un momento en el que la trama había alcanzado un punto clave.

La historia seguía la participación de Suho en la incursión del S-Rank Gate, lo que lo llevó a Arsha y al encuentro con una joven elfa de hielo llamada Shika, cuya ascendencia como Monarca la convierte en un personaje esencial para la narrativa.

Shika se convirtió en un personaje relevante dentro de la historia de "Solo Leveling". (Crunchyroll)

Además, Esil muestra su nueva habilidad Bond Skill junto a Grey, aumentando el interés en los desarrollos futuros.

La pausa genera un corte inesperado en la historia, justo cuando la acción estaba alcanzando uno de sus picos más importantes. Jin aclaró que, aunque dejará de trabajar directamente en Ragnarok, el proyecto continuará bajo la supervisión de un nuevo artista del estudio REDICE, asegurando que la serie mantenga su continuidad.

El propio Jin se dirigió a los lectores a través de una carta publicada junto al capítulo final de la temporada, donde explicó sus motivos y expresó su gratitud hacia quienes han seguido su trabajo:

“Hola, queridos lectores. Soy el artista JIN (REDICE STUDIO). Incluso antes de trabajar en Solo Leveling, fui un gran fanático de esta obra durante mis años escolares. Comencé a dibujar inspirado por la obra y la dirección artística de Jang Sung-rak, y esa influencia ha permanecido como base de mi trabajo”, escribió.

El artista de "Solo leveling" se despidió de los fans. (Captura de video)

Y añadió: “Tras graduarme, participé en concursos y, por una oportunidad inesperada, fui elegido para trabajar en historias derivadas de Solo Leveling. Recuerdo claramente la emoción que sentí al enterarme. Han pasado cuatro años desde entonces, y a través de los side stories y Ragnarok he adquirido muchas experiencias, tanto como autor como persona”.

Jin reconoció que su decisión de ausentarse es temporal y que el receso se debe a sus obligaciones militares, no al cierre de su participación en la serie:

“Estoy cerrando todos los trabajos relacionados con este título y me alejaré por un tiempo debido al servicio militar, pero esto no es un final; es otro periodo de preparación. También envío mi apoyo al artista que continuará la serie, otro discípulo de Jang Sung-rak, quien enfrentará un gran desafío al asumir esta labor.”

Jin le deseó suerte al siguiente artista encargado de la continuación de "Solo Leveling". (Crunchyroll)

Finalmente, agradeció a los lectores y colaboradores que lo acompañaron durante su trabajo:

“A todos los que trabajaron conmigo y, sobre todo, a los lectores que apoyaron esta obra, les doy las gracias. Cada reacción de ustedes fue una gran fuente de fuerza. Seguiré esforzándome para mostrarles un arte del que no me avergüence.”

Con esta pausa, Solo Leveling: Ragnarok se prepara para una transición en su equipo creativo, mientras los seguidores esperan el regreso del manhwa.