Entretenimiento

“Solo Leveling: Ragnarok” entra en pausa mientras su artista cumple servicio militar obligatorio

Aunque Jin se alejará temporalmente del manhwa, la producción continuará con un nuevo artista

Guardar
Solo Leveling cambiará de artista
Solo Leveling cambiará de artista tras el final de la temporada 2 (Crunchyroll)

La popular serie Solo Leveling continúa demostrando su relevancia en múltiples formatos, desde la novela original y el manhwa hasta su adaptación animada y los diversos spin-offs.

Sin embargo, la continuidad de sus producciones depende de sus principales creadores, quienes ocasionalmente deben ausentarse por motivos personales.

Este es el caso de Jin, el artista a cargo de Solo Leveling: Ragnarok, quien confirmó que se tomará un receso para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La noticia se dio a conocer al final del capítulo 68 de Solo Leveling: Ragnarok, disponible en KakaoPage, que marca el cierre de la segunda temporada.

El artista encargado de "Solo
El artista encargado de "Solo Leveling" deberá abandonar el proyecto tras el final de la temporada 2. (Crunchyroll)

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres y suele tener una duración de entre 18 y 21 meses, dependiendo de la rama y las circunstancias del recluta.

Jin confirmó que otro artista, también discípulo del fallecido Jang Sung-rak (conocido como Dubu), tomará su lugar durante su ausencia.

Esta pausa llega tras apenas 22 capítulos desde el regreso de Ragnarok luego de la primera temporada, en un momento en el que la trama había alcanzado un punto clave.

La historia seguía la participación de Suho en la incursión del S-Rank Gate, lo que lo llevó a Arsha y al encuentro con una joven elfa de hielo llamada Shika, cuya ascendencia como Monarca la convierte en un personaje esencial para la narrativa.

Shika se convirtió en un
Shika se convirtió en un personaje relevante dentro de la historia de "Solo Leveling". (Crunchyroll)

Además, Esil muestra su nueva habilidad Bond Skill junto a Grey, aumentando el interés en los desarrollos futuros.

La pausa genera un corte inesperado en la historia, justo cuando la acción estaba alcanzando uno de sus picos más importantes. Jin aclaró que, aunque dejará de trabajar directamente en Ragnarok, el proyecto continuará bajo la supervisión de un nuevo artista del estudio REDICE, asegurando que la serie mantenga su continuidad.

El propio Jin se dirigió a los lectores a través de una carta publicada junto al capítulo final de la temporada, donde explicó sus motivos y expresó su gratitud hacia quienes han seguido su trabajo:

“Hola, queridos lectores. Soy el artista JIN (REDICE STUDIO). Incluso antes de trabajar en Solo Leveling, fui un gran fanático de esta obra durante mis años escolares. Comencé a dibujar inspirado por la obra y la dirección artística de Jang Sung-rak, y esa influencia ha permanecido como base de mi trabajo”, escribió.

El artista de "Solo leveling"
El artista de "Solo leveling" se despidió de los fans. (Captura de video)

Y añadió: “Tras graduarme, participé en concursos y, por una oportunidad inesperada, fui elegido para trabajar en historias derivadas de Solo Leveling. Recuerdo claramente la emoción que sentí al enterarme. Han pasado cuatro años desde entonces, y a través de los side stories y Ragnarok he adquirido muchas experiencias, tanto como autor como persona”.

Jin reconoció que su decisión de ausentarse es temporal y que el receso se debe a sus obligaciones militares, no al cierre de su participación en la serie:

“Estoy cerrando todos los trabajos relacionados con este título y me alejaré por un tiempo debido al servicio militar, pero esto no es un final; es otro periodo de preparación. También envío mi apoyo al artista que continuará la serie, otro discípulo de Jang Sung-rak, quien enfrentará un gran desafío al asumir esta labor.”

Jin le deseó suerte al
Jin le deseó suerte al siguiente artista encargado de la continuación de "Solo Leveling". (Crunchyroll)

Finalmente, agradeció a los lectores y colaboradores que lo acompañaron durante su trabajo:

“A todos los que trabajaron conmigo y, sobre todo, a los lectores que apoyaron esta obra, les doy las gracias. Cada reacción de ustedes fue una gran fuente de fuerza. Seguiré esforzándome para mostrarles un arte del que no me avergüence.”

Con esta pausa, Solo Leveling: Ragnarok se prepara para una transición en su equipo creativo, mientras los seguidores esperan el regreso del manhwa.

Temas Relacionados

Solo Leveling: Ragnarokentretenimiento

Últimas Noticias

El live-action de ‘Enredados’ tiene a sus protagonistas confirmados: Teagan Croft y Milo Manheim

La adaptación en acción real de la cinta avanza en su desarrollo sin fecha de estreno próxima

El live-action de ‘Enredados’ tiene

La verdadera razón por la que Jodie Foster rechazó la secuela de “El Silencio de los Inocentes” a pesar de una millonaria oferta

Aunque el estudio le ofreció una cifra récord para la época, la actriz optó por no participar en “Hannibal”, la película que dirigió Ridley Scott

La verdadera razón por la

SAG Awards 2026: lista completa de nominados a los premios del Sindicato de Actores

La premiación, ahora rebautizada como Actor Awards, reveló a sus nominados en cine y televisión

SAG Awards 2026: lista completa

La razón por la que Julia Roberts por poco rechaza protagonizar ‘Notting Hill’

La actriz contó que dudó en aceptar su papel como Anna Scott, pero Richard Curtis la hizo cambiar de opinión

La razón por la que

Fortnite incorpora personajes de South Park, nuevas zonas y trajes especiales

Cartman, Stan, Kyle, Kenny y Butters se suman a Fortnite en un crossover temporal

Fortnite incorpora personajes de South
DEPORTES
Los secuestraron en el Rally

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

TELESHOW
El calvario de Romina Gaetani,

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna