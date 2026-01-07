Peter Criss comparte cómo la fe influyó en su recuperación del cáncer

Peter Criss reflexionó sobre como su fe lo ayudó a superar el cáncer de mama. (Reuters)

Peter Criss recordó recientemente su experiencia al superar un cáncer de mama, un proceso que describió como un “milagro” y que marcó profundamente su vida personal y artística.

El exbaterista y cofundador de KISS habló sobre el tema durante un episodio del podcast KissFAQ, donde repasó el momento en que supo que estaba curado y cómo esa vivencia influyó en su música posterior.

Criss, que hoy tiene 80 años, fue diagnosticado con cáncer de mama en 2008. Durante la entrevista, explicó que atravesó ese período apoyándose fuertemente en su fe.

“Tuve cáncer de mama hace un tiempo y recé”, señaló, aclarando que siempre se ha considerado una persona muy religiosa. Según relató, durante la enfermedad pasaba tanto tiempo en la iglesia que bromeó diciendo que estaba allí “más que el propio pastor”.

Peter Criss afirmó que pasó mucho tiempo en la iglesia mientras estuvo enfermo de cáncer. (AP)

El músico afirmó que la noticia de haberse curado le generó una sensación de alivio y alegría difícil de describir. “Recé muy, muy fuerte, y Dios me dio mi milagro”, dijo.

En ese contexto, explicó que la experiencia fue tan intensa que llegó a sentir, según sus propias palabras, que “podía caminar sobre el agua”. Esa imagen terminó convirtiéndose en una metáfora central de una de sus composiciones más personales.

Esa vivencia inspiró “Walking on Water”, una de las canciones incluidas en su álbum solista homónimo de 2025 y una de sus favoritas dentro de ese trabajo.

Peter Criss explicó que el tema refleja directamente su batalla contra el cáncer y las emociones que atravesó durante ese proceso. Para ilustrar el significado de la canción, el músico hizo referencia a la película Being There, protagonizada por Peter Sellers.

Peter Criss aseguró que su proceso con el cáncer se sintió como en la cinta de "Being There". (Captura de video)

“Al final camina sobre el agua y te das cuenta de que es un ángel. Me encanta esa película, y así fue como me sentí”, explicó.

Descubrir que estaba libre de cáncer fue, según el músico, un momento de gran intensidad emocional. “Fue un subidón enorme”, señaló.

Esa sensación lo llevó a querer escribir una canción con contenido espiritual, que reflejara lo que estaba viviendo internamente. “Quería escribir una canción religiosa y hablar de la experiencia que sentía por dentro, porque siempre canto desde el corazón”, afirmó.

La superación de la enfermedad tuvo para el baterista un significado especial, en parte porque desde entonces se ha involucrado activamente en causas vinculadas a la concientización y la recaudación de fondos.

Peter Criss se involucró en temas contra el cáncer tras su enfermedad. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Esto significó mucho para mí porque soy muy activo en temas de cáncer”, explicó.

Cada mes de octubre, el músico participa en campañas para recaudar dinero destinado a la investigación del cáncer de mama en hombres, una enfermedad menos visibilizada que su versión femenina. A pesar de su edad, Criss aseguró que no tiene intención de abandonar la música.

“Nunca voy a parar. No me voy a detener hasta que me pongan en la caja. Voy a seguir adelante porque la música es un regalo de Dios”, afirmó.

Peter Criss aseguró que no planea retirarse pronto. (Instagram/Peter Criss)

Peter Criss fue miembro de KISS entre 1973 y 1980, período en el que la banda alcanzó fama internacional. Más tarde se reunió con el grupo entre 1995 y 2000, regresó brevemente en 2003 y se despidió de forma definitiva en 2004.

Desde entonces, ha desarrollado proyectos solistas y participaciones esporádicas vinculadas a su legado musical.