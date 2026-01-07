Entretenimiento

Netflix revela el primer vistazo de la nueva serie de los hermanos Duffer tras el final de ‘Stranger Things’

A la espera de una fecha de estreno concreta, “The Boroughs” continúa generando expectativas con su primeras imágenes

Alfred Molina y Geena Davis
Alfred Molina y Geena Davis protagonizarán la nueva serie producida por los hermanos Duffer. (Netflix)

Netflix ha revelado las primeras imágenes de The Boroughs, la nueva serie de ciencia ficción producida por los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things.

El proyecto, que llegará a la plataforma en algún momento de 2026, marca una nueva etapa en la relación creativa del dúo con el servicio de streaming tras el cierre definitivo de su serie más emblemática.

Las imágenes difundidas ofrecen un primer vistazo a parte del reparto principal, integrado por Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman y Alfre Woodard. En los fotogramas, los actores aparecen en distintos espacios y situaciones, aunque sin detalles claros sobre la trama o el tono visual de la producción.

Bill Pullman se suma al
Bill Pullman se suma al elenco principal de "The Boroughs". (Netflix)

Netflix no ha proporcionado aún información adicional sobre el número de episodios ni sobre una fecha de estreno concreta, más allá de confirmar el año de lanzamiento.

The Boroughs se desarrolla en una comunidad de jubilados donde un grupo de residentes se une para enfrentarse a una amenaza sobrenatural. Según la sinopsis oficial, el antagonista es una entidad que intenta robar el tiempo de vida que les queda a los protagonistas.

La premisa combina elementos cotidianos con un componente fantástico, una fórmula que ya ha estado presente en trabajos anteriores vinculados a los Duffer, aunque en esta ocasión el foco se desplaza hacia personajes de mayor edad.

Además de Molina, Davis, Pullman y Woodard, el elenco principal incluye a Clarke Peters, Denis O’Hare, Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich y Alice Kremelberg.

Jena Malone también será
Jena Malone también será parte de la serie. (REUTERS/Aude Guerrucci)

A ellos se suman varios intérpretes en papeles recurrentes, entre los que figuran Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace y Mousa Hussein Kraish.

Aunque los hermanos Duffer participan como productores ejecutivos a través de su compañía Upside Down Pictures, The Boroughs no es una creación directa suya.

La serie ha sido creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, conocidos por su trabajo previo en proyectos televisivos y de animación, mientras que la dirección corre a cargo de Ben Taylor. Esta estructura sitúa a los Duffer en un rol más estratégico, supervisando el desarrollo sin asumir la autoría principal del relato.

El lanzamiento de The Boroughs se enmarca dentro de un momento de transición para los hermanos Duffer. Tras el final de Stranger Things, Netflix tiene previstos al menos dos estrenos en 2026 vinculados a su nombre.

"The Boroughs" llega tras el
"The Boroughs" llega tras el final de "Stranger Things". (Netflix)

El otro proyecto es Something Very Bad Is Going to Happen, una serie centrada en una pareja a punto de casarse que atraviesa una semana especialmente intensa antes de su boda.

Esta producción, protagonizada por Camila Morrone y Adam DiMarco, fue creada por Haley Z. Boston y presenta un enfoque distinto, más cercano al drama y al suspense.

Por el momento, no está claro si The Boroughs se estrenará antes o después de que los Duffer finalicen su acuerdo creativo con Netflix y se trasladen a Paramount, un cambio previsto para abril de 2026.

Matt Duffer y Ross Duffer
Matt Duffer y Ross Duffer dejarán Netflix para aliarse con Paramount. (REUTERS/Daniel Cole)

Esta circunstancia añade un elemento de incertidumbre al calendario, aunque no parece afectar al desarrollo actual de la serie.

A la espera de nuevos avances y detalles oficiales, la serie continúa su producción con el objetivo de sumarse a la oferta de ficción original de la plataforma en los próximos años.

