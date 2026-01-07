Entretenimiento

George Clooney y la pelea con un productor que cambió su destino: “No iba a dejar que me hablaran así”

Antes de convertirse en estrella, el actor pasó años enfrentando rechazos, dudas y momentos críticos

George Clooney reveló que una
George Clooney reveló que una discusión con un productor estuvo a punto de terminar su carrera en la televisión de Estados Unidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

George Clooney relató un episodio de su vida profesional que, según él, alteró radicalmente el rumbo de su carrera en la industria audiovisual.

El actor ofreció detalles de este suceso durante una conversación con W Magazine, donde rememoró una discusión con un productor en el set de una serie televisiva, una confrontación que casi lo dejó fuera del negocio.

El incidente ocurrió cuando Clooney llevaba cerca de una década intentando avanzar en la televisión de Estados Unidos. En ese momento, tenía un papel secundario en una producción cuya identidad decidió no revelar.

Respecto a ese período, el actor precisó: “Sobre los diez años de carrera, tuve una discusión con un productor ejecutivo”.

El enfrentamiento surgió porque Clooney se sintió desvalorizado y optó por defender su posición. “No estaba en una posición de poder, pero no iba a dejar que me hablasen así”, explicó.

El actor recordó cómo un
El actor recordó cómo un episodio de conflicto laboral marcó un antes y un después en su trayectoria profesional (AP/Andrew Medechini, archivo)

La disputa escaló y terminó en una pelea a gritos. “Él me gritó. Yo le grité de vuelta”, recordó George Clooney.

El resultado inmediato fue la salida del actor del proyecto, aunque la estrella reconoció que el desenlace nunca le quedó completamente claro: “Todavía es discutible si me despidieron o renuncié”.

Para el intérprete, la situación resultó tan incierta que llegó a pensar que su etapa en la actuación había terminado. “Pensé que era el final de mi carrera”, confesó durante la entrevista.

En ese momento de incertidumbre surgió una oportunidad inesperada gracias a la solidaridad profesional.

Clooney relató que una persona a la que ayudó anteriormente leyó sobre su situación y decidió tenderle una mano.

Una oportunidad inesperada, gracias al
Una oportunidad inesperada, gracias al apoyo de una persona a la que ayudó en el pasado, le permitió continuar actuando en televisión (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Esa persona lo convocó para una audición y le ofreció la posibilidad de protagonizar un piloto televisivo, lo que le permitió permanecer activo en la ciudad y evitar que su carrera se detuviera.

“Eso me mantuvo en la ciudad”, confesó. Así, un gesto de reciprocidad se convirtió en el salvavidas que evitó un final anticipado para su trayectoria.

Antes de contar la anécdota, George Clooney fue consultado acerca de si alguna vez consideró abandonar la actuación antes de alcanzar el éxito con la serie ER, la ficción que finalmente le brindó reconocimiento internacional.

El artista de Hollywood admitió que su paso por la televisión estuvo marcado por dudas, decisiones difíciles y situaciones en las que su permanencia en el medio artístico estuvo en riesgo.

El papel que impulsó internacionalmente
El papel que impulsó internacionalmente a George Clooney llegó cuando fue elegido para la serie "ER" luego de superar momentos de incertidumbre (NBC / Courtesy Everett Collection)

Por otro lado, Clooney abordó los desacuerdos personales y su forma de afrontarlos en la vida cotidiana.

En una entrevista reciente para el pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, el actor explicó por qué evitó discutir con su esposa, la abogada internacional Amal Clooney.

Ninguno de los dos va a ganar la discusión, así que ¿para qué entrar en ella?”, respondió.

En esa misma línea, agregó que la edad y la experiencia influyeron en su manera de manejar las diferencias: “Tengo 64 años. ¿Sobre qué voy a discutir a esta altura? Conocí a esta mujer increíble... es hermosa, inteligente y defiende todo lo que considero importante en el mundo. No puedo creer la suerte que tengo. ¿Qué voy a discutir?”.

La vida actual de Clooney y su familia transcurre en Francia, donde el actor, su esposa y sus hijos gemelos, Alexander y Ella, obtuvieron la ciudadanía a fines del año pasado, según documentos oficiales.

La estrella compartió que evita
La estrella compartió que evita discusiones con su esposa Amal Clooney, valorando la madurez y la experiencia en su relación personal (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP)

El cambio de país respondió al deseo de ofrecer a sus hijos una infancia alejada del entorno de Hollywood y de la exposición mediática que suele acompañar a las figuras públicas en Estados Unidos. En una entrevista con la revista Esquire, el actor profundizó en los motivos del traslado.

“Es una vida mucho mejor para Ella y Alexander. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. Francia... allí no les importa la fama. No quiero que estén pendientes de los paparazzi ni que los comparen con los hijos de otras personas famosas”, puntualizó.

El nuevo entorno permitió a la familia disfrutar de una rutina más sencilla y cercana a la naturaleza. La propiedad que adquirieron en Francia es una finca espaciosa en la región de Provenza, con jardines, viñedos, un lago y zonas de recreo para los niños.

