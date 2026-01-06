“Sigue siendo emocionante”: el día que Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, salvó a Metallica en vivo

Daron Malakian consideró su participación con Metallica como una experiencia inolvidable que redefinió su relación con la música y su trayectoria artística

Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, vivió un momento decisivo cuando subió al escenario con Metallica en el año 2000. El episodio ocurrió durante el Summer Sanitarium Tour, una gira que reunió a algunas de las bandas más influyentes del metal a comienzos de siglo. El incidente se desencadenó cuando James Hetfield, líder de Metallica, sufrió una lesión en un accidente de jetski en julio de ese año. La banda decidió no cancelar los conciertos, lo que abrió la puerta a una oportunidad inesperada para Malakian.

El show se desarrolló en Estados Unidos, ante un público de 60.000 personas. System of a Down, aún sin el éxito masivo de “Toxicity”, integraba el cartel como banda telonera. Malakian, con apenas 22 años, recibió la invitación para ocupar el lugar de Hetfield en la guitarra en parte del repertorio de Metallica. El impacto de esa noche marcó un antes y un después en su carrera y en la historia reciente del metal.

La noche en la que Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, reemplazó a James Hetfield con Metallica marcó un hito en la historia del metal (Instagram @daronmalakian)

La participación de Malakian en ese concierto constituyó uno de los momentos más recordados de la gira. El episodio evidenció la confianza de Metallica en la nueva generación de músicos, así como la capacidad de reacción de la banda ante la adversidad.

Cómo se gestó la colaboración improvisada

De acuerdo con declaraciones de Malakian en el pódcast Tetragrammaton, producido por Rick Rubin, la invitación surgió de manera espontánea. El guitarrista recordó que, durante la prueba de sonido, le comunicó a su técnico que conocía el repertorio de Metallica. Su técnico transmitió el mensaje al equipo de la banda principal, quienes lo convocaron sin previo aviso.

Según Malakian, nunca antes había conocido personalmente a los integrantes de Metallica. En sus palabras: “Nuestro grupo no era conocido. ‘Toxicity’ todavía no existía. Estábamos en la gira con nuestro primer disco”. La situación lo tomó por sorpresa, ya que ni siquiera sabía si participaría hasta minutos antes de salir al escenario.

La lesión de James Hetfield en un accidente de jetski permitió que Daron Malakian asumiera el rol de guitarrista y vocalista de Metallica de forma improvisada en vivo (Instagram @daronmalakian)

En el escenario, los miembros de Metallica le preguntaron qué canciones conocía. Malakian eligió “Master of Puppets”, uno de los clásicos del grupo. Tocó la guitarra y asumió el rol de vocalista, en una presentación que, según relató, no contó con ensayos previos.

Un salto inesperado en la carrera de System of a Down

La noche no terminó con una única colaboración. De acuerdo con Malakian, Metallica le solicitó que los acompañara en más fechas mientras Hetfield se recuperaba de la lesión. El guitarrista relató que, tras bajar del escenario, la banda le informó que viajaría con ellos en su jet privado durante los siguientes conciertos.

Este episodio tuvo lugar antes de que System of a Down alcanzara fama mundial. El propio Malakian describió la experiencia como “inolvidable” y aseguró que todavía le produce escalofríos. “Aunque mi banda está donde está ahora, sigue siendo emocionante haber vivido eso en ese momento de mi carrera”, afirmó, en testimonios recogidos por Louder Sound.

La colaboración inesperada entre Metallica y Malakian evidenció la confianza en la nueva generación de músicos y la capacidad de adaptación de la mítica banda (EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen/Archivo)

El Summer Sanitarium Tour de 2000 incluyó a otras bandas como Korn, Kid Rock y Powerman 5000, y se consolidó como una de las giras más importantes del género. La participación de Malakian junto a Metallica se convirtió en una anécdota emblemática para los seguidores del metal y un ejemplo de cómo la música puede unir generaciones.

El impacto en la trayectoria de Malakian y System of a Down

Después del tour, System of a Down lanzó “Toxicity” en 2001, álbum que catapultó a la banda al reconocimiento internacional. La oportunidad de compartir escenario con Metallica reforzó la confianza del grupo y amplió su red de contactos en la industria musical. De acuerdo con medios especializados como Louder Sound, la colaboración improvisada anticipó el crecimiento de SOAD en los años siguientes.

El gesto de Metallica al invitar a un músico joven a formar parte de su espectáculo reflejó la apertura y el apoyo entre bandas consagradas y emergentes. Para los fanáticos, el hecho de ver a Malakian interpretar “Master of Puppets” con Metallica representó un momento único que aún se recuerda en la historia del metal moderno.

Daron Malakian fue convocado sin ensayos previos y eligió tocar y cantar el clásico “Master of Puppets” ante una multitud, sorprendiendo a los fanáticos (Instagram @daronmalakian)

System of a Down consolidó su posición en la escena tras ese episodio y, con el paso del tiempo, Malakian se transformó en una figura influyente dentro del género.

Una experiencia que marcó una generación

El relato de Daron Malakian revela la dimensión emocional de ese encuentro. La experiencia no solo supuso un desafío profesional, sino también una vivencia personal que redefinió su relación con la música. La decisión de Metallica de continuar con la gira, pese a la lesión de Hetfield, y de confiar en un joven guitarrista, dejó una huella profunda en el ambiente del rock.

Sin ensayos, sin certezas previas y con una audiencia masiva, Malakian demostró temple y talento en un escenario histórico. Ese momento contribuyó a forjar la reputación de System of a Down y a fortalecer los lazos entre bandas de distintas generaciones. La historia, contada por su protagonista, sigue inspirando a músicos y seguidores del género en todo el mundo.