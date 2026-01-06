Entretenimiento

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

La canción atravesó jornadas agotadoras, múltiples tomas descartadas y crecientes tensiones en el estudio, hasta que la irrupción de John Lennon cambió el ritmo, la energía y el rumbo del tema, transformando un bloqueo creativo en uno de los momentos más recordados del White Album

La grabación de 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' de The Beatles requirió 42 horas y múltiples tomas ante el bloqueo creativo de la banda

Un día de 1968, en los estudios de grabación de Londres, el ambiente se tornó tenso. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr intentaban finalizar “Ob-La-Di, Ob-La-Da” para el “White Album”, pero la sesión se estancó. John Lennon, ausente durante gran parte del proceso, irrumpió en el estudio y, con energía, modificó el rumbo de la grabación. Así, la banda completó una de sus canciones más reconocidas. La escena marcó un punto de inflexión en la creación del tema, que luego recorrió el mundo.

El proceso de grabación de “Ob-La-Di, Ob-La-Da” resultó intenso. La canción, escrita principalmente por McCartney, requirió más de 40 horas de trabajo y múltiples tomas. Según testimonios de integrantes y técnicos, el clima en el estudio se tornó pesado a medida que avanzaba la grabación. De acuerdo con Richard Lush, ingeniero de sonido, la banda decidió descartar versiones anteriores y empezar de nuevo varias veces. Esto generó cansancio y cierta frustración en quienes participaban de las sesiones.

La intervención de John Lennon
La intervención de John Lennon resultó clave al cambiar el ritmo y la energía de la canción en un momento de tensión entre los miembros (AP)

Según Lush, citado por American Songwriter, la llegada de Lennon al estudio rompió la monotonía. Lennon, según el ingeniero, se encontraba en un estado alterado y se dirigió al piano para tocar la melodía con fuerza y el doble de velocidad que las tomas anteriores. “Esta es la versión”, exclamó, y la banda adoptó ese ritmo para el registro final. La intervención fue decisiva y permitió avanzar con la grabación.

Una canción que desafió el cansancio y la creatividad

El trabajo en “Ob-La-Di, Ob-La-Da” resultó especialmente arduo para el grupo, acostumbrado a sesiones más fluidas. Según McCartney, la canción exigió paciencia y perseverancia. Harrison y Starr, por momentos, mostraron señales de agotamiento ante la cantidad de repeticiones y cambios. Sin embargo, la inesperada irrupción de Lennon funcionó como un catalizador que renovó la energía en el estudio. Su aporte cambió la dirección musical del tema y aceleró el proceso.

Paul McCartney lideró la composición
Paul McCartney lideró la composición de 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', encontrando inspiración en el músico nigeriano Jimmy Scott y su frase característica (Foto AP/Archivo)

La versión final, con mayor velocidad y un ritmo más enérgico, se incluyó en el “White Album”, editado en 1968. La canción, caracterizada por su melodía pegadiza, contrastó con otros temas más introspectivos del disco. En países como Estados Unidos y Reino Unido, la canción no se lanzó como sencillo de inmediato. De acuerdo con la discografía de la banda, el lanzamiento como single en esos mercados ocurrió recién en 1976, acompañado por “Julia” en el lado B. En otras regiones, el sencillo salió junto a “While My Guitar Gently Weeps”.

De éxito global a lista de canciones prohibidas

La historia de “Ob-La-Di, Ob-La-Da” incluyó momentos inesperados muchos años después de su aparición. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, varias emisoras de radio estadounidenses decidieron prohibir la difusión de la canción. Según American Songwriter, la decisión respondió a que la letra, de tono alegre y despreocupado, resultaba inadecuada para el ánimo del país en ese momento. “Ob-La-Di, Ob-La-Da” se sumó así a una lista de temas vetados temporalmente en la radio.

Las sesiones de grabación en
Las sesiones de grabación en 1968 estuvieron marcadas por el cansancio y las versiones descartadas, según testimonios del ingeniero Richard Lush (AP Foto)

La inspiración detrás de la canción surgió del músico nigeriano Jimmy Scott, quien acostumbraba a repetir la frase “Ob-La-Di, Ob-La-Da” en los encuentros con McCartney. El título y la actitud ligera del tema reflejaron aquella influencia. A pesar de las críticas de Lennon, que consideraba la canción demasiado ligera, el grupo decidió incluirla en un álbum fundamental de su trayectoria. Con el tiempo, la canción obtuvo reconocimiento internacional y se convirtió en un clásico de la banda.

Un legado marcado por la colaboración y la controversia

La historia de “Ob-La-Di, Ob-La-Da” muestra la dinámica interna de The Beatles durante su etapa final. El perfeccionismo de McCartney y la espontaneidad de Lennon se fusionaron para dar vida a una canción que, pese a las diferencias, logró superar obstáculos y convertirse en un éxito. La participación decisiva de Lennon en el momento crítico de la grabación consolidó el espíritu colaborativo que caracterizó a la banda.

El sencillo 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' no
El sencillo 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' no se lanzó de inmediato en Estados Unidos ni en Reino Unido, sino recién en 1976 acompañado de 'Julia' (Photo by Mark and Colleen Hayward/Redferns)

El recorrido de la canción, indicó American Songwriter, desde sesiones agotadoras hasta la censura décadas después, refuerza el impacto y la vigencia del legado de The Beatles. “Ob-La-Di, Ob-La-Da” continúa presente en la memoria colectiva, como ejemplo de creatividad, perseverancia y adaptabilidad frente a la adversidad. La historia de su grabación y posterior trayectoria revela cómo una idea puede transformar el destino de una obra y marcar a generaciones enteras.

The Beatles lograron, con esta canción, unir diferentes estilos y perspectivas. El aporte de cada integrante, especialmente en situaciones adversas, permitió que el grupo consolidara su lugar en la historia de la música popular. Sin la intervención de Lennon, el resultado hubiera sido distinto. “Ob-La-Di, Ob-La-Da” permanece como testimonio de la fuerza de la colaboración y del poder de una idea en el momento justo. La canción, que por momentos dividió opiniones dentro del grupo, acabó representando la capacidad de reinventarse y de superar las dificultades en la búsqueda de un objetivo común.

