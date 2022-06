El recorrido musical de Paul McCartney por Liverpool en el Carpool Karaoke más emotivo de la historia

Paul McCartney hizo historia al subirse al Carpool Karaoke de James Corden (VIDEO SUBTITULADO)

Paul McCartney no solo fue parte de la banda musical más importante de la historia. También protagonizó uno de los especiales más emotivos de la historia de la TV. Fue en 2018, cuado James Corden lo subió a su clásico Carpool Karaoke para recorrer la ciudad de Liverpool, donde todo comenzó con los Beatles.

El compositor guió a Corden en un recorrido mágico por su ciudad natal, visitando los lugares que inspiraron algunas de sus canciones más emblemáticas.

Paul McCartney recorrió Liverpool y los lugares que marcaron su infancia junto a James Corden

El encuentro comenzó con los dos cantando el clásico Drive My Car para luego hablar de la primera canción de McCartney.

¿Cuantos años tenías cuando escribiste tu primera canción?, preguntó Corden. “Tenía 14 años”, reveló el cantante y entonó una parte de la canción titulada “Perdí a mi pequeña niña”. “Es un éxito”, declaró inmediatamente el conductor.

Paul McCartney hizo historia al subirse al Carpool Karaoke de James Corden

(Paul McCartney en el pub Philharmonic de Liverpool)

El segundo himno que interpretaron fue Penny Lane, tras el cual se acercaron a la calle que le da nombre y McCartney dejó su autógrafo en el muro.

McCartney sumó su requerido autógrafo al cartel de Penny Lane

"Cuando vean esto nadie lo va a creer que fuiste tú. Nunca lo van a creer", manifestó Corden.

Paul McCartney realizó una presentación sorpresa en el pub Philharmonic de Liverpool donde tocó con los Beatles en sus comienzos

También visitaron la peluquería que se menciona en el primer verso del tema, en cuya pared está una fotografía de un joven John Lennon cortándole el pelo a McCartney.

¿"Te das cuenta que necesitaba un corte de pelo"?, preguntó McCartney. A la salida del local, una multitud se agolpaba para saludar a la leyenda, que no dudó en estrechar la mano de los más fanáticos.

James Corden y Paul McCartney entonaron los temas más famosos de los Beatles que cambiaron la historia de la música

De nuevo en el coche, Corden habló sobre el mensaje positivo de amor, alegría y union que caracteriza la música del artista y que sigue siendo relevante tantos años más tarde.

McCartney confesó que esperaban que los Beatles durarán "apenas 10 años, pero sigue estando ahí, sigue siendo relevante". El cantante conmovió al presentador contando la inspiración detrás de uno de sus mayores hits.

Paul McCartney reveló que su difunta madre inspiró el tema, Let it Be

“Tuve un sueño en los años 60 que mi mamá, quien había fallecido, se me apareció en el sueño y me aseguraba: ‘Todo va a estar bien, ,’ me decía y me sentí aliviado, como que todo iba a estar genial. Ella me dio las palabras positivas. Entonces me desperté y me dije a mí mismo: ‘Ella dijo Let it Be y nunca escuché eso y suena bien’, Entonces escribí la canción: Let it Be pero fue su positivismo la que lo inspiró”.

Las primeras lágrimas llegaron después de que juntos entonaran la canción y Corden explicó que la había escuchado por primera vez junto a su padre y abuelo, quien también era músico y le dijo que era la mejor canción de la historia.

"Si mi abuelo estuviera vivo estaría feliz con esto", declaró emocionado.

Después, los dos fueron a la casa donde McCartney vivió en su adolescencia y recordó dónde solía escribir con Lennon y los comentarios de su padre sobre una de las primeras canciones que compusieron juntos, “She Loves You”.

“Le dijimos, mira papá quieres escuchar nuestra canción y le tocamos toda la canción y dijo: ‘Hijo es muy linda pero ya hay demasiados americanismos acá, ¿no pueden decir mejor She loves you, yes yes yes?’” y agregó que afortunadamente no siguieron los consejos de su padre porque sino quien sabe como les hubiera ido.

Paul McCartney cantó A Hard Days Night, Obladi, Oblada y Love Me Do

Durante el recorrido por su antigua casa, McCartney reveló que pasaba horas en el baño tocando la guitarra porque era su "cámara acústica".

“Todo suena mejor acá, ¿no te parece”?, declaró divertido.

Al subir nuevamente al vehículo, Corden propone cantar alguno de los temas más recientes de Paul y luego, para finalizar, Corden orquestó una magistral aparición sorpresa del músico en el pub Philharmonic de Liverpool, donde McCartney y los Beatles tocaban en sus inicios.

Paul McCartney tenía 14 años cuando escribió su primera canción

Paul McCartney emergió con una banda desde detrás de un telón y empezó a tocar varios de los himnos fundadores de los Beatles, como A Hard Day's Night, Obladi Oblada y Love Me Do, el primer sencillo de la mítica banda que cambió la historia de la música.

Antes de terminar, el músico le pidió a Corden que se uniera para cantar Hey Jude ante una multitud emocionada por la presencia de McCartney en el local, que todavía hoy levanta pasiones, y es que la aparición del ex Beatle en el programa es considerada como una de las mejores de la historia.

