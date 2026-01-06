Los creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de Will saliendo del armario y se enfrentan a las críticas tóxicas de los fans

Los hermanos Duffer defendieron a toda costa la escena donde Will Bayers revela su orientación sexual. (Créditos: Captura de video. Reuters)

Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, no esperaban la ola de críticas negativas que se desató tras el estreno del antepenúltimo episodio de la serie, lanzado por Netflix el día de Navidad.

Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentidos, los showrunners se mantienen firmes y orgullosos de una de las decisiones narrativas más importantes de toda la historia de la ficción: la salida del clóset de Will Byers.

Los tres episodios que conformaron ese tramo final de la temporada provocaron una fuerte caída en la puntuación de Stranger Things en Rotten Tomatoes, que descendió hasta el 56%, la más baja de toda la serie.

Para ponerlo en perspectiva, la temporada 4 había alcanzado un 89%, la tercera un 86%, la segunda un 90% y la primera un contundente 96%.

La escena donde Will Bayers revela su orientación sexual le dejó una baja puntuación a "Stranger Things". (Captura de video)

El episodio siete, titulado The Bridge, se convirtió en el peor calificado de la historia de la serie, con una puntuación de 5,6 sobre 10 y más de 96 il reseñas, muchas de ellas negativas.

El capítulo incluye una escena clave en la que Will, interpretado por Noah Schnapp, revela a sus amigos que es gay antes de enfrentarse a Vecna. Para los Duffer, lejos de ser un giro improvisado, se trató de un momento planificado y construido a lo largo de nueve años.

“Es algo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Fue una escena muy importante para nosotros y para Noah, tanto a nivel temático como narrativo”, explicó Ross Duffer en una entrevista con Variety.

Según los creadores, Stranger Things siempre giró en torno a personajes que enfrentan el mal, y Vecna representa, en muchos sentidos, las ideas oscuras y las violencias presentes en la sociedad.

La revelación de Will era una forma de hacerle frente a Vecna. (Créditos: Netflix)

“Para derrotarlo, los personajes necesitan aceptarse a sí mismos y apoyarse mutuamente”, sostuvo Ross. En esa lógica, la historia de Will no es un elemento accesorio, sino una pieza central del conflicto.

Matt Duffer profundizó en esa idea al señalar que el arco de Will es clave para vencer a Vecna.

“El volumen uno trata sobre la autoaceptación. Ese es el primer paso. Luego, Will habla con Robin y entiende que necesita decir quién es. Encontrar el coraje para hacerlo es, en esencia, el mayor desafío a Vecna. Esa era la intención: que fuera un acto de resistencia”, dijo.

Pese a la reacción negativa de parte del público, los hermanos Duffer aseguran que su percepción del episodio no cambió. “Estamos orgullosos del capítulo, de la escena y de Noah, que dio una actuación valiente y muy vulnerable”, afirmó Ross.

Los creadores de la serie elogiaron la actuación de Noah Schnapp. (Netflix)

Matt coincidió y remarcó que su mayor preocupación siempre fue el bienestar del actor. “Sabíamos que esto tocaba algo muy personal para él. Nuestro objetivo era que se sintiera cómodo y representado. Cuando vimos que lo estaba, nos quedamos tranquilos”.

Los creadores revelaron que mantuvieron un contacto constante con Schnapp tras el estreno del episodio, especialmente luego de la avalancha de comentarios negativos.

“Hablamos mucho con él después de que se emitió la escena. Está en un muy buen lugar, se siente orgulloso de lo que hizo, y nosotros también”, aseguró Matt.

Aun así, el nivel de hostilidad sorprendió a los Duffer. El propio Matt reconoció que dedicaron más tiempo a escribir esa escena que a cualquier otra de la temporada, conscientes de su peso emocional y simbólico.

“La respuesta honesta es que no lo esperábamos. Esto no fue algo sutil. Es una historia que venimos contando desde hace años”, comento.

Los hermanos Duffer afirmaron que no esperaban una respuesta tan negativa al episodio. (Fotos: prensa Netflix)

La secuencia fue trabajada en estrecha colaboración con Noah Schnapp. “Queríamos que fuera verdadera para él. Le enviamos el guion y nos escribió llorando después de leerlo. Eso nos confirmó que habíamos hecho lo correcto”, recordó Matt.

En el rodaje, la dirección fue mínima, pues Noah había pasado meses preparándose y gran parte de lo que se ve en pantalla corresponde a la primera toma.