Entretenimiento

Los creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de Will saliendo del armario y se enfrentan a las críticas tóxicas de los fans

La escena en la que Will Byers sale del clóset generó críticas mixtas

Guardar
Los hermanos Duffer defendieron a
Los hermanos Duffer defendieron a toda costa la escena donde Will Bayers revela su orientación sexual. (Créditos: Captura de video. Reuters)

Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, no esperaban la ola de críticas negativas que se desató tras el estreno del antepenúltimo episodio de la serie, lanzado por Netflix el día de Navidad.

Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentidos, los showrunners se mantienen firmes y orgullosos de una de las decisiones narrativas más importantes de toda la historia de la ficción: la salida del clóset de Will Byers.

Los tres episodios que conformaron ese tramo final de la temporada provocaron una fuerte caída en la puntuación de Stranger Things en Rotten Tomatoes, que descendió hasta el 56%, la más baja de toda la serie.

Para ponerlo en perspectiva, la temporada 4 había alcanzado un 89%, la tercera un 86%, la segunda un 90% y la primera un contundente 96%.

La escena donde Will Bayers
La escena donde Will Bayers revela su orientación sexual le dejó una baja puntuación a "Stranger Things". (Captura de video)

El episodio siete, titulado The Bridge, se convirtió en el peor calificado de la historia de la serie, con una puntuación de 5,6 sobre 10 y más de 96 il reseñas, muchas de ellas negativas.

El capítulo incluye una escena clave en la que Will, interpretado por Noah Schnapp, revela a sus amigos que es gay antes de enfrentarse a Vecna. Para los Duffer, lejos de ser un giro improvisado, se trató de un momento planificado y construido a lo largo de nueve años.

“Es algo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Fue una escena muy importante para nosotros y para Noah, tanto a nivel temático como narrativo”, explicó Ross Duffer en una entrevista con Variety.

Según los creadores, Stranger Things siempre giró en torno a personajes que enfrentan el mal, y Vecna representa, en muchos sentidos, las ideas oscuras y las violencias presentes en la sociedad.

La revelación de Will era
La revelación de Will era una forma de hacerle frente a Vecna. (Créditos: Netflix)

“Para derrotarlo, los personajes necesitan aceptarse a sí mismos y apoyarse mutuamente”, sostuvo Ross. En esa lógica, la historia de Will no es un elemento accesorio, sino una pieza central del conflicto.

Matt Duffer profundizó en esa idea al señalar que el arco de Will es clave para vencer a Vecna.

“El volumen uno trata sobre la autoaceptación. Ese es el primer paso. Luego, Will habla con Robin y entiende que necesita decir quién es. Encontrar el coraje para hacerlo es, en esencia, el mayor desafío a Vecna. Esa era la intención: que fuera un acto de resistencia”, dijo.

Pese a la reacción negativa de parte del público, los hermanos Duffer aseguran que su percepción del episodio no cambió. “Estamos orgullosos del capítulo, de la escena y de Noah, que dio una actuación valiente y muy vulnerable”, afirmó Ross.

Los creadores de la serie
Los creadores de la serie elogiaron la actuación de Noah Schnapp. (Netflix)

Matt coincidió y remarcó que su mayor preocupación siempre fue el bienestar del actor. “Sabíamos que esto tocaba algo muy personal para él. Nuestro objetivo era que se sintiera cómodo y representado. Cuando vimos que lo estaba, nos quedamos tranquilos”.

Los creadores revelaron que mantuvieron un contacto constante con Schnapp tras el estreno del episodio, especialmente luego de la avalancha de comentarios negativos.

“Hablamos mucho con él después de que se emitió la escena. Está en un muy buen lugar, se siente orgulloso de lo que hizo, y nosotros también”, aseguró Matt.

Aun así, el nivel de hostilidad sorprendió a los Duffer. El propio Matt reconoció que dedicaron más tiempo a escribir esa escena que a cualquier otra de la temporada, conscientes de su peso emocional y simbólico.

La respuesta honesta es que no lo esperábamos. Esto no fue algo sutil. Es una historia que venimos contando desde hace años”, comento.

Los hermanos Duffer afirmaron que
Los hermanos Duffer afirmaron que no esperaban una respuesta tan negativa al episodio. (Fotos: prensa Netflix)

La secuencia fue trabajada en estrecha colaboración con Noah Schnapp. “Queríamos que fuera verdadera para él. Le enviamos el guion y nos escribió llorando después de leerlo. Eso nos confirmó que habíamos hecho lo correcto”, recordó Matt.

En el rodaje, la dirección fue mínima, pues Noah había pasado meses preparándose y gran parte de lo que se ve en pantalla corresponde a la primera toma.

Temas Relacionados

Stranger ThingsentretenimientoNoah Schnapp

Últimas Noticias

Avatar regresa con una nueva entrega y conquista la taquilla mundial, pero los Oscar aún ignoran a sus actores

El éxito comercial de la franquicia dirigida por James Cameron vuelve a generar debate entre fanáticos y especialistas, mientras el elenco expresa su deseo de ser reconocidos por los principales galardones de la industria cinematográfica

Avatar regresa con una nueva

‘Stranger Things’ tendrá un documental sobre la última temporada

Netflix abre las puertas del set para un recorrido íntimo por el detrás de escena de la temporada final de la serie

‘Stranger Things’ tendrá un documental

El final de ‘Stranger Things’ podría no ser el verdadero: Un noveno episodio llegaría a Netflix, según los fans

Una teoría hecha por los seguidores de la serie afirma que lo que se vio en en el octavo capítulo de la quinta temporada es solo una ilusión de Vecna

El final de ‘Stranger Things’

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

El actor reveló que Live Through This, de Hole, se convirtió en su compañía inseparable desde sus años de gira, una obra que además lo llevó a vivir encuentros inesperados y que sigue marcando a nuevas generaciones

La historia detrás del álbum

La hija de Tommy Lee Jones admitió haber consumido cocaína durante su arresto antes de su fallecimiento

Tras la muerte de Victoria Jones a los 34 años, salieron a la luz varios episodios marcados por el consumo de sustancias

La hija de Tommy Lee
DEPORTES
La impactante oferta que prepara

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

TELESHOW
Lucía Salinas estrena “HUMO: el

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe de

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar