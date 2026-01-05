Entretenimiento

Ryan Coogler recordó a Black Panther y admitió: “La pérdida de Chadwick Boseman me marcó de manera irreparable”

En una entrevista para el podcast “Happy, Sad and Confused”, el director californiano compartió cómo la emoción, la mentoría y la búsqueda constante de nuevas historias modelan su recorrido en la industria cinematográfica

Ambientada en el Delta del Mississippi de 1932, la película dirigida por Ryan Coogler combina terror sobrenatural, drama criminal y blues para explorar la opresión racial y los conflictos internos de dos hermanos que regresan a su comunidad en un sur marcado por la segregación (YouTube/Warner Bros.)

Ryan Coogler, director de títulos como Black Panther, Creed y la reciente Sinners, fue invitado al podcast Happy, Sad and Confused y expuso con honestidad los motores de su trayectoria. También compartió su método, referencias y los dilemas de un cine global en transformación.

La formación como espectador y la búsqueda de inspiración

“Amé el cine primero como espectador antes de hacer películas”, confesó el director durante la charla con Josh Horowitz. Señaló que nunca pretende perder esa visión: “Todo el mundo empieza como fan. Yo mismo me acerqué primero a la industria como consumidor. Y nunca quiero perder ese pedazo de mí”.

Esta pasión lo lleva a asistir a festivales y estrenos, no solo para apoyar amistades, sino también para sorprenderse en la sala de cine antes de arruinar la experiencia con opiniones ajenas.

En la entrevista, destacó la importancia de la herencia y la mentoría: “He tenido la suerte de conocer a todos los directores que me inspiraron: John Singleton y Spike Lee”.

El director de Black Panther
El director de Black Panther reconoció a Spike Lee como menotr clave, cuyo ejemplo pavimentó su acceso a grandes estudios (REUTERS)

Recordó la ocasión en que entregó un premio a Spike Lee y pudo expresar su admiración. Para él, esos directores de referencia terminaron siendo mentores y guías. “Crecí como hermano mayor; siempre quise alguien que me orientara. En cierto sentido, Sinners trata justamente de eso. Es un privilegio poder pedir consejo a quienes admiro”.

Influencias, técnica y la apuesta por el celuloide

La huella de Lee y Singleton, explicó Coogler, hizo posible que producciones como Black Panther y Sinners contaran con respaldo financiero y libertad creativa. “Spike tuvo que buscar fondos en la comunidad para rodar Malcolm X como quería. Gracias a lo que hicieron él y Singleton, pude contar con el apoyo de un gran estudio desde el inicio, sin restricciones”.

El director aclaró que experimentar con formatos o historias no busca ocultar sus influencias: “No trato de esconderlas. Aprendí que, aunque varios cineastas partan del mismo guion, cada uno crea algo único. No hay que ocultar la inspiración”.

Su proceso creativo combina rigor técnico y disposición al riesgo: “Antes de cada película, repaso cómo afrontaron retos similares los que admiro. Es como organizar mi propio festival en casa”.

Coogler destaca que filmar en
Coogler destaca que filmar en celuloide potencia el ambiente creativo en el set y diferencia la experiencia visual respecto al formato digital (Captura de video: YouTube)

Sobre Sinners, citó el impacto de clásicos como Don’t Look Now: “La vi justo antes de rodar y me voló la cabeza. Estaba en la misma sintonía, sobre todo en la manera de tratar la intimidad en un relato de terror. Confirmé que el género no impone límites”.

Respecto a Sinners, Coogler afirmó que la única condición innegociable era rodar en celuloide, una decisión que defendió largamente en el podcast. “La mayoría no distingue si una película es digital o en celuloide, pero se percibe la diferencia. Cuando todo es digital, ver algo filmado en analógico genera otra reacción”, destacó el cineasta.

El director sostiene que lo técnico influye en el ambiente de rodaje y el desempeño del elenco: “Al filmar en digital, puedes usar seis cámaras y ver todo desde un sistema de monitoreo digital. Pero eso puede distanciar al director de la acción. Prefiero estar cerca de la cámara, junto a los actores. Cuando hay celuloide en la cámara, crece la concentración y la entrega; todos buscan dar lo mejor”.

Mentorías, desafíos y la sombra de Chadwick Boseman

Al repasar su camino de Fruitvale Station a Creed y después a Black Panther, Coogler recordó el consejo de sus agentes: evitar repetir fórmulas y arriesgarse a mayor escala. Explicó que pasar por Creed le permitió afrontar nuevos desafíos con el respaldo de figuras como Sylvester Stallone. “Stallone me adoptó como alumno, confió en mí y me guio a nivel profesional y personal”, comentó.

Coogler reveló que la ausencia
Coogler reveló que la ausencia de Chadwick Boseman transformó la narrativa de Wakanda Forever, marcando el filme con un sentido de duelo y homenaje (REUTERS)

Coogler negó rumores sobre su supuesta vinculación inicial con Star Wars y detalló que, al asumir Black Panther, los villanos ya estaban definidos: Klaw y Killmonger. Añadió que intentó incorporar a Kraven, pero Sony lo impidió. “Por fortuna fue así, porque trabajar con Andy Serkis fue clave”, recordó.

El director dedicó un segmento especial a la huella emocional de Chadwick Boseman y la manera en que su ausencia marcó Wakanda Forever, especialmente durante el duelo. “Cuando terminé el primer guion, Chadwick ya estaba demasiado enfermo para leerlo. No supe cuánto le significaba nuestra relación hasta después de su partida”.

Coogler reveló que la estructura original de la secuela giraba en torno a un ritual entre padre e hijo: “Hubiera sido una historia completamente diferente. La pérdida me marcó de manera irreparable, pero dirigir una cinta protagonizada por mujeres y sobre el valor del duelo también fue un privilegio”.

El próximo desafío: X-Files y la motivación para contar historias

Sobre el futuro, Coogler habló de su implicación en la adaptación de X-Files: “Es un proyecto que soñaba desde niño, viendo la serie con mi madre. Siento la presión de los seguidores y quiero honrar esa herencia, alternando episodios autoconclusivos y una conspiración continua”.

El director confirmó su implicación
El director confirmó su implicación en la adaptación de X-Files y se compromete a abordar la mitología y los episodios autoconclusivos de la serie (REUTERS)

La conversación en Happy Sad Confused permitió que el cineasta matizara su postura ante el clamor de la industria y los fans por una nueva Black Panther. “No hago películas para demostrar algo, ni para cumplir expectativas ajenas. Sigo la pasión por las historias que me desvelan, por el deseo de narrar lo que llevo dentro”.

