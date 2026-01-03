El guion original de “Black Panther: Wakanda Forever” se revela tras años de secreto

Tráiler de "Black Panther: Wakanda Forever"

La muerte inesperada de Chadwick Boseman a los 43 años obligó a Marvel Studios y al director Ryan Coogler a dejar a un lado el guion original de Black Panther: Wakanda Forever. El proyecto, pensado para el regreso del actor como T’Challa, sufrió un cambio total tras su fallecimiento.

Durante años, los detalles de esa trama desechada se mantuvieron en secreto; ahora, Espinof revela por primera vez en qué consistía, según declaraciones del propio director.

La partida de Boseman representó un golpe inmediato para la franquicia, con implicaciones tanto personales como creativas. Coogler, quien había mantenido una relación cercana con el actor tras la primera película, tuvo que replantear por completo el rumbo de la secuela, enfrentando la ausencia de quien había dado vida al héroe de Wakanda.

La muerte de Chadwick Boseman obligó a Marvel Studios a reescribir el guion de "Black Panther: Wakanda Forever" desde cero (REUTERS/Danny Moloshok)

El guion original: el “Ritual de los 8”

En entrevista con el podcast Happy Sad Confused, citada por Espinof, Coogler detalló el contenido del guion original, que giraba en torno al “Ritual de los 8”. Esta ceremonia wakandiana, sin precedentes de ruptura, establecía que un príncipe debía pasar ocho días en la selva junto a su padre al cumplir los ocho años. Durante esa etapa, el hijo podía efectuar cualquier pregunta, y el padre debía responder sin reservas.

Tras desaparecer durante cinco años a causa del chasquido de Thanos, el rey regresaba para encontrarse con un hijo que ya no era un bebé, sino un niño con preguntas, dudas y resentimientos inevitables.

El guion original de Ryan Coogler para "Black Panther 2" giraba en torno al "Ritual de los 8", según declaró en un podcast (REUTERS/Mario Anzuoni)

El momento de tensión surgía cuando Namor atacaba a Wakanda en esos días, forzando a T’Challa a lidiar con el enemigo mientras procuraba cumplir el ritual al lado de su hijo, Toussaint. Según Espinof, el propio Coogler reconoció el desafío emotivo y dramático de esa versión.

El guion, compuesto por 180 páginas, nunca llegó a materializarse, aunque Coogler consiguió enseñárselo a Boseman para saber su opinión sobre la secuela. “Chadwick ya se encontraba demasiado enfermo para hacerlo, y estaba en un punto en el que no iba a suceder”, reveló.

Redefiniendo el legado

La película otorga a Shuri el papel de portadora del manto de la Pantera Negra en el universo de Wakanda (Marvel Studios)

Después de la muerte de Boseman, Marvel Studios y Coogler reconstruyeron la película, otorgando el papel de “portadora del manto de la Pantera Negra” a Shuri. De este modo, los temas de familia y linaje dieron paso a una mirada diferente sobre herencia e identidad en el reino de Wakanda.

La evolución de Shuri como protagonista resalta una renovada perspectiva sobre el liderazgo y el poder en Wakanda (Marvel Studios)

La trama de Black Panther: Wakanda Forever gira en torno a la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), quienes luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T’Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.

El film que cuenta con Tenoch Huerta como Namor, rey de una nación submarina oculta, también está protagonizada por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli.

El actor Tenoch Huerta destaca en el papel de Namor, quien lidera una misteriosa nación submarina rival de Wakanda (Marvel Studios)

Antes de su fallecimiento, Boseman completó su participación en la “Saga del Infinito” con Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. También tuvo actuaciones destacadas fuera de la franquicia, en títulos como La madre del blues, Da 5 Bloods: Hermanos de armas y Manhattan sin salida. Espinof destaca que estos papeles finales consolidaron el legado del actor como uno de los intérpretes de mayor influencia en su generación.

Al recordar el guion desechado de Wakanda Forever, Coogler señaló que la implicación en ese proyecto reflejaba la profundidad creativa que creía poder desarrollar junto a Boseman, una promesa artística cuyo potencial quedó truncado tras la pérdida del actor.