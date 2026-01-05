Murió Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’ y famosa fisicoculturista

Jayne Trcka falleció en San Diego, California. (Captura de video)

Jayne Trcka, una figura icónica del mundo del fitness en las décadas de 1980 y 1990 y recordada por su participación en la película Scary Movie (2000), falleció a los 62 años.

Su muerte fue confirmada por la oficina del médico forense del condado de San Diego, aunque hasta el momento la causa del deceso permanece pendiente de investigación.

La ex fisicoculturista murió el pasado 12 de diciembre en San Diego, California, según confirmó su hijo al portal TMZ el lunes.

De acuerdo con sus declaraciones, no tenía conocimiento de que su madre padeciera alguna enfermedad o condición médica previa que pudiera explicar su fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre en torno a las circunstancias de su muerte.

La causa de muerte de Jayne Trcka aún se mantiene como desconocida. (Shutterstock)

Según lo que reportó TMZ, fuentes policiales aseguraron que una amiga de Jayne Trcka la llamó varias veces días antes de que encontraran su cuerpo, pero nadie contestó.

La amiga se preocupó y fue a casa de la actriz a ver cómo estaba, encontrándola inconsciente en la cocina. Después de que la amiga llamara al 911, los servicios de emergencia llegaron al lugar y declararon muerta a Jayne.

¿Quién fue Jayne Trcka?

Jayne Trcka fue una figura destacada del fisicoculturismo femenino durante los años ochenta, una época considerada como la edad dorada del fitness competitivo.

Nacida en febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota, Trcka mostró desde joven una inclinación por el deporte. Durante su etapa escolar practicó gimnasia y diversas disciplinas atléticas, antes de adentrarse de lleno en el levantamiento de pesas tras mudarse al sur de California en 1986.

Jayne Trcka comenzó a competir como fisicoculturista en 1988. (ZUMA Press Wire)

Apenas dos años después, en 1988, ya competía en certámenes de fisicoculturismo, iniciando una carrera que la llevaría a lo más alto del circuito amateur y profesional.

Entre sus logros más destacados se encuentra el primer lugar obtenido en el Campeonato Estatal de California de 1997, cuando tenía 34 años. Posteriormente, se consagró campeona en los Junior Nationals de 1998 y en el certamen de Los Ángeles en 2004.

Además, logró posicionarse entre las diez mejores en más de veinte competencias a lo largo de su trayectoria, consolidándose como una de las atletas más consistentes de su generación.

Incluso, en 1998 dejó su trabajo en el servicio postal para dedicarse por completo a su carrera deportiva y se certificó como entrenadora personal.

En 1998, Jayne Trcka se certificó como entrenadora profesional. (Captura de video)

Su imagen también trascendió los escenarios deportivos, pues la deportista apareció en numerosas revistas especializadas en fitness y fisicoculturismo, como Flex, MuscleMag International, Women’s Physique World, Iron Man y Fighting Females.

En paralelo a su carrera deportiva, Jayne Trcka incursionó en la actuación. Su debut cinematográfico llegó en el año 2000 con la exitosa comedia de terror Scary Movie, donde interpretó a Miss Mann, la profesora de gimnasia del ficticio instituto B.A. Corpse High School.

En la película compartió escenas con estrellas como Anna Faris, Regina Hall y Shannon Elizabeth. Aunque esta fue su única aparición en la franquicia, el personaje quedó grabado en la memoria del público.

Jayne Trcka tuvo su debut cinematográfico con "Scary Movie". (Allstar)

Sin embargo, su paso por la actuación no terminó allí, ya que también se interpretó a sí misma en programas televisivos de comedia como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway? a comienzos de los años 2000.

Más adelante, participó en producciones como Tim and Eric Awesome Show, Great Job! y The New Big Ball with Neil Hamburger en 2010, además de varias películas independientes entre 2002 y 2006.

En años más recientes, se desempeñó como agente inmobiliaria para Realty Source California.