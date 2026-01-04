Entretenimiento

La insólita reacción de Leo McCarey tras ganar el Oscar en 1937 que marcó un antes y un después en la historia de Hollywood

El inesperado gesto del director de cine al expresar que su mayor orgullo no era la película premiada, sino un drama ignorado, transformó la percepción de los premios

Guardar
La reacción de Leo McCarey en los Oscar de 1937 evidenció su descontento por el reconocimiento de “La pícara puritana” sobre su obra más personal (YouTube/El Despotricador Cinéfilo)

En 1937, Leo McCarey protagonizó uno de los episodios más notorios en la historia de los Oscar al recibir la estatuilla por la dirección de La pícara puritana. Sin embargo, sorprendió a los presentes con una declaración resonante, según SensaCine: “Gracias, pero me lo dieron por la película equivocada”.

La gala de ese año en Estados Unidos premió una comedia romántica que contó con el favor del público y la crítica. Pero McCarey expresó ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que su mayor satisfacción artística correspondía a otra película estrenada ese año.

El drama ignorado frente a la comedia premiada

Ese título fue La cruz de los años, un drama que explora la vejez, la soledad y el amor. Como recuerda SensaCine, el director se inspiró en la historia personal de sus padres y dotó al filme de un tono íntimo.

Leo McCarey recibió el Oscar
Leo McCarey recibió el Oscar por 'La pícara puritana' en 1937, aunque consideraba que la estatuilla correspondía a otra de sus películas (Wikipedia)

La película narra la historia de un matrimonio anciano obligado a separarse cuando pierden su hogar, mostrando con honestidad el desarraigo y la fragilidad de los vínculos familiares en la vejez. El guion, basado en la novela de Josephine Lawrence, evitó sentimentalismos fáciles para centrarse en la dignidad y humanidad de sus protagonistas.

A diferencia de la comedia reconocida, La cruz de los años no recibió nominaciones al Oscar y fue ignorada por la Academia. Este contraste entre ambas obras pone de relieve cómo el reconocimiento inmediato suele beneficiar a producciones más accesibles, mientras otras, de mayor profundidad, quedan relegadas.

La industria de Hollywood, en ese período, tendía a premiar películas que encajaban con el espíritu optimista y ligero que el público buscaba en los años posteriores a la Gran Depresión, dejando fuera a relatos más sombríos o introspectivos.

La cruz de los años,
La cruz de los años, dirigida por McCarey, exploró con realismo la vejez y la soledad, diferenciándose de las comedias ligeras que premiaba la Academia (Prime Video)

Durante su vida, McCarey sostuvo que su verdadero orgullo era esta obra dramática. Según SensaCine, aceptó el premio con resignación y evidenció su descontento por la falta de reconocimiento a su película más personal.

El propio director relató en entrevistas posteriores que La cruz de los años fue una experiencia transformadora, y que trabajar con actores veteranos como Victor Moore y Beulah Bondi le permitió explorar matices emocionales poco frecuentes en el cine de la época.

El reconocimiento póstumo a una obra maestra

Décadas más tarde, la postura de McCarey fue reivindicada. La cruz de los años se consolidó como un clásico del cine, recibiendo aplauso internacional y considerándose una de las películas más influyentes de los años 30, apunta SensaCine.

El caso de McCarey evidencia
El caso de McCarey evidencia cómo los Oscar a menudo pasan por alto grandes obras, que solo el tiempo consagra (Grosby)

Diversos directores, entre ellos Orson Welles y Yasujiro Ozu, citaron la película como una referencia clave para sus propias obras. El filme fue restaurado en varias ocasiones y reestrenado en festivales internacionales, donde obtuvo una nueva valoración por parte de la crítica y de nuevas generaciones de espectadores.

El caso de McCarey expone un fenómeno recurrente en los Oscar: obras que solo alcanzan el reconocimiento merecido tras el paso del tiempo. Esa transparencia y franqueza públicas, como la que exhibió McCarey ante la Academia, resultaban poco frecuentes en los primeros años de Hollywood. Su honestidad al señalar la injusticia le otorgó una dimensión aún más notable en la historia del cine estadounidense.

Actualmente, La cruz de los años figura entre los grandes dramas sobre la vejez en el cine, y su legado prueba que el valor artístico puede brillar mucho después de terminada la ceremonia de entrega.

La revalorización de la obra
La revalorización de la obra y la reacción de McCarey resaltan que la memoria del cine se construye más allá de la inmediatez de los galardones (SNAP/Entertainment Pictures/Grosby)

Finalmente, McCarey obtuvo el lugar destacado que buscaba en la memoria del cine, como subraya SensaCine. La historia de su reacción y la posterior revalorización de su obra siguen inspirando a cineastas y espectadores, recordando que el tiempo, y no solo los premios, suele ser el juez definitivo del arte.

Temas Relacionados

Leo McCareyPremios OscarMake Way for TomorrowLa pícara puritanaCine clásicoVejez en el cineAcademia de las Artes y las Ciencias CinematográficasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Jesy Nelson, exintegrante de Little Mix, reveló que sus hijas fueron diagnosticadas con atrofia muscular

La enfermedad que afecta severamente los músculos y requiere atención médica inmediata para mejorar la calidad de vida de las niñas

Jesy Nelson, exintegrante de Little

La razón inesperada por la que Angus Young usa el uniforme escolar en los conciertos de AC/DC

La historia de la particular vestimenta va más allá del espectáculo: una mezcla de familia, azar y homenaje al rock dio origen al símbolo que nunca pasa de moda en los escenarios de la banda

La razón inesperada por la

Tony Iommi de Black Sabbath anunció un álbum en solitario para 2026

El músico regresará próximamente con un trabajo individual tras más de dos décadas

Tony Iommi de Black Sabbath

BTS regresa en 2026: cuántas canciones tendrá el nuevo álbum y más detalles de la gira mundial

El grupo de K-Pop afirmó que sus siete integrantes volverán a trabajar juntos después de cumplir el servicio militar

BTS regresa en 2026: cuántas

JungKook regresa tras el servicio militar, reinventa su vida como solista y despierta furor global por el nuevo álbum de BTS

El ícono pop comparte detalles de su transformación personal y artística, mientras crece la expectativa internacional ante la llegada de nuevas canciones y el inicio de una etapa inédita para la agrupación surcoreana

JungKook regresa tras el servicio
DEPORTES
Las perlitas de la fecha

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Capturado Maduro, urge restituir la

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria