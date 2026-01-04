JungKook regresa tras el servicio militar, reinventa su vida como solista y despierta furor global por el nuevo álbum de BTS

Dynamite impulsó la proyección internacional de BTS, convirtiéndose en un himno que celebró la alegría y la resiliencia en tiempos de incertidumbre (HYBE LABELS)

Jungkook retomó la vida pública tras completar el servicio militar obligatorio, reanudando su rol como miembro más joven y vocalista principal de BTS. Este regreso inicia una nueva etapa para el grupo surcoreano.

La aparición del artista, sumada a la producción del próximo álbum en Los Ángeles, generó expectación entre millones de seguidores en todo el mundo, informó Rolling Stone UK. La atención internacional se dirige nuevamente al fenómeno BTS y a la evolución artística y personal de Jungkook.

El regreso resulta significativo tanto para la banda como para su comunidad de seguidores, el fandom ARMY. Tras 18 meses de pausa, Jungkook se integra al proceso creativo colectivo en la fase inicial del nuevo disco, lo que anticipa un relanzamiento luego de la inactividad exigida por la normativa militar surcoreana.

“Estoy muy ilusionado por el próximo álbum de BTS, por las promociones que haré con los miembros y por volver a encontrarme con ARMY”, expresó Jungkook en su entrevista con Rolling Stone UK.

El regreso de Jung Kook tras el servicio militar señala un nuevo comienzo para BTS, renovando las expectativas del grupo y de su comunidad global de seguidores (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)

Trayectoria, logros y transformación personal

Desde su debut a los 15 años, Jungkook fue reconocido como el “maknae de oro”, término que designa al miembro más joven capaz de destacar en canto, baile, rap y creatividad visual.

Frente a una audiencia global, su desarrollo profesional implicó una adaptación constante tanto en lo artístico como en lo personal. A lo largo de los años, consolidó una imagen que equilibra disciplina y versatilidad, respaldada por una confianza creciente tanto en el escenario como fuera de él.

BTS alcanzó logros históricos en la industria musical. Fue el primer grupo coreano en liderar la lista Billboard 200 y repitió esta hazaña en cinco ocasiones. En 2020, el álbum MAP OF THE SOUL: 7 vendió 4,1 millones de copias en nueve días en Corea del Sur. Seis de sus sencillos ocuparon el primer puesto en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Además, el conjunto encabezó durante dos años consecutivos el ranking global de la IFPI de artistas más destacados. Estos resultados consolidaron al grupo y a Jungkook como referentes del pop internacional, describió Rolling Stone UK.

La experiencia militar supuso un punto de inflexión para el intérprete. Acostumbrado a la dinámica de giras y grabaciones, la rutina castrense le permitió “cambiar la profundidad de mis pensamientos” y buscar un sentido renovado a su tiempo.

La experiencia militar aportó a Jung Kook una nueva disciplina y una mirada distinta sobre su carrera y su vida personal, marcando una etapa de madurez artística (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Durante su formación, Jungkook adoptó una disciplina estricta enfocada en la salud y el autocuidado. “Trato de evitar cosas que dañen mi cuerpo. Solía beber, pero ahora intento abstenerme. Quiero aprovechar mi tiempo de forma más significativa y valorarlo”, relató en la entrevista.

Antes de la pausa, Jungkook había avanzado en su carrera en solitario, especialmente con el sencillo Seven (con Latto), que lideró las listas globales y le otorgó mayor seguridad como intérprete. El éxito de este tema impulsó el álbum GOLDEN, publicado en 2023, que superó las 6 mil millones de reproducciones en Spotify.

Este trabajo, con colaboraciones internacionales y géneros diversos, consolidó su identidad como solista. “Tras lanzar GOLDEN, hubo cosas que desee haber hecho mejor, tanto en las canciones como en las actuaciones. Pero esos arrepentimientos me motivan a seguir esforzándome y mejorando”, reconoció Jungkook, según Rolling Stone UK.

Seven, el sencillo de Jung Kook junto a Latto, abrió puertas a colaboraciones internacionales y consolidó su perfil como intérprete en solitario (HYBE LABELS)

Privacidad, interacción y el futuro de BTS

La relación de Jungkook con la fama se refleja en su gestión de la privacidad y el vínculo con sus seguidores. En 2023 desactivó su cuenta personal de Instagram, eliminando decenas de millones de seguidores.

Aunque regresó a la plataforma en 2025, su perfil permanece vacío, con más de 14 millones esperando novedades. Prefiere compartir aspectos personales a través de la cuenta de su perro Bam, acercándose al público desde lo cotidiano.

Los espacios de interacción directa, como la red Weverse, se reservan para momentos puntuales, donde transmisiones en vivo pueden atraer a millones incluso cuando descansa o permanece en silencio ante la pantalla.

Bam, el perro de Jung Kook, se ha convertido en una presencia recurrente en redes sociales, ofreciendo a los fans una ventana a la vida privada del artista (@bowwow_bam)

El reencuentro de Jungkook con las actividades grupales coincide con la creación del nuevo álbum de BTS. El grupo se reunió en Los Ángeles para trabajar en su próximo proyecto, lo que implica el reinicio de sus actividades conjuntas tras la pausa militar.

“Siempre he buscado el cambio. En vez de repetir las mismas actuaciones o canciones similares, intento cosas nuevas y evoluciono para mostrar distintas facetas”, afirmó el vocalista.

Al cierre de la entrevista con Rolling Stone UK, Jungkook destacó su objetivo de no dejarse definir por tendencias externas. Busca anticipar los cambios y trazar su propio camino como artista, sin límites impuestos.