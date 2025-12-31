“Si muero hoy, no habré hecho nada que realmente me importe”: Anitta detalló por qué decidió reconectar con su familia

Anitta prioriza el bienestar emocional y la familia tras enfrentar problemas de salud y desafíos personales en 2022 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Anitta, reconocida por su proyección global y colaboraciones con artistas como Madonna y The Weeknd, decidió reenfocar su vida en Río de Janeiro, su ciudad natal. Esta decisión llega luego de experiencias familiares y de salud que la llevaron a valorar las experiencias cotidianas y la compañía de sus seres queridos.

La artista brasileña, tras años de giras y presentaciones internacionales, optó por priorizar el autocuidado y el entorno familiar. En una entrevista con Travel + Leisure (USA) desde su residencia en Barra da Tijuca, explicó que el ritmo acelerado de su carrera, que comenzó a principios de la década de 2010, relegó durante años su vida personal.

Anitta agradeció a sus seguidores y a los logros conseguidos —como ser la primera brasileña en encabezar el ranking global de Spotify con “Envolver”—, pero señaló que una cirugía de endometriosis y el diagnóstico de cáncer de su padre en 2022 la impulsaron a replantear sus prioridades.

Reflexión y cambio de prioridades

La cantante brasileña reconoce la importancia de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos en Río de Janeiro

“Reconocí que mantener el éxito en el extranjero me costaría mucho”, expresó Anitta. Añadió que, tras su enfermedad a fines de 2022, se preguntó: “Si muero hoy, no habré hecho nada que realmente me importe, como pasar tiempo de calidad con mi familia”. Recordó, además, los 14 años lejos de su padre y la importancia de compartir momentos: “Estaba desesperada”, relató.

Estas circunstancias motivaron su decisión de reducir la exposición profesional y reconectar con los suyos. Anitta relató: “Algo tenía que cambiar. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Simplemente funcioné. Y fue algo bueno. Trabajar me dio todo lo que tengo hoy, y estoy muy agradecida con mis fans. Pero necesitaba tomarme ese tiempo”.

Como símbolo de este nuevo ciclo, celebró su último cumpleaños llevando a toda su familia a Fernando de Noronha. Ahora, disfruta de actividades sencillas: “Hoy jugué con mi sobrino. Hicimos un fuerte. Hice un cohete para él”, explicó, asegurando que estos momentos —y no el trabajo— son los que permanecen.

El valor de la pertenencia y las raíces brasileñas

Las experiencias familiares y una cirugía motivaron a Anitta a reenfocar su vida en actividades cotidianas (REUTERS/Mario Anzuoni)

El apego a Brasil y la calidez de sus vínculos ocupan un lugar central en esta etapa. “Lo primero que extraño es la comida. Y luego extraño a mi familia, las fiestas y las celebraciones. Brasil es un país donde la gente sabe estar junta”, destacó Anitta.

Subrayó la profundidad de los lazos personales: “Cuando estamos con la familia, pasamos tiempo juntos de una manera que se siente cálida, sincera y profunda. Eso también se aplica a los amigos. Por ejemplo, hoy vinieron unos amigos de São Paulo a mi casa en Río. ¿Para hacer qué? Nada. Solo para verme. Estábamos en casa.”, comentó a Travel + Leisure (USA).

Este proceso de redescubrimiento familiar también se refleja en sus viajes por Brasil. “Bahía, sin duda. Me encanta tanto”, confesó sobre sus destinos nacionales favoritos. Para retiros espirituales, elige la equinoterapia en Minas Gerais; para el ambiente animado, las ciudades del noreste como Fortaleza.

Anitta destaca la calidez de los lazos en Brasil y el valor de pertenecer a su cultura y raíces (REUTERS/Andrew Kelly)

Entre sus recuerdos de viaje, mencionó la impresión que le causó su primer traslado fuera de Río de Janeiro: “Siempre estuve en la burbuja de Río, pero ir a Manaos me hizo darme cuenta de lo diverso que es este país”. Un viaje a Paraíba, tierra de su madre y abuela, resultó especialmente conmovedor por el reencuentro con familiares que solo conocía por cartas.

Una rutina enfocada en el autocuidado y la creatividad

Actualmente, su rutina diaria incluye hábitos de autocuidado y tiempo con sus seres queridos: “Me despierto, medito, hago algunos ejercicios de sanación energética. Luego desayuno con mi novio antes de hacer ejercicio en mi gimnasio”, describió.

“Más tarde, voy a ver una película con mi mamá y tengo algunas reuniones para hablar sobre proyectos de futuro —no demasiadas, pues me gusta tener tiempo para practicar yoga y ver la puesta de sol. Por la noche, rezo nuevamente y veo un espectáculo. Es delicioso”, explicó Anitta.

Anitta resalta cómo los viajes por Brasil le permitieron redescubrir la diversidad del país y reencontrarse con sus orígenes (EFE/ André Coelho)

Este nuevo ritmo de vida tuvo impacto positivo en su creatividad y arte. “Siempre encontré que las grandes ideas vienen a nosotros en los momentos cuando somos capaces de tomarnos un respiro y reservar tiempo para nosotros mismos. Nada grande se formó en el apuro, en el modo de supervivencia, o en momentos de desesperación”, reflexionó la cantante.

Para Anitta, la cercanía y el cariño compartidos con sus seres queridos adquieren un valor esencial, más allá de cualquier logro profesional, y se convierten en el legado que realmente desea dejar.