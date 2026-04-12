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Hailey Bieber reacciona desde el público durante presentación de Justin Bieber en Coachella

El cantante se presentó en el escenario principal del festival, donde interpretó temas recientes y clásicos de su repertorio

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El cantante se presentó en el escenario principal del festival, donde interpretó temas recientes y clásicos de su repertorio

Hailey Bieber asistió a la presentación de su esposo, Justin Bieber, durante uno de los momentos centrales de su carrera reciente. El artista encabezó el escenario principal del festival Coachella en Indio, California, el sábado 11 de abril.

Durante la interpretación de la canción “Everything Hallelujah”, incluida en su álbum de 2025 Swag II, el cantanre incorporó referencias personales en la letra.

En un momento del tema, el artista entonó la frase “Hailey, babe, hallelujah”. En ese instante, la transmisión en vivo del festival enfocó a Hailey Bieber entre el público, quien respondió enviando un beso hacia el escenario, mientras los asistentes reaccionaban con aplausos.

Hailey Bieber mandó un beso a Justin Bieber desde el público cuando la mencionó. (Captura de video)
Hailey Bieber mandó un beso a Justin Bieber desde el público cuando la mencionó. (Captura de video)

En la misma interpretación, el artista también mencionó a su hijo, Jack Blues, al cantar la línea “Baby Jack, hallelujah”. La canción fue presentada con acompañamiento de dos guitarristas, como parte de un repertorio que combinó material reciente con éxitos previos de su trayectoria.

La actuación tuvo lugar durante la segunda jornada del festival, en un programa que incluyó presentaciones principales de otros artistas en días cercanos. Justin Bieber compartió el cartel con nombres destacados, ubicándose entre los actos principales del fin de semana.

En su set, interpretó temas de sus producciones más recientes, SWAG y SWAG II, además de canciones que marcaron etapas anteriores de su carrera, como “Baby”, “Where Are Ü Now” y “Sorry”.

El cantante también incluyó versiones de “With You”, de Chris Brown, y “So Sick”, de Ne-Yo. Estas canciones tienen relevancia en su trayectoria, ya que formaron parte de los primeros videos que publicó en YouTube al inicio de su carrera, los cuales contribuyeron a su proyección internacional.

Justin Bieber hizo un repaso por su carrera durante su show en Coachella. (Captura de video)
Justin Bieber hizo un repaso por su carrera durante su show en Coachella. (Captura de video)

La presencia de Hailey Bieber en el evento se suma a otras participaciones de la pareja en ediciones recientes del festival. En 2025, ambos fueron vistos en el mismo evento acompañados de artistas como The Kid LAROI y Tate McRae.

Durante ese fin de semana, asistieron a múltiples presentaciones, entre ellas un espectáculo nocturno de Travis Scott en el escenario principal.

En esa misma edición, la pareja organizó un evento privado dentro del festival, llevado a cabo en el espacio Red Bull Mirage. Según información difundida en ese momento, la reunión se desarrolló durante la noche del viernes y se extendió hasta la madrugada, de manera simultánea a las actividades oficiales del festival.

Entre los asistentes al evento privado se encontraban diversas figuras del ámbito del entretenimiento, incluyendo a Kendall Jenner, Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Justine Skye, Alix Earle y Yeat. La reunión reunió a colaboradores cercanos y personalidades vinculadas a la industria musical y cinematográfica.

Justin Bieber y Hailey Bieber organizaron una fiesta en Coachella con celebridades cuando asistieron en 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Justin Bieber y Hailey Bieber organizaron una fiesta en Coachella con celebridades cuando asistieron en 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con fuentes citadas en reportes previos, Hailey Bieber participó en la selección del menú de bebidas del evento, el cual incluyó cócteles personalizados.

Entre las opciones se encontraban bebidas como “Hailey’s Glazed Margarita”, una versión de Bellini con Red Bull Summer Edition y un cóctel denominado SKYBEAM con vodka y Red Bull.

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