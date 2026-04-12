El mayor mujeriego de los Rolling Stones no era Mick Jagger, según un nuevo libro sobre la banda

Un libro sobre los Rolling Stones identifica al integrante más mujeriego de la banda fuera de Mick Jagger. (Grosby)

Bill Wyman es objeto de nuevas referencias en la próxima publicación The Rolling Stones: The Biography, escrita por Bob Spitz.

En el libro, se describen aspectos de la vida personal del bajista durante los años de mayor actividad de la banda The Rolling Stones, con énfasis en su comportamiento fuera del escenario.

Según el autor, durante la primera gira del grupo por Estados Unidos en 1965, los hoteles donde se alojaban los integrantes concentraban un ambiente marcado por el consumo de sustancias y la presencia de seguidores.

En ese contexto, el músico mantenía encuentros con mujeres que conocía en las ciudades donde se presentaba la banda. Spitz señala que, dentro del grupo, el bajista destacaba por este tipo de conductas.

Bill Wyman constantemente mantenía encuentros con mujeres que conocía en las ciudades donde se presentaba la banda. (Paul Bergen/Redferns)

“Bill era, sin duda, el mayor perseguidor de mujeres del grupo”, escribe el autor en la biografía y añadió además que el músico supuestamente no podía dormir sin “compañía femenina nueva. Su apetito por el sexo casual era insaciable”.

El libro también describe prácticas específicas atribuidas a Bill Wyman durante los conciertos. De acuerdo con el relato, el bajista se colocaba en el escenario de una manera particular para observar al público en las primeras filas.

Entre canciones, enviaba a un asistente para preguntar a algunas mujeres si deseaban reunirse con él después del espectáculo.

Bill Wyman usualmente mandaba a un asistente a preguntarle a las chicas del público si querían reunirse con él. (Rob Verhorst/Redferns)

En el ámbito personal, Wyman contrajo matrimonio con Diane Cory en 1959. La pareja tuvo un hijo, Stephen, nacido en 1962. El matrimonio se disolvió en 1969, en una etapa en la que el músico ya formaba parte activa de la escena internacional con The Rolling Stones.

Años después, la vida personal del bajista volvió a generar atención pública por su relación con Mandy Smith. Según el libro de Bob Spitz, el vínculo comenzó en 1985, cuando Wyman tenía 48 años y Smith 13. El autor indica que la diferencia de edad fue un aspecto que se intentó mantener en reserva en ese momento.

En declaraciones recogidas en distintas fuentes, el bajista defendió la relación afirmando que “ella era una mujer a los trece”, y sostuvo que creía que Mandy tenía 20 años cuando la conoció.

El libro también recoge reacciones dentro del entorno de la banda. De acuerdo con el escritor, los demás integrantes expresaron su desacuerdo con la situación. El vocalista Mick Jagger habría mostrado rechazo ante la relación, en un contexto en el que tenía hijas mayores que Smith.

Bill Wyman se casó con Mandy Smith pese a la gran diferencia de edad. (Graham Wiltshire/Redferns)

Wyman y Smith contrajeron matrimonio en 1989, cuando él tenía 52 años y ella 18 años. La relación tuvo una duración breve, pues la pareja se separó en 1991 y el divorcio se formalizó dos años después.

El contenido del libro se suma a otras publicaciones que han documentado la trayectoria de The Rolling Stones, una de las bandas más influyentes del rock. En este caso, la biografía se enfoca tanto en la evolución musical del grupo como en aspectos personales de sus integrantes a lo largo de varias décadas.

La obra de Spitz reúne testimonios, archivos y relatos que buscan reconstruir distintos episodios de la historia del grupo y de sus miembros.