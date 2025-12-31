Los hijos de Sean ‘Diddy’ Combs narrarán su versión del juicio en una nueva serie documental

Los hijos der Sean "Diddy" Combs darán su testimonio sobre el juicio en un nuevo documental. (Créditos: Captura de video. AP)

Los hijos del magnate musical Sean “Diddy” Combs, Justin y Christian Combs, compartirán su experiencia personal en torno al polémico juicio de su padre a través de una nueva serie documental producida por Zeus Network, cuyo estreno está previsto para 2026.

La serie permitirá a los hermanos contar cómo la situación afectó sus vidas, en medio de uno de los procesos legales más mediáticos de los últimos años en la industria del entretenimiento.

A principios de 2025, el rapero fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser declarado culpable de cargos federales relacionados con la prostitución. Según el fallo, la sentencia buscaba enviar un mensaje claro a abusadores y víctimas de que el abuso contra las mujeres implica una verdadera rendición de cuentas.

Aunque un jurado de 12 neoyorquinos absolvió al artista de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, los cuales podían conllevar cadena perpetua, lo hallaron culpable de incitación a la prostitución con sus dos exnovias, Cassandra “Cassie” Ventura y “Jane”.

Sean “Diddy” Combs fue absuelto de los cargos más severos. (Jordan Strauss/Invision/AP)

En el avance de la serie, publicado el domingo 28 de diciembre, los hijos de Sean “Diddy” Combs aparecen viendo la cobertura mediática del juicio.

Sobre la pantalla aparecen palabras que resumen los temas centrales del proyecto: “El ascenso. La familia. Los enemigos. La alegría. El dolor. Nuestra voz. La lealtad. La traición. El odio. Los altibajos. El amor. La verdad. Las mentiras”.

Posteriormente, el clip muestra a Justin y Christian recibiendo una llamada de Fort Dix, el centro penitenciario federal de baja seguridad en Nueva Jersey donde Combs cumple actualmente su condena.

Lemuel Plummer, director ejecutivo de Zeus Network, explicó que la serie no busca “respaldar, defender o reivindicar a Diddy”, sino ofrecer a los hermanos una plataforma para compartir su perspectiva.

Justin Combs y Christian "King" Combs contarán su perpectiva al vivir el juicio de su padre. (REUTERS/Kylie Cooper)

“Esta serie documental se centra en brindarle a Justin y Christian la oportunidad de compartir su historia personal y sus experiencias vividas, particularmente porque sus vidas también se han visto directamente impactadas”, indicó Plummer en un comunicado.

Asimismo, añadió que el objetivo del canal es permitir que las personas cuenten sus historias “con honestidad y sin prejuicios”, ofreciendo una narración “cruda, real y auténtica”.

El proyecto de Zeus Network llega poco después del estreno en Netflix de la serie de cuatro partes Sean Combs: The Reckoning, dirigida por Alex Stapleton y con Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, como productor ejecutivo.

Antes de su emisión, los abogados de Combs enviaron una orden de cese y desistimiento alegando que el documental utilizaba imágenes “robadas”. A pesar de ello, Netflix defendió el lanzamiento, asegurando que la producción “no es una pieza de crítica ni un acto de venganza”.

Los abogados del artista pidieron a Netflix que no se emitiera "Sean Combs: The Reckoning ". (Créditos: Netflix)

Los abogados de Sean “Diddy” Combs solicitan su liberación inmediata

Los abogados Sean “Diddy” Combs presentaron el martes por la noche ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan una solicitud para revertir su condena federal por delitos relacionados con la prostitución o, en su defecto, reducir su sentencia de prisión.

La petición busca la liberación inmediata del artista, quien actualmente cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey, con una fecha de salida prevista para mayo de 2028.

En su presentación, los abogados argumentaron que el rapero de 56 años fue tratado con dureza durante la sentencia por el juez Arun Subramanian, quien permitió que evidencia vinculada a cargos de los que fue absuelto influyera injustamente en el castigo.

El magnate de hip-hop fue absuelto en julio de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, tras un juicio que atrajo la atención nacional. Sin embargo, fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe transportar personas a través de fronteras estatales para cualquier delito sexual.

Los abogados de Sean “Diddy” Combs aseguraron que el juez condenó injustamente al rapero. (Mark Von Holden/Invision/AP)

“El juez Subramanian actuó como un decimotercer jurado al condenar a Diddy por cuatro años y dos meses, considerando evidencia relacionada con cargos de los que fue absuelto”, señalaron los abogados en su presentación.

Según sus argumentos, la sentencia fue “excesiva” en comparación con casos similares. “Los acusados generalmente reciben penas de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción involucrada, algo que el jurado no encontró en este caso”, escribieron.

Combs fue condenado por dos delitos menores relacionados con prostitución, que no involucraron fuerza, fraude ni coerción