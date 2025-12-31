La lujosa experiencia de Robert Downey Jr. en “Avengers: Doomsday” sorprendió a sus compañeros de elenco

Robert Downey Jr. transformó el set de "Avengers: Doomsday" con un exclusivo espacio llamado 'Downey Land', donde predominó el arte personalizado y un servicio gastronómico de chefs privados (REUTERS/Instagram)

El ambiente exclusivo que rodeó a Robert Downey Jr. durante el rodaje de Avengers: Doomsday se convirtió en uno de los temas más comentados entre quienes participaron en la producción.

Simu Liu, quien interpreta a Shang-Chi, detalló los lujos que acompañaron el regreso de Downey Jr. al set, esta vez en la piel del villano Doctor Doom.

Según Liu, el ganador del Oscar dispuso de “un convoy de tráileres y toda una zona en el campamento base que llamábamos afectuosamente ‘Downey Land’”.

La primera vez que recibió la invitación para ingresar a ese espacio, Liu se sorprendió con una decoración única: “Me encontré con un espacio decorado con arte al estilo Andy Warhol, pero todos los personajes eran Downey. Es increíblemente consciente de sí mismo”.

La exclusividad también se reflejaba en la experiencia gastronómica. Liu recordó que llevó su propio almuerzo del set, sin saber que en “Downey Land” existía un servicio de chefs privados.

Simu Liu reveló detalles inéditos del entorno de lujo en el rodaje de la película de Marvel (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

“No sabía que Downey Land tenía sus propios chefs, pero llevé mi almuerzo del set y él me dijo: ‘Oh, no, no, no. No hacemos eso aquí’”, relató.

Los chefs personales de Downey Jr. sirvieron entonces un bufé completo, lo que llevó a Liu a guardar su comida. “Los chefs sirvieron todo un banquete y pensé: ‘Voy a guardar mi comida’”.

Además, expresó su asombro por la compañía presente en ese entorno: “Las personas que pasaban por allí… No podía creer que estaba almorzando con estas personas”.

A pesar de ese ambiente casi irreal, Liu explicó que debió mantener la profesionalidad y dejar a un lado su faceta de admirador. “Fue imprescindible para mí dejar de lado mi parte fan. Debía tratar a todos como iguales, aunque por dentro me sentía como un niño”, confesó.

El film tiene fecha de estreno para el 18 de diciembre de 2026 y se posiciona como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año (Marvel Studios)

Todo sobre “Avengers: Doomsday”

La nueva entrega de la saga, programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026, generó grandes expectativas debido a la magnitud de su elenco y las novedades de su trama.

El primer adelanto oficial mostró a Steve Rogers en una faceta inédita, convertido en padre, y confirmó el regreso de Chris Evans como Capitán América.

La pieza audiovisual, ambientada en una granja, presenta a Rogers llegando en motocicleta, contemplando su antiguo traje y sosteniendo a su hijo, mientras aparece la leyenda: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.

El estreno de la secuela fue anunciado como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, y cada detalle revelado aumentó la expectativa entre los fanáticos. La película llegará a las salas el 18 de diciembre de 2026, marcando el regreso de varios personajes emblemáticos y la incorporación de nuevas figuras al universo Marvel.

El primer adelanto oficial muestra a Steve Rogers, ahora padre, y confirma el regreso de Chris Evans como Capitán América en una faceta inédita (Marvel Studios)

El reparto reunió a figuras clave del universo Marvel y del mundo de los X-Men, incluyendo a Chris Hemsworth, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, entre otros.

Una de las mayores sorpresas fue la transformación de Robert Downey Jr., quien interpretará a Doctor Doom, dejando atrás su papel de Tony Stark. Este giro generó debate y curiosidad sobre cómo afectará la dinámica entre héroes y villanos, y cuál será el impacto de su personaje en la narrativa central de la película.

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers también motivó especulación. En el avance, Rogers aparece como padre de un recién nacido, lo que abrió interrogantes respecto a su línea temporal y si su personaje es el mismo que apareció en anteriores entregas o si se trata de una variante surgida del multiverso.

La dirección quedó en manos de Joe y Anthony Russo, responsables de otras entregas emblemáticas de la franquicia. El guion y la narrativa de Avengers: Doomsday permanecen en secreto.